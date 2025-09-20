Πώς οι αγκαλιές φανερώνουν την προσωπικότητά σου -Τι δείχνει η επιστήμη - iefimerida.gr

Η αγκαλιά δεν είναι απλά μια έκφραση στοργής, μπορεί να αποκαλύψει πολλά για τον χαρακτήρα και τα συναισθήματά σου. Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει πώς το στυλ και η διάρκεια της αγκαλιάς συνδέονται με την προσωπικότητα και τις σχέσεις μας.

Η έρευνα, που βασίστηκε σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση βίντεο, εξέτασε αγκαλιές μεταξύ φίλων και ερωτικών συντρόφων. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον και να αγκαλιάζονται επανειλημμένα, ενώ παράλληλα απαντούσαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ερωτικοί σύντροφοι αγκαλιάζονται κατά μέσο όρο για 7,02 δευτερόλεπτα, ενώ οι φίλοι για μόλις 2,88 δευτερόλεπτα.

