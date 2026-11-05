Άγριο τρολάρισμα του 50 Cent στον Diddy -Οι… ευχές για τα γενέθλια και η φωτογραφία AI με τα γκρίζα μαλλιά - iefimerida.gr

Με μια ειρωνική ανάρτηση στο Instagram, ο 50 Cent ευχήθηκε στον Diddy για τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας φωτογραφία του από Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 50 Cent συνόδευσε την ειρωνική ανάρτησή του με το τραγούδι «Happy Birthday» του Στίβι Γουόντερ, συνεχίζοντας το πικάρισμα προς τον αντίπαλό του, Diddy, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, για τα 57α γενέθλιά του.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μετάθεση της ημερομηνίας αποφυλάκισης του Σον «Diddy» Κομπς για τον Φεβρουάριο του 2028, μια εξέλιξη που ακολούθησε τη μεταφορά του σε νέο σωφρονιστικό ίδρυμα στην Πενσιλβάνια.

Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών κρατάει δεκαετίες, με αφετηρία το diss track «The Bomb» το 2006, όπου ο 50 Cent άφηνε αιχμές για εμπλοκή του Diddy στη δολοφονία του Notorious B.I.G. το 1997.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε πρόσφατα με το ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, παραγωγής του 50 Cent, το οποίο περιγράφει τη δικαστική περιπέτεια και την καταδίκη του Diddy για υποθέσεις σωματεμπορίας.

Ο ράπερ επέλεξε να πικάρει τον επί χρόνια αντίπαλό του, ο οποίος γιόρτασε τα 57α γενέθλιά ενώ εκτίει ποινή φυλάκισης στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα FCI Allenwood της Πενσιλβάνια.

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Η φωτογραφία AI απεικονίζει τον μουσικό παραγωγό με γκρίζα μαλλιά, ενώ στη λεζάντα ο 50 Cent έγραψε περιπαικτικά: «Χρόνια πολλά για τα 57α γενέθλιά σου, Diddy, σου εύχομαι πολλά ακόμα, γελάω».

Η διαχρονική κόντρα του 50 Cent με τον Diddy

Παράλληλα συνόδευσε το post με το κλασικό τραγούδι «Happy Birthday» του Στίβι Γουόντερ.

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Η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την είδηση ότι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Σον «Diddy» Κομπς μετατέθηκε εκ νέου για τις 6 Φεβρουαρίου 2028, σε συνέχεια της μεταφοράς του στη νέα φυλακή.

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Οι αιχμές και το ντοκιμαντέρ στο Netflix

Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών κρατάει εδώ και δεκαετίες, με σημείο καμπής την κυκλοφορία του diss track «The Bomb» το 2006, στο οποίο ο 50 Cent άφηνε αιχμές για εμπλοκή του Diddy στη δολοφονία του The Notorious B.I.G. το 1997.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε περαιτέρω με τη σειρά ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix της οποίας ο 50 Cent ήταν παραγωγός, όπου περιγράφεται η δικαστική περιπέτεια του Diddy αλλά και η καταδίκη του σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκισης για υποθέσεις σωματεμπορίας.

