Αγόρασαν αγροικία του 1920 και τη μετέφεραν 6 χιλιόμετρα μέχρι το οικόπεδό τους -Πώς ήταν και πώς έγινε μετά την ανακαίνιση - iefimerida.gr

Μία τρελή ιδέα είχε ένα ζευγάρι στην Αϊόβα των ΗΠΑ, όταν αποφάσισαν να μετακινήσουν μια αγροικία του 1920 στο οικόπεδό τους και να την ανακαινίσουν.



Η Σα’ρέλ Μουρ και ο σύζυγός της αγόρασαν το 2024 μια εγκαταλελειμμένη έκταση περίπου 12 στρεμμάτων στη βορειοδυτική Αϊόβα, πίστεψαν πως είχαν βρει το ιδανικό μέρος για να χτίσουν το σπίτι τους.



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Υπήρχε όμως, ένα σημαντικό εμπόδιο. Το οικόπεδο περιλάμβανε ένα παλιό αγροτόσπιτο, όμως το ζευγάρι γρήγορα διαπίστωσε ότι η ανακαίνισή του θα κόστιζε πολύ περισσότερα από όσα μπορούσε να διαθέσει. Αντί, λοιπόν, να εγκαταλείψουν το όνειρό τους, αναζήτησαν μια εναλλακτική λύση ώστε να μην επωμιστούν το δυσβάσταχτο έργο αποκατάστασης.



Έδωσαν μόλις 12.000 δολάρια για την αγορά της αγροικίας

Ανακάλυψαν μια αγροικία του 1920, η οποία βρισκόταν μόλις 6 χιλιόμετρα μακριά. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες είχαν πρόσφατα χτίσει νέο σπίτι και δεν χρειάζονταν πλέον το παλιό, δίνοντας στη Σα'ρέλ και τον σύζυγό της, Μπράντον, την ευκαιρία να το αγοράσουν έναντι μόλις 12.000 δολαρίων, να το μεταφέρουν στο δικό τους οικόπεδο και να ξεκινήσουν τη μεταμόρφωσή του στο σπίτι όπου σκοπεύουν να ζήσουν για πάντα με την οικογένειά τους. Αυτό που ακολούθησε αποδείχθηκε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ανακαίνιση.



Τον τελευταίο χρόνο, το ζευγάρι έχει αφιερώσει αμέτρητες ώρες στην αποκατάσταση της αγροικίας, η οποία μετρά πλέον έναν αιώνα ζωής, ενώ παράλληλα μεγάλωνε και τους τρεις γιους του. Μάλιστα, στο χρονικό αυτό διάστημα, καλωσόρισαν και το νεότερο μέλος της οικογένειας, ενώ κατέγραφαν σχεδόν κάθε στάδιο της ανακαίνισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς να το περιμένουν, οι αναρτήσεις τους συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.



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Η αγροικία κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης

Εκατοντάδες χιλιάδες παρακολουθούν τις εργασίες ανακαίνισης στα social

Όπως εξηγεί στο περιοδικό People η Σα’ρέλ, είχε ασχοληθεί κατά καιρούς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως άρχισε να καταγράφει την ανακαίνιση κυρίως για να ενημερώνει την οικογένεια του συζύγου της, η οποία ζει σε άλλη πολιτεία. Ταυτόχρονα, ήλπιζε ότι τα βίντεο θα έδιναν στον κόσμο μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το τι πραγματικά απαιτεί η ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού.



Ενώ πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασχολούνται με ανακαινίσεις παρουσιάζουν έργα με απεριόριστους προϋπολογισμούς και άψογα σχεδιασμένους χώρους από επαγγελματίες, η Μουρ ήθελε να δείξει πώς είναι στην πραγματικότητα όταν μια οικογένεια βασίζεται στην ευρηματικότητα, την επιμονή και την προσωπική εργασία για να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε δολάριο.

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«Τα περισσότερα από όσα βλέπει κανείς στο διαδίκτυο αφορούν ανακαινίσεις με τεράστιους προϋπολογισμούς και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις που μοιάζουν τέλειες», εξηγεί. «Το δικό μας εγχείρημα βασίστηκε σε πολλή σκληρή δουλειά, δημιουργικότητα και σε εργασίες που αναλάβαμε μόνοι μας, όποτε αυτό ήταν εφικτό».

«Ήθελα ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς απεριόριστους οικονομικούς πόρους για να αναλάβει ένα μεγάλο έργο και να δημιουργήσει το σπίτι που ονειρεύεται», προσθέτει.

Η αυθεντική αυτή προσέγγιση βρήκε γρήγορα ανταπόκριση στο κοινό. Παρότι κάποιοι χρήστες επέκριναν το ζευγάρι επειδή επέλεξε να ανακαινίσει μια παλιά αγροικία, η Μουρ δηλώνει ότι έχει συγκινηθεί από την καλοσύνη και τη στήριξη ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου που παρακολουθούν την πορεία τους.

Πώς πήγε η ανακαίνιση - Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησαν

Η ίδια η ανακαίνιση, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν. Αν και η αγροικία τους κέρδισε από την πρώτη στιγμή χάρη στους ευρύχωρους χώρους της, τα ψηλά ταβάνια και τον αυθεντικό της χαρακτήρα, η Μουρ εξηγεί ότι όσο προχωρούσαν οι εργασίες τόσο περισσότερα κρυμμένα προβλήματα έρχονταν στο φως.

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«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι ανακαλύψαμε πολύ σοβαρότερες φθορές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου απ' όσες είχαμε αρχικά υπολογίσει», αναφέρει. «Καθώς ξηλώναμε τμήματα του σπιτιού, αποκαλύπτονταν προβλήματα που δεν ήταν ορατά με την πρώτη ματιά, γεγονός που αύξησε τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος της ανακαίνισης.»

«Αυτή είναι μία από τις πραγματικότητες όταν ανακαινίζεις ένα σπίτι ηλικίας άνω των 100 ετών: Πίσω από κάθε τοίχο μπορεί να σε περιμένει μια έκπληξη», καταλήγει.



Πόσα ξόδεψαν για την ανακαίνιση

Μέχρι σήμερα, το ζευγάρι εκτιμά ότι έχει επενδύσει περίπου 80.000 δολάρια σε επισκευές και εργασίες ανακαίνισης. Ωστόσο, όπως λέει, άξιζε κάθε κόπο. «Το πιο όμορφο κομμάτι όλης αυτής της διαδρομής ήταν να βλέπουμε το σπίτι να μεταμορφώνεται σταδιακά και το όραμά μας να παίρνει μορφή» λέει. «Κάθε δωμάτιο που ολοκληρώνεται και κάθε έργο που τελειώνει μάς γεμίζει με τεράστια ικανοποίηση, γιατί έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι του εαυτού μας σε αυτό το σπίτι».



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Αντί να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένη τάση στη διακόσμηση, το ζευγάρι επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός χώρου που θα αποπνέει ζεστασιά, θα είναι φιλόξενος και θα αποπνέει την αίσθηση ενός αληθινού οικογενειακού σπιτιού.

«Όταν ξεκινήσαμε, δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο σχεδιαστικό πλάνο, πέρα από την επιθυμία μας το σπίτι να είναι ζεστό και να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτό», εξηγεί η Μουρ. «Βασικός μας στόχος ήταν να μετακομίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εξοικονομώντας παράλληλα όσο περισσότερα χρήματα μπορούσαμε.»

Τώρα που η οικογένεια έχει εγκατασταθεί πλέον στο νέο της σπίτι, το αρχικό αυτό όραμα συνεχίζει να εξελίσσεται.

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Αφού ολοκληρώθηκαν οι πιο απαιτητικές κατασκευαστικές εργασίες, το ζευγάρι έχει επιβραδύνει τους ρυθμούς και προσεγγίζει κάθε νέο έργο με μεγαλύτερη προσοχή. Πρόσφατα ολοκλήρωσαν την εξωτερική επένδυση του σπιτιού και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη διαμόρφωση του κήπου και στις μικρές λεπτομέρειες που, σταδιακά, θα κάνουν το σπίτι να μοιάζει ακόμη περισσότερο με την ιδανική οικογενειακή τους κατοικία.

«Πλέον μπορούμε να δουλεύουμε με πιο ήρεμους ρυθμούς και να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στους χώρους που δημιουργούμε», αναφέρει. «Αντί να βιαζόμαστε να ολοκληρώσουμε κάθε εργασία, αφιερώνουμε χρόνο ώστε να προσθέσουμε προσωπικές πινελιές και να κάνουμε το σπίτι να αντικατοπτρίζει πραγματικά την οικογένειά μας».

Προσπαθώντας να διατηρήσουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της αγροικίας

Σε όλη τη διάρκεια της ανακαίνισης, ένας στόχος παρέμεινε αμετάβλητος: Να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του αυθεντικού χαρακτήρα της κατοικίας.

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Η οικογένεια αφαίρεσε προσεκτικά όλα τα αυθεντικά ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία του σπιτιού, τα αποθήκευσε με ασφάλεια και σχεδιάζει να τα συντηρήσει και να τα επανατοποθετήσει στο μέλλον. Παράλληλα, ελπίζει να αποκαταστήσει και τα ιστορικά βοηθητικά κτίσματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο οικόπεδο.

«Αυτό που μας χαροποιεί περισσότερο είναι ότι καταφέραμε να διασώσουμε όλα τα αυθεντικά ξύλινα στοιχεία του σπιτιού», τονίζει η Μουρ. «Η διατήρηση αυτών των αυθεντικών λεπτομερειών ήταν εξαιρετικά σημαντική για εμάς, γιατί αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής ενός σπιτιού που χτίστηκε το 1920».



Το σημαντικότερο μάθημα που πήρε

Αναλογιζόμενη όσα έζησε, η Μουρ λέει πως η ανακαίνιση μιας αγροικίας ηλικίας ενός αιώνα της δίδαξε ότι η υπομονή είναι ίσως το πολυτιμότερο «εργαλείο» σε ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα.



«Η σημαντικότερη συμβουλή που θα έδινα είναι να κάνει κανείς υπομονή» λέει. «Όλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο απ' όσο φαντάζεσαι και σχεδόν πάντα κοστίζουν περισσότερο απ' όσο έχεις υπολογίσει».

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Η ίδια αποδίδει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του εγχειρήματος στην οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες που στάθηκαν στο πλευρό τους καθ' όλη τη διάρκεια της ανακαίνισης, τονίζοντας ότι χωρίς τη βοήθειά τους τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.

«Χρειάζεται πραγματικά μια ολόκληρη κοινότητα για να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο και νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για όλους όσοι μας στήριξαν στην πορεία», αναφέρει. «Ιδιαίτερα για τους στενούς συγγενείς και τους φίλους μας. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς».

Και καταλήγει: «Η σκέψη ότι διασώζουμε ένα παλιό σπίτι και δημιουργούμε έναν χώρο όπου η οικογένειά μας θα χτίσει αναμνήσεις για πολλά χρόνια ακόμη κάνει όλη αυτή τη σκληρή προσπάθεια να αξίζει πραγματικά τον κόπο».



