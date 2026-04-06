Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια που καθήλωσε το κοινό -Τι απέγινε ο μικρός Χριστός από το «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» - iefimerida.gr

«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» θεωρείται από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό.

Κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα το τηλεοπτικό κοινό καθηλώνεται μπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης, παρακολουθώντας τα Πάθη του Χριστού μέσα από την εμβληματική σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι, συνολικής διάρκειας 371 λεπτών.

Όλοι οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» είναι μοναδικοί και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Τον Ιησού ενσαρκώνει ο 81χρονος σήμερα ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ. Το παρουσιαστικό του και η εκπληκτική ερμηνεία του, «μαγεύουν» εδώ και χρόνια εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά γενική ομολογία η επιτυχία της σειράς, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στον Βρετανό ηθοποιό.

Εκτός όμως από τον Πάουελ, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και στο υπόλοιπο καστ, για όλους τους ρόλους, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωρίζει και ο Lorenzo Monet, το μικρό αγόρι με τα καταγάλανα μάτια που υποδύθηκε τον Ιησού σε νεαρή ηλικία.

Ο μικρός Lorenzo Monet είναι το αγόρι που ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες άλλα που πέρασαν το δοκιμαστικό για τον ρόλο του μικρού Ιησού. Φαίνεται πως τα ξανθά του μαλλιά και τα διαπεραστικά γαλανά μάτια του, εντυπωσίασαν τον Φράνκο Τζεφιρέλι, ο οποίος τον επέλεξε για να υποδυθεί τον Ιησού για την ηλικία των 12 ετών.

Ωστόσο, μετά τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ», τα ίχνη του Monet «χάθηκαν» και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την προσωπική ζωή και την καριέρα του.

Για τους περισσότερους ηθοποιούς από τη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες και πληροφορίες για τη μετέπειτα καριέρα τους στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ωστόσο, για τον Lorenzo Monet, όσο κι αν ψάξει κανείς στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να βρει σχεδόν τίποτα.

Ο Γιώργος Βογιατζής, η Ολίβια Χάσεϊ και ο Lorenzo Monet στη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Στο παρελθόν υπήρχε ένα προφίλ στο Twitter (νυν Χ) με το όνομά του και ο άνδρας που φερόταν να είναι ο Monet επιβεβαίωνε πως είχε παίξει στη δημοφιλή σειρά τον μικρό Ιησού. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που του είχε κάνει ένας χρήστης του Twitter το 2017, εάν είναι αυτός στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ», ο Lorenzo Monet απάντησε λακωνικά «ναι, εγώ είμαι».

Το Tweet στο οποίο ο Lorenzo Monet είχε επιβεβαιώσει ότι είναι ο μικρός Ιησούς από τη Ναζαρέτ

Επίσης, από τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν για εκείνον είναι ότι έχει γεννηθεί το 1965, που σημαίνει ότι σήμερα είναι 61 ετών και την περίοδο που γυρίστηκε «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», ήταν 12 ετών, όπως η ηλικία του μικρού Χριστού που υποδύθηκε.

Μάλιστα, οι πληροφορίες για εκείνον είναι τόσο ελάχιστες, που πριν από μερικά χρόνια δημιουργήθηκε στο Facebook μια σελίδα από τους θαυμαστές του, οι οποίοι ζητούσαν να μοιραστεί ο καθένας οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει για τον Monet, καθώς μυστήριο καλύπτει το πού βρίσκεται και με τι ασχολείται σήμερα.

Λέγεται πως δεν ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική (θα φαινόταν το βιογραφικό του στο IMDb) και σύμφωνα με όσα αναφέρουν κάποιοι, ζει στην Τεργέστη με τη γυναίκα του, έχει σπουδάσει Οικονομικά και εργάζεται στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά.

Επιπλέον, ένας άνδρας ονόματι Lorenzo Monet εργάζεται στο Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Τεργέστης. Συγκεκριμένα εμφανίζεται ως στέλεχος του INAF-OATs, δεν είναι αστρονόμος-ερευνητής, αλλά κατέχει κεντρικό ρόλο στη διοικητική και οικονομική διαχείριση του ιδρύματος έως και σήμερα.

Όποια κι αν είναι η αλήθεια, παρά την εμβληματική του εμφάνιση στη σειρά, ο Lorenzo Monet επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.​

