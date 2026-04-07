Αγνώριστος ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Με άσπρα μαλλιά, καταβεβλημένος, στηρίζεται σε μπαστούνια, τι συμβαίνει - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα καταβεβλημένος και να περπατά με τη βοήθεια μπαστουνιού εθεάθη ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ, μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση.



Συγκεκριμένα, ο 73χρονος πρωταγωνιστής της σειράς «Baywatch» θέλησε να απολαύσει τον καλό καιρό της Καλιφόρνιας και βγήκε για πεζοπορία στο Καλαμπάσας, έχοντας στο πλευρό του την κατά 28 χρόνια μικρότερη σε ηλικία σύζυγό του Χέιλι Ρόμπερτς.



Ο Ντέβιντ Χάσελχοφ με τη σύζυγό του σε παλαιότερη εμφάνισή τους

Τι συμβαίνει με τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ;

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ φαίνεται πως αναρρώνει μετά από επεμβάσεις αντικατάστασης γόνατος και ισχίου που υποβλήθηκε νωρίτερα φέτος. Γι’ αυτό πιθανότατα χρειαζόταν και τα μπατόν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, ενώ κάποια στιγμή η σύζυγός του τού κρατούσε το χέρι, σαν να τον βοηθούσε να διατηρήσει την ισορροπία του.



Για την περίσταση πάντως, ο διάσημος ηθοποιός φορούσε ένα ανοιχτό γκρι T-shirt και σκούρο παντελόνι φόρμας, ενώ η Ρόμπερτς επέλεξε ένα ελαφρώς κοντό λευκό μπλουζάκι, μαύρο κολάν και ένα τιρκουάζ καπέλο μπέιζμπολ.