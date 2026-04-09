Αγνώριστος διάσημος ηθοποιός πριν τον χτυπήσουν στη μύτη -Ο τραυματισμός «μεταμόρφωσε» το πρόσωπό του - iefimerida.gr

Σοκ έχουν προκαλέσει στους θαυμαστές του Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ φωτογραφίες του ηθοποιού πριν από τον τραυματισμό στη μύτη του και πριν γίνει γνωστός από τη σειρά «One Tree Hill».

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τον ηθοποιό πριν και μετά την επέμβαση επανατοποθέτησης της μύτης του, όταν ήταν 18 ετών και έπεσε θύμα επίθεσης σε ένα Burger King. «Δέχτηκα επίθεση σε ένα Burger King όταν ήμουν 18 και η μύτη μου μετακινήθηκε στην άλλη πλευρά του προσώπου μου», είχε πει στο Entertainment Weekly to 2004. «Ήταν τρεις τύποι, τι στο καλό έπρεπε να κάνω;», είπε και εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για αισθητική παρέμβαση: «Οι γιατροί δεν μπήκαν καν στον κόπο να κάνουν ακτινογραφίες. Απλώς την επανέφεραν. Αλλά δεν ήταν πλαστική μύτης - μισώ το γεγονός ότι ο κόσμος λέει ότι ήταν πλαστική μύτης!».



Σε άλλη συνέντευξη στο Newsweek τον περασμένο Αύγουστο ο ηθοποιός είχε πει: «Δεν μου αρέσει η μύτη μου επειδή δεν είναι η μύτη μου».

Η viral φωτογραφία από τα νιάτα του Μάρεϊ

Η υπόθεση του τραυματισμού του Μάρεϊ επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή μία φωτογραφία του από επετηρίδα του 1999 η οποία έγινε viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν τη διαφορά στην εμφάνισή του και αρκετούς μάλιστα να σημειώνουν πως μοιάζει «σαν άλλος άνθρωπος». Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα σχόλια που θεωρούν πως η αλλαγή τού έδωσε περισσότερο χαρακτήρα.

Η φωτογραφία από τα νιάτα του Μάρεϊ που έγινε viral

Ένα σχόλιο στο Reddit αναφέρει: «Φαντάσου να σου επιτίθενται και να βγαίνεις τελικά πιο ωραίος».

Ο ηθοποιός όμως έχει ζήσει και άλλες δύσκολες στιγμές. Μιλώντας σε podcast τον Αύγουστο αποκάλυψε ότι στην εφηβεία του πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν έπαθε συστροφή εντέρου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά υπέστη εσωτερική αιμορραγία. «Έχασα το 50% του αίματός μου. Ήμουν στο νεκροκρέβατό μου», είχε πει.