Αγόρασε φόρεμα για 13 ευρώ από μεταχειρισμένα -Ενθουσιάστηκε όταν είδε την ετικέτα, κοστίζει χιλιάδες [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια 36χρονη μητέρα από το Κονέκτικατ έμεινε άφωνη όταν εντόπισε σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ένα επώνυμο φόρεμα, το οποίο αγόρασε για μόλις 14,99 δολάρια (12,99 ευρώ).



Η Ruth Kornatz, η οποία ψωνίζει από καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών εδώ και χρόνια, εντόπισε το ιδιαίτερο πορτοκαλί μίνι φόρεμα σε ένα ράφι με ρούχα που επρόκειτο να βγουν προς πώληση. Την προσοχή της τράβηξαν οι χρυσές πεταλούδες που το κοσμούσαν. Η Kornatz κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που το κρατούσε στο κατάστημα και έδειξε στην κάμερα την τιμή των μόλις 14,99 δολαρίων. Στη συνέχεια είδε την ετικέτα που αποκάλυπτε ότι το φόρεμα είναι Carolina Herrera και έτσι κατάλαβε ότι είχε βρει κάτι πολύ ξεχωριστό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο φόρεμα με το χαρακτηριστικό μοτίβο πεταλούδων πωλείται σε ιστοσελίδες μεταπώλησης, όπως η Poshmark, ακόμη και για 4.500 δολάρια, ενώ στην πλατφόρμα πολυτελούς μόδας Editorialist η τιμή του φτάνει τα 4.990 δολάρια.

Η Kornatz έστειλε το φόρεμα στην πλατφόρμα πολυτελών μεταπωλήσεων The RealReal για πιστοποίηση, αν και δηλώνει βέβαιη ότι πρόκειται για αυθεντικό κομμάτι και όχι απομίμηση. «Δεν έχω βρει ποτέ κάτι παρόμοιο», ανέφερε και εξήγησε ότι συνήθως τα αντικείμενα υψηλής αξίας κοστίζουν πολύ περισσότερο και φυλάσσονται σε ειδικές προθήκες. Αφού πήρε το φόρεμα στο σπίτι, η Kornatz διαπίστωσε ότι θα χρειαζόταν μεταποίηση για να ταιριάξει στο μέγεθός της. Στη συνέχεια το ανέβασε προς πώληση σε μία πλατφόρμα μεταπώλησης για να δει το ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει αν τελικά θα το κρατήσει ή θα το πουλήσει. Όπως είπε, αν δεν πουληθεί ή αν αποφασίσει να το κρατήσει, θα μπορούσε κάποια στιγμή να το χαρίσει στην κόρη της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Kornatz διευκρίνισε ότι συνήθως δεν κάνει αγορές από καταστήματα μεταχειρισμένων με σκοπό το κέρδος. Αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα για την ίδια και τα παιδιά της, προκειμένου να περιορίζει τη σπατάλη υφασμάτων και να εξοικονομεί χρήματα.



Η τύχη της πάντως προκάλεσε ενθουσιασμό και στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Κορίτσι μου, κάνε με μπλοκ από τη ζήλια μου, το φόρεμα είναι πανέμορφο!!!!! Πεθαίνω», έγραψε ενθουσιασμένη μία χρήστρια στα σχόλια. «Εγώ θα είχα σταματήσει, θα το είχα αγοράσει, θα το έβαζα στο αυτοκίνητο, θα βεβαιωνόμουν ότι άκουσα έξι φορές το “μπιπ” από το κλείδωμα και μόνο τότε θα ξανάπαιρνα ανάσα», σχολίασε μία άλλη. «Εγώ θα το φορούσα ακόμα και μόνο για να βάλω ηλεκτρική σκούπα», αστειεύτηκε μια τρίτη, ενώ μία άλλη έγραψε: «Το επιφώνημα που μόλις έβγαλα! Συγχαρητήρια, φίλη μου. Τι ανακάλυψη!».