Νέα αγωγή στην Κάιλι Τζένερ από πρώην οικιακή βοηθό: Την άφησαν κλειδωμένη σε ντουλάπα και με κρίση πανικού - iefimerida.gr

Νέα δικαστική διαμάχη αντιμετωπίζει η Κάιλι Τζένερ μετά από αγωγή πρώην οικιακής βοηθού της για κακομεταχείριση και τραυματισμούς στην κατοικία της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πρώην οικιακή βοηθός της Κάιλι Τζένερ, Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια, ισχυρίζεται σε αγωγή ότι εγκλωβίστηκε σε ντουλάπα για πάνω από μία ώρα, βιώνοντας κρίση πανικού ενώ ο προϊστάμενός της την ειρωνευόταν.

Η πρώην εργαζόμενη καταγγέλλει επιπλέον ότι τον Οκτώβριο του 2025 δέχθηκε δάγκωμα από σκύλο και τραυματίστηκε στο πρόσωπο από τυχαία ενεργοποίηση σπρέι πιπεριού, ενώ τακτοποιούσε ένα συρτάρι στην κατοικία της επιχειρηματία.

Η Αμάγια υποστηρίζει πως η απόλυσή της τον Φεβρουάριο του 2026 ήταν συνέπεια των διαμαρτυριών της για την άνιση μεταχείριση στα έξοδα μετακίνησης, αλλά και για τη μη καταβολή υπερωριών.

Ο δικηγόρος της Τζένερ απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι προέρχονται από δικηγόρο που στοχεύει σε αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος μέσω της δημοσιότητας και ότι η πλευρά του θα υπερασπιστεί σθεναρά την υπόθεση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, η Ντινόρα Καρολίνα Καμπρία Αμάγια υποστηρίζει ότι εγκλωβίστηκε σε ντουλάπα για περισσότερο από μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης πανικού και καλούσε σε βοήθεια, ο προϊστάμενός της την κορόιδευε, μέχρι να παρέμβει κάποιος άλλος για να την απεγκλωβίσει.

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Το δάγκωμα από σκύλο και το σπρέι πιπεριού

Η πρώην εργαζόμενη καταγγέλλει επιπλέον ότι τον Οκτώβριο του 2025 δέχτηκε δάγκωμα από σκύλο την ώρα που καθάριζε το σπιτάκι του, ενώ σε ξεχωριστό συμβάν τραυματίστηκε στο πρόσωπο από τυχαία ενεργοποίηση σπρέι πιπεριού καθώς τακτοποιούσε ένα συρτάρι.

Όπως αναφέρει στην αγωγή, παρά τους τραυματισμούς της, συνέχιζε να αναλαμβάνει σωματικά απαιτητικές εργασίες, χωρίς να λαμβάνει την προβλεπόμενη αμοιβή για τις υπερωρίες ή αποζημίωση για τις μετακινήσεις μεταξύ των κατοικιών της επιχειρηματία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η απόλυσή της τον Φεβρουάριο του 2026 ήρθε ως συνέπεια των διαμαρτυριών της για την άνιση μεταχείριση σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης σε σύγκριση με συναδέλφους της.

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Τι απάντησε ο δικηγόρος της

Από την πλευρά της Τζένερ, ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, συνδέοντάς τους με προηγούμενες νομικές διαμάχες.

«Αυτές οι τελευταίες υποθέσεις κατατίθενται από τον ίδιο δικηγόρο που είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελίες εκ μέρους πρώην εργαζομένων στο προσωπικό της Κάιλι. Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να αποσπάσει ένα αδικαιολόγητο οικονομικό όφελος» δήλωσε στο TMZ, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να εκφοβιστούμε ώστε να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη δική μας πλευρά της ιστορίας».

