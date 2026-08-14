Αγνώριστη η Νικόλ Κίντμαν στο εξώφυλλο της Vogue: «Μοιάζει με AI» έγραψαν - iefimerida.gr

Αίσθηση έχει προκαλέσει το νέο εξώφυλλο της Νικόλ Κίντμαν για τη βρετανική Vogue, αλλά όχι για τους λόγους που θα ήθελε η ηθοποιός.



Η 59χρονη σταρ του Χόλιγουντ μίλησε στο βρετανικό περιοδικό για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ αλλά και για την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει μετά το διαζύγιό της από τον Κιθ Ούρμπαν.



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Την συνέντευξη συνοδεύει και μία εντυπωσιακή φωτογράφηση, με την Νικόλ Κίντμαν να ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue φορώντας δημιουργίες των Stella McCartney, Hermès και Chloé και ποζάρει στην είσοδο ενός κομψού σπιτιού.



«Αυτή δεν είναι η Νικόλ Κίντμαν!»: Έξαλλοι οι θαυμαστές της με το εξώφυλλο της Vogue

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή των χρηστών του Instagram ήταν το έντονα ρετουσαρισμένο πρόσωπο της Νικόλ Κίντμαν, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η φωτογραφία δεν της έμοιαζε καθόλου.



«Αυτή είναι η εκδοχή AI της Νικόλ; Δεν βλέπω καμία ομοιότητα, αφού πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική γυναίκα» έγραψε ένας χρήστης. Κι άλλοι όμως έδειξαν να μπερδεύονται, με έναν να δηλώνει: «Αυτή ΔΕΝ είναι η Νικόλ Κίντμαν!!!» ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Για να είμαι ειλικρινής, το υπερβολικό ρετούς αδικεί πλήρως τη Νικόλ Κίντμαν και κάθε γυναίκα της ηλικιακής της ομάδας».



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«Μοιάζει με ΑΙ» σχολίασε ένας άλλος με έναν ακόμη να γράφει: «Δεν μοιάζει με την Νικόλ Κίντμαν!! Έπρεπε να το διαβάσω για να καταλάβω ποια ήταν!». Ένας ακόμη αστειεύτηκε: «Αν αυτή είναι η Νικόλ Κίντμαν, τότε εγώ είμαι η βασίλισσα της Αγγλίας», ενώ κάποιος άλλος υποστήριξε ότι η φωτογραφία είχε υποστεί τόσο έντονο ρετούς, «που δεν έμεινε τίποτα όρθιο».



Η Νικόλ Κίντμαν στη φωτογράφηση της βρετανικής Vogue/Φωτογραφία: Instagram/nicolekidman

«Αν το όνομα της γυναίκας στη φωτογραφία δεν ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα στο εξώφυλλο του περιοδικού, δεν θα καταλάβαινα ποτέ ότι επρόκειτο για την Νικόλ Κίντμαν» πρόσθεσε ένας άλλος.

Άλλοι το επαίνεσαι: «Δείχνει καταπληκτική»

Φυσικά, υπήρξαν και εκείνοι που επαίνεσαν τη λαμπερή φωτογράφιση. «Νικόλ! Ουάου, είσαι καταπληκτική» έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος ενθουσιάστηκε: «Καταπληκτική. Δεν έχει δείξει ποτέ καλύτερη».



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Πολλοί θαυμαστές της ηθοποιού επαίνεσαν την καλλιτεχνική προσέγγιση της φωτογράφησης/Φωτογραφία: Instagram/Nicolekidman

Ορισμένοι υπερασπίστηκαν την καλλιτεχνική κατεύθυνση του εξωφύλλου, με έναν χρήστη να γράφει: «Είναι υπέροχη. Αυτό λέγεται τέχνη, στιλ και δημιουργικότητα». Ένας άλλος θαυμαστής επαίνεσε τη δημιουργική προσέγγιση, γράφοντας: «Αυτό είναι εκπληκτικό. Το styling είναι τέλειο! Δείχνει την ηλικία της και ταυτόχρονα μας ταξιδεύει πίσω στις σαπουνόπερες της δεκαετίας του ’80!».