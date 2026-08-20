Αγόρασαν ένα έλος 180 στρέμματα για να αποτρέψουν κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος -15 χρόνια μετά έγινε οικοσύστημα άγριας ζωής - iefimerida.gr

Ένα ζευγάρι αγόρασε ένα έλος έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίσουν, μετατρέποντάς το σε ιδιωτικό καταφύγιο ζώων, ότι κανείς δεν θα μπορούσε να τον μετατρέψει σε οικιστική περιοχή.

Ο Τζιμ Στίβενσον και η Τάρα Τανάκα ζούσαν από τη δεκαετία του 1990 δίπλα στον υγρότοπο που είχει χαρακτηριστικά κυπαρίσσια, κοντά στο Ταλαχάσι, και γνώριζε τη μεγάλη ποικιλία ζώων που εξαρτιόταν από αυτόν.

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Το 2007 απέκτησαν την έκταση και άρχισαν να τη διαχειρίζονται ως ιδιωτικό καταφύγιο άγριας ζωής, μεταδίδουν ΜΜΕ στην Αμερική, όπως το λατινομαερικάνικο Clarin αλλά και το People.

Ο Τζιμ Στίβενσον και η Τάρα Τανάκα

«Αν οι ιδιώτες δεν προστατεύσουν τη γη τους, μπορεί να μην απομείνει βιότοπος»

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το 2022, η Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (USFWS) κατέγραψε εκεί 275 φωλεάζοντες πελαργούς του δάσους, μαζί με πολλά είδη ερωδιών, πάπιες και άλλα ζώα.

Ο Στίβενσον είναι συνταξιούχος βιολόγος που εργάστηκε σε πολιτειακά πάρκα, ενώ η Τανάκα είναι φωτογράφος και βιντεογράφος άγριας φύσης.

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«Σκέφτομαι όλο και περισσότερο ότι, αν οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δεν προστατεύσουν τη γη τους, μπορεί να μην απομείνει βιότοπος για την άγρια ζωή, ιδιαίτερα για τους υγροτόπους», δήλωσε η Τανάκα στην National Audubon Society.

Ακόμη και πριν αγοράσουν την έκταση, ο Στίβενσον διέσχιζε τον υγρότοπο με κανό, κάνοντας μικρές εργασίες για να προστατεύσει την πανίδα και την χλωρίδα του της περιοχής. Μετά την αγορά ακολούθησαν εργασίες ελέγχου της βλάστησης και διατήρησης των κατάλληλων επιφανειών νερού για τα πουλιά.

Σήμερα στο καταφύγιο συναντώνται μεγάλοι γαλάζιοι ερωδιοί, λευκοτσικνιάδες, πάπιες της Καρολίνας και νερόκοτες. Στην ξηρά υπάρχουν επίσης αγριόγατες, ρακούν, αλεπούδες, βίδρες, κάστορες, κογιότ και κουνέλια των βάλτων.

Αλιγάτορας/ Φωτογραφία Shutterstock

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Και αλιγάτορες στον υγρότοπο

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να μοιάζουν απειλητικοί, οι αλιγάτορες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα. Οι πελαργοί του δάσους χτίζουν συνήθως τις φωλιές τους σε δέντρα που περιβάλλονται από νερό, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση χερσαίων θηρευτών.

Η παρουσία αλιγατόρων μπορεί να απομακρύνει ζώα όπως τα ρακούν, τα οποία μπορούν να επιτεθούν σε αυγά και νεοσσούς. Ο Στίβενσον δημιούργησε μάλιστα ένα μικρό νησί ώστε να μπορούν οι αλιγάτορες να ξεκουράζονται.

Η Τανάκα καταγράφει μεγάλο μέρος της ζωής του υγροτόπου από το σπίτι τους. «Η δουλειά μας έχει συγκλίνει ώστε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια», εξήγησε, αναφερόμενη στους διαφορετικούς ρόλους που έχουν αναλάβει.



Το ζευγάρι γνώριζε ότι η προσωπική του προστασία δεν αρκούσε για να εξασφαλίσει το μέλλον της έκτασης. Έτσι, το 2016 θέσπισε μόνιμη δουλεία διατήρησης στην ιδιοκτησία. Ο μηχανισμός επιτρέπει η γη να παραμείνει ιδιωτική, αλλά περιορίζει νομικά δραστηριότητες που θα μπορούσαν να καταστρέψουν την περιβαλλοντική της αξία, στο μέλλον από επόμενους ιδοκτήτες.

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Στο καταφύγιο απαγορεύονται το κυνήγι και το ψάρεμα, με στόχο να προστατεύονται ακόμη και τα μικρότερα πλάσματα του οικοσυστήματος.

Ο Τζιμ Στίβενσον και η Τάρα Τανάκα

Το έλος στην Φλόριντα δίνει ζωή

Η παρουσία εκατοντάδων πελαργών έχει ιδιαίτερη σημασία. Τη δεκαετία του 1930 υπήρχαν περίπου 20.000 αναπαραγωγικά ζευγάρια πελαργών του δάσους στα Έβεργκλεϊντς. Μέχρι τη δεκαετία του 1970 ο αριθμός είχε πέσει κάτω από 5.000 και το 1984 το είδος χαρακτηρίστηκε απειλούμενο στις ΗΠΑ.

«Ήταν σπάνιο να δεις έναν πελαργό του δάσους εκείνες τις ημέρες», θυμήθηκε ο βιολόγος της USFWS Μπίλι Μπρουκς.

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Η προστασία και αποκατάσταση των υγροτόπων βοήθησε τον πληθυσμό να ανακάμψει. Το 2022 υπήρχαν περισσότερα από 10.000 αναπαραγωγικά ζευγάρια, ενώ οι αποικίες φωλεοποίησης είχαν υπερτριπλασιαστεί. Τον Φεβρουάριο του 2026, η αμερικανική κυβέρνηση αφαίρεσε τον πελαργό του δάσους από την ομοσπονδιακή λίστα των απειλούμενων και υπό εξαφάνιση ειδών.

Ο υγρότοπος της Φλόριντα αποτελεί μόνο ένα μέρος αυτής της ανάκαμψης. Αποδεικνύει όμως τι μπορεί να συμβεί όταν ένας φυσικός χώρος διατηρεί τις κατάλληλες συνθήκες για την άγρια ζωή.