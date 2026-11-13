Νέα αγωγή από μουσικό κατά του Κάνιε Γουέστ: «Κλείδωσαν την πόρτα και διέταξαν να εργαστεί -Προσωπικά μασάζ στην αίθουσα μουσικής»

Δεν έχουν τέλος οι δικαστικές περιπέτειες για τον Κάνιε Γουεστ ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ακόμη αγωγή για καταχρηστικές συνθήκες εργασίας το 2019.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο μουσικός Τσέις Τέιλορ κατήγγειλε ότι ο Κάνιε Γουέστ τον κλείδωσε με άλλους καλλιτέχνες σε σχολική αίθουσα, διατάζοντάς τους να συνθέσουν τη μουσική για την όπερα «Nebuchadnezzar» εντός τεσσάρων ημερών, υποσχόμενος υψηλή αμοιβή.

Οι καταγγελίες περιγράφουν απάνθρωπες συνθήκες, με έλλειψη φαγητού, νερού και ύπνου, ενώ μία ημέρα πριν την πρεμιέρα ο ράπερ απέλυσε τους μισούς χορευτές ισχυριζόμενος πως «υπήρχαν πάρα πολλοί λευκοί» και ζήτησε εκτεταμένες αλλαγές.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενη αγωγή του μουσικού Γουίλι Αλεξάντερ, ο οποίος είχε επίσης καταγγείλει παραπλανητικές πρακτικές και ψευδείς υποσχέσεις κατά τη συνεργασία του με τον Γουέστ για το ίδιο έργο.

Ο Κάνιε Γουέστ αντιμετωπίζει και άλλες νομικές εκκρεμότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός συμβιβασμού για συλλογική αγωγή ύψους 1,35 εκατ. δολαρίων για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και προβληματικές συνθήκες εργασίας στις παραγωγές του.

Ο μουσικός και ερμηνευτής Τσέις Τέιλορ τον κατηγορεί για «πολλαπλές αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές», περιγράφοντας εξαντλητικές πρακτικές κατά τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, ο Τέιλορ περιγράφει όσα φέρεται να συνέβησαν κατά την προετοιμασία της όπερας «Nebuchadnezzar» του 49χρονου ράπερ, η οποία παρουσιάστηκε στο Hollywood Bowl.

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Κάνιε Γουέστ: «Υποσχέθηκαν υψηλή αμοιβή»

Ο μουσικός υποστηρίζει ότι ταξίδεψε από τη Βόρεια Καρολίνα στο Γουαϊόμινγκ για τις πρόβες της παράστασης, μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα, για να διαπιστώσει ότι το έργο δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Όπως καταγγέλλει, ο ίδιος και άλλοι καλλιτέχνες κλειδώθηκαν σε αίθουσα μουσικής του λυκείου Cody High School, με την εντολή να συνθέσουν τη μουσική και να προετοιμάσουν την παράσταση, ώστε να είναι έτοιμη να παρουσιαστεί στο Hollywood Bowl μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι εναγόμενοι κλείδωσαν την πόρτα και διέταξαν τον Τέιλορ να εργαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η όπερα. Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, οι εναγόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Γουέστ, του υποσχέθηκαν υψηλή αμοιβή, αναγνώριση της συνεισφοράς του ως παραγωγού και μελλοντικές επαγγελματικές συνεργασίες».

Καταγγελίες για έλλειψη φαγητού, νερού και ύπνου

Ο Τέιλορ ισχυρίζεται ότι ο Κάνιε Γουέστ αγνόησε τα αιτήματά του να ξεκλειδώσουν οι πόρτες της αίθουσας, να εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες φαγητού και νερού και να δοθεί στους μουσικούς ο απαραίτητος χρόνος ανάπαυσης και ύπνου.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο ράπερ δεν συμμετείχε ουσιαστικά στη δημιουργική διαδικασία, περιοριζόμενος σε «αόριστες κοινοτοπίες» και «αινιγματικές οδηγίες που δεν προσέφεραν καμία πραγματική κατεύθυνση». Σύμφωνα με την αγωγή, ο Γουέστ φέρεται να χρησιμοποιούσε τον χώρο των προβών για προσωπική του εξυπηρέτηση, χωρίς να συμβάλλει στην προετοιμασία της παράστασης.

«Κανόνιζε να του κάνουν προσωπικά μασάζ μέσα στην αίθουσα μουσικής και παρέμενε εκεί μόνο όσο διαρκούσαν τα μασάζ. Επίσης, διοργάνωνε συναντήσεις με κατοίκους της περιοχής και εκπροσώπους του Τύπου μέσα στον χώρο των προβών», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

«Απέλυσε τους μισούς χορευτές, λέγοντας ότι υπήρχαν πάρα πολλοί λευκοί»

Ο Τέιλορ περιγράφει ακόμη ότι, μόλις μία ημέρα πριν από την παράσταση, ο Γουέστ προχώρησε σε αιφνιδιαστικές αλλαγές, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στους συντελεστές.

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Όπως υποστηρίζει, ο ράπερ «απέλυσε τους μισούς χορευτές, λέγοντας ότι υπήρχαν πάρα πολλοί λευκοί», απαίτησε εκτεταμένες αλλαγές στο έργο, χωρίς να δώσει σαφείς οδηγίες, και ζήτησε από τον ίδιο να γράψει μέρη για συνθεσάιζερ για κάθε τραγούδι της παράστασης.

Μία ακόμη σοβαρή καταγγελία του μουσικού αφορά στον οικονομικό χαρακτήρα των παραστάσεων. Ο Τέιλορ αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί επανειλημμένα πως οι όπερες αποτελούσαν μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν για θρησκευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, υποστηρίζει πλέον ότι αυτό ήταν ψευδές, καθώς ο Γουέστ και οι εταιρείες του που κατά των οποίων στράφηκε ο Τέιλορ χρέωναν εισιτήριο στους θεατές και, σύμφωνα με όσα ο ίδιος πιστεύει, παρακρατούσαν τα κέρδη.

Με την αγωγή του, ο Τέιλορ ζητά αποζημίωση για απάτη, παράνομη κατακράτηση και αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Παράλληλα, διεκδικεί την αναγνώριση των πνευματικών του δικαιωμάτων και μερίδιο από τα κέρδη που απέφεραν αρκετά τραγούδια τα οποία, όπως ισχυρίζεται, κυκλοφόρησε ο Γουέστ ενσωματώνοντας δικές του συνθέσεις και ενορχηστρώσεις.

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ / Φωτογραφία: ΑΡ

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Και δεύτερος μουσικός με παρόμοιες καταγγελίες

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με αγωγή που είχε καταθέσει πέρυσι εναντίον του Γουέστ ο μουσικός Γουίλι Αλεξάντερ. Ο τελευταίος κατηγόρησε τον ράπερ για παραπλανητικές δηλώσεις, τόσο από αμέλεια όσο και εκ προθέσεως, για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας του, καθώς και για ψευδείς υποσχέσεις που τον οδήγησαν να προσφέρει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες με μειωμένη αμοιβή.

Στην αγωγή του είχε διατυπώσει παρόμοιους ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι ταξίδεψε στο Γουαϊόμινγκ και διαπίστωσε πως «η όπερα δεν είχε γραφτεί καθόλου». Σύμφωνα με την καταγγελία του, στη συνέχεια του ζητήθηκε να συνθέσει και να ενορχηστρώσει το έργο σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αρχή. Η συγκεκριμένη υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, ενώ για τον Ιανουάριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού.

Η συλλογική αγωγή και η αποζημίωση 1,35 εκατ. δολαρίων

Σα να μην έφταναν όλα τα παραπάνω ο Κάνιε Γουέστ αντιμετωπίζει παράλληλα και άλλες νομικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες στις παραγωγές του. Τον Δεκέμβριο έχει προγραμματιστεί ακρόαση σχετικά με συμβιβασμό σε συλλογική αγωγή που κατατέθηκε εναντίον του το καλοκαίρι του 2020.

Η αγωγή αφορούσε παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, εσφαλμένη ταξινόμηση εργαζομένων ως προς το καθεστώς απασχόλησής τους, μη καταβολή δεδουλευμένων, έλλειψη προβλεπόμενων διαλειμμάτων και προβληματικές συνθήκες εργασίας. Το 2025 εγκρίθηκε συμβιβασμός ύψους 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ εκατοντάδων καλλιτεχνών και άλλων εργαζομένων που είχαν απασχοληθεί στις πληθωρικές παραγωγές του.

