Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανά μαζί: Δείτε πώς είναι οι πρωταγωνίστριες, 50 χρόνια μετά, αγέραστες - iefimerida.gr

Πενήντα χρόνια μετά το τέλος της αγαπημένης σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι», οι πρωταγωνίστριες συναντήθηκαν ξανά για να γιορτάσουν το σημαντικό αυτό ορόσημο.



Οι τρεις ηθοποιοί, Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ, πόζαραν η μία δίπλα στην άλλη και χαμογελαστές το βράδυ της Δευτέρας στο PaleyFest στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας το διαχρονικό τους στυλ.

Η 77χρονη Κέιτ προτίμησε το κλασικό στυλ με ένα μαύρο κοστούμι σε συνδυασμό με αθλητικά παπούτσια, ενώ η 80χρονη Τζάκλιν, έφερε μια απαλή λάμψη με ένα μεταξωτό ροζ κοστούμι, συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό κολιέ. Η 74χρονη Σέριλ, επέλεξε μια πιο φρέσκια, ανοιξιάτικη εμφάνιση με ένα κοραλί σακάκι και κρεμ παντελόνι.



«Μέσα σε μια νύχτα αποκτήσαμε φήμη ροκ σταρ»

Οι τρεις ηθοποιοί είχαν ανακοινώσει την επανένωσή τους με δήλωση τον Ιανουάριο. «Οι "Άγγελοι του Τσάρλι" εξέπληξαν τους πάντες όταν η Φάρα Φόσετ, η Τζάκι κι εγώ ξεκινήσαμε δυναμικά (χάρη, εν μέρει, και στην εμβληματική αφίσα της Φάρα) και το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε», είχε δηλώσει η Τζάκσον στο περιοδικό People. «Μέσα σε μια νύχτα, αποκτήσαμε κάτι σαν "φήμη ροκ σταρ". Όταν η Σέριλ μπήκε στη δεύτερη σεζόν, πρόσθεσε ένα ξεχωριστό στοιχείο και η τρέλα συνεχίστηκε», πρόσθεσε.



Η Τζάκλιν Σμιθ

Οι τρεις γυναίκες ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι, πέρα από τον «ανάλαφρο» χαρακτήρα της, η τηλεοπτική σειρά «μετέφερε διακριτικά το σημαντικό μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές με τους άνδρες».



«Είμαστε περήφανες που μπορέσαμε να ψυχαγωγούμε το τηλεοπτικό κοινό για μία ώρα κάθε εβδομάδα, να το κάνουμε να χαλαρώνει, να ξεχνά τα προβλήματά του και, ταυτόχρονα, να εμπνέουμε και να ενδυναμώνουμε νέες γυναίκες σε όλο τον κόσμο», δήλωσαν.



Ποιες υποδύθηκαν τους «Άγγελους του Τσάρλι»

Υπενθυμίζεται πως οι «Άγγελοι του Τσάρλι» προβλήθηκαν στην Αμερική από το 1976 έως το 1981. Στη σειρά αρχικά πρωταγωνιστούσαν οι Τζάκσον, Σμιθ και η αείμνηστη Φάρα Φόσετ, πριν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο καστ. Η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ μετά την 1η σεζόν, το 1977, όταν εκείνη αποχώρησε για να ακολουθήσει κινηματογραφική καριέρα. Δύο χρόνια αργότερα, αποχώρησε και η Τζάκσον και αντικαταστάθηκε από τη Σέλεϊ Χακ και στη συνέχεια από την Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021.