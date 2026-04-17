Αγνώριστη η Σάρα Φέργκιουσον: Κρύβεται σε πολυτελές θέρετρο στις Άλπεις, η πρώτη εμφάνιση μετά από 7 μήνες - iefimerida.gr

Πού στο καλό κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον; Η πρώην σύζυγος του Άντριου Μαουντμπάτεν, από την οποία οι Βρετανοί ζητούν εξηγήσεις για τη σχέση της με τον Τζέφρι Επστάιν, εντοπίστηκε.



Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», η πρώην δούκισσα φωτογραφήθηκε σε ένα μικρό αυστριακό χωριό, γνωστό για το τοπικό πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο των Άλπεων, όπου φέρεται να διαμένει σε ένα σαλέ αξίας 2.000 λιρών τη βραδιά.

Αγνώριστη η Σάρα Φέργκιουσον, «κρατάει χαμηλό προφίλ», λέει πηγή

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το μέσο, η 66χρονη Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται να στέκεται έξω από ένα σκούρο βαν, κρατώντας μια τιρκουάζ τσάντα. Ήταν σχεδόν αγνώριστη, φορώντας ένα μπλε μπουφάν και σκούρο παντελόνι, ενώ είχε καλύψει τα κόκκινα μαλλιά της με ένα λευκό καπέλο τύπου baseball.



Μια πηγή δήλωσε στην «The Sun»: «Η Φέργκι κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Η περιοχή είναι απολύτως όμορφη και τις περισσότερες φορές πολύ ήσυχη, οπότε είναι το ιδανικό μέρος για ένα πρόσωπο υψηλού προφίλ όπως εκείνη να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο».



Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν πριν από 7 μήνες

Η τελευταία φορά που εθεάθη η Σάρα Φέργκιουσον ήταν στη βάφτιση της εγγονής της, Αθηνάς, τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο δεν φωτογραφήθηκε. Μάλιστα, τόσο η ίδια όσο και ο πρώην σύζυγός της δεν παραβρέθηκαν καν στο πάρτι που ακολούθησε σε παμπ του Λονδίνου, για να μην προκαλέσουν αντιδράσεις.



Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Σάρα Φέργκιουσον ήταν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ τον Σεπτέμβριο

Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνιση της πρώην δούκισσας της Υόρκης ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν μαζί με τον Άντριου παραβρέθηκαν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ.



Το σκάνδαλο Επστάιν που οδήγησε στη σύλληψη του Άντριου

Υπενθυμίζεται πως στις 19 Φεβρουαρίου ο Άντριου συνελήφθη με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος στην προσωρινή του κατοικία στο κτήμα Σάντριγχαμ. Οι Αρχές ερευνούν καταγγελία ότι ο πρώην Δούκας της Υόρκης φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Επστάιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κατηγορίες προέκυψαν ύστερα από έρευνα στο πιο πρόσφατο πακέτο αρχείων του Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις 30 Ιανουαρίου, το οποίο περιλάμβανε αλληλογραφία μεταξύ του Άντριου και του καταδικασμένου παιδόφιλου. (Στο ίδιο υλικό φάνηκε επίσης ότι η Σάρα Φέργκιουσον διατηρούσε επικοινωνία με τον Επστάιν, παρότι είχε δηλώσει ότι είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του).



Έκτοτε, η Σάρα Φέργκιουσον εξαφανίστηκε, με φήμες και δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι μετακινείται σε διάφορα μέρη του κόσμου, φιλοξενούμενη από φίλους. Άλλα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι διέμενε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, από ένα κέντρο ευεξίας στην Ελβετία έως ένα καταφύγιο στην Ιρλανδία.