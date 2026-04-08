Το «αγκάθι» που βασάνιζε την Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου» - iefimerida.gr

Με όρους ειλικρίνειας πορεύονταν πάντα η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη σχέση της με τα παιδιά της, ωστόσο υπήρχε και ένα «αγκάθι» το οποίο πάντα τη βασάνιζε.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, για πολλά χρόνια δυσκολευόταν για το γεγονός, ότι τα παιδιά της δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό της μετά το διαζύγιό της, κάτι που πλέον έχει ξεπεραστεί με τα χρόνια.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube και μίλησε για την προσωπική της ζωή, ενώ αναφερόμενη στους γιους της ανέφερε πως είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί της, αν και πολλές φορές δεν τα συζητούν όλα.



Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα»

Η ηθοποιός εξήγησε με λεπτομέρειες τι ήταν εκείνο που την δυσκόλεψε περισσότερο στη σχέση της με τα παιδιά της όταν εκείνα ήταν μικρότερα: «Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα “αγκάθι”. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, όταν ρωτήθηκε ποιο πρόσωπο συμβουλεύεται για τα προσωπικά της, αποκάλυψε πως συζητά με την αδερφή της και τη φίλη της, Μαίρη Συνατσάκη: «Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι», είπε.

«Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα»

Όσον αφορά τα παιδιά της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, επεσήμανε πόσο πιο ανοικτός είναι ο μεγάλος της γιος σε σχέση με τον μικρότερο που δεν θέλει να μιλάει πολύ: «Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δεν μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δεν μου τα λέει. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Πιστεύω ότι σε μία έκτακτη ανάγκη θα ενημερωθώ. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να κάνουν, το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού», ανέφερε.

