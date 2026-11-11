Αυτοί είναι οι λόγοι που κάνει θόρυβο ο αφυγραντήρας - Πότε πρέπει να καλέσεις τον ειδικό - iefimerida.gr

Με τις βροχές, το κρύο και την υγρασία – και καθώς ακόμα είναι νωρίς για να ανάψει το καλοριφέρ – ο αφυγραντήρας στο σπίτι είναι η καταλληλότερη επιλογή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η λειτουργία του ανεμιστήρα και του συμπιεστή παράγει ένα ελαφρύ βουητό, το οποίο θεωρείται φυσιολογικό. Επίσης, ένα ελαφρύ κροτάλισμα μπορεί να διορθωθεί με σφίξιμο πλαστικών μερών ή σωστή τοποθέτηση του δοχείου νερού και της συσκευής.

Ένα επίμονο βουητό, έντονοι κραδασμοί ή μεταλλικοί ήχοι υποδεικνύουν βλάβη στον συμπιεστή ή στα ρουλεμάν του μοτέρ. Μυρωδιά καμένου με σπινθηρισμό απαιτεί την άμεση αποσύνδεση της συσκευής και την κλήση τεχνικού για λόγους ασφαλείας.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του, ο αφυγραντήρας πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον 30-45 εκατοστά μακριά από τοίχους, έπιπλα και κουρτίνες. Η κάλυψή του με ρούχα ή πετσέτες εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα και πρέπει να αποφεύγεται.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας ή να έχει κλίση. Η σύνδεσή της σε μπαλαντέζα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, σοβαρή βλάβη ή ακόμη και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο αφυγραντήρας διατηρεί την υγρασία σε ιδανικά επίπεδα (μεταξύ 40% και 60%), «βοηθάει» στο στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι, ενώ συμβάλλει στην εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι γίνεται όμως όταν ξαφνικά η σχετικά αθόρυβη συσκευή σας αρχίζει να κάνει ύποπτο θόρυβο;

Γιατί οι αφυγραντήρες κάνουν θόρυβο

Ο λόγος για τον οποίο οι αφυγραντήρες κάνουν έναν μικρό θόρυβο οφείλεται στην κανονική λειτουργία του συμπιεστή ή του ανεμιστήρα για την αναρρόφηση του αέρα και την αφαίρεση της υγρασίας.

Η λειτουργία του ανεμιστήρα παράγει ένα χαμηλό βουητό, το οποίο μπορεί να μην ακούγεται καν κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν ο θόρυβος του περιβάλλοντος είναι πιο δυνατός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αφυγραντήρας ή η ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα, τόσο πιο αισθητός θα είναι ο θόρυβος. Είναι όμως φυσιολογικός και δεν πρέπει να σας ανησυχήσει.

Επίσης φυσιολογικό είναι και ένα ελαφρύ τρέμουλο (κροτάλισμα): Συχνά διορθώνεται σφίγγοντας χαλαρά πλαστικά μέρη, τοποθετώντας σωστά το δοχείο νερού ή βάζοντας τη συσκευή πάνω σε αντικραδασμικό λάστιχο.

Πότε πρέπει να καλέσουμε τον τεχνικό

Συνήθως, όταν ο αφυγραντήρας κάνει περισσότερο θόρυβο από όσο συνήθως, τότε πιθανότατα αυτός δεν οφείλεται στον ανεμιστήρα αλλά στον συμπιεστή της συσκευής.

Ένα επίμονο δυνατό βουητό όπου ο συμπιεστής δεν καταφέρνει να ξεκινήσει, δείχνει συνήθως βλάβη στον πυκνωτή εκκίνησης ή στο ρελέ, κάτι που απαιτεί αντικατάσταση από τεχνικό.

Επίσης, εντονοι κραδασμοί ή χτυπήματα ενδέχεται να σημαίνουν ότι έχουν χαλάσει οι εσωτερικές βάσεις στήριξης ή ο συμπιεστής.

Αλλοι ύποπτοι θόρυβοι και τι να κάνετε:

• Τρίξιμο ή ξύσιμο (μεταλλικός ήχος): Δείχνει ότι τα πτερύγια του ανεμιστήρα χτυπούν σε πάγο ή υπολείμματα, ή ότι τα ρουλεμάν του μοτέρ έχουν φθαρεί σοβαρά (βγάλτε τον αμέσως από την πρίζα αν ο ήχος είναι έντονος).

• Σφύριγμα ή τσίριγμα: Υποδηλώνει στεγνά ή χαλασμένα ρουλεμάν στον κινητήρα του ανεμιστήρα.

• Βουητό ή σπινθηρισμός με μυρωδιά καμένου: Βγάλτε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και καλέστε τεχνικό ή αποσύρετέ την, καθώς αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γενικός κανόνας: Εάν ο αφυγραντήρας είναι πάνω από 5 έως 7 ετών, το κόστος επίσκεψης και επισκευής από τεχνικό για μια σοβαρή μηχανική βλάβη είναι συχνά μεγαλύτερο από την αγορά μιας καινούργιας συσκευής.

Το καλύτερο σημείο να βάλετε τον αφυγραντήρα και τα πιο συχνά λάθη στη χρήση του

Αν το σπίτι δεν έχει «προβληματικό» δωμάτιο ή αν έχετε ήδη «ρουφήξει» την υγρασία με τον αφυγραντήρα- τότε το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσετε τη συσκευή είναι ένας κεντρικός χώρος του σπιτιού, στον διάδρομο ή στην πόρτα του σαλονιού.

Όμως, σε περίπτωση που έχετε αγοράσει μία μικρή συσκευή που μπορεί να καλύψει συγκεκριμμένα τετραγωνικά, αν την αφήνετε να λειτουργεί για όλο το σπίτι τότε δεν θα καταφέρει ποτέ να «κατεβάσει» τα απείπεδα της υγρασίας την υγρασία στα επίπεδα που θέλεις.

«Μπλόκο» στη ροή του αέρα

Για την σωστή λειτουργία του αφυγραντήρα, είναι σημαντικό να μην «δυσκολεύεται» η κυκλοφορία του αέρα γύρω από την συσκευή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι θα πρεπει να τοποθετείται τουλάχιστον

30-45 εκατοστά μακρυά από τον τοίχο και τα πλησιέστερα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα τις κουρτίνες και τα έπιπλα.

Για τον ίδιο λόγο δεν θα πρέπει να καλύπτουμε τον αφυγραντήρα με πετσέτες ή φρεσκοπλυμμένα ρούχα, προκειμένου να στεγνώσουν πιο γρήγορα. Μάλιστα, η απλώστρα θα πρέπει να είναι κι αυτή σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών για να «αναπνέει» η συσκευή αλλά και για να μην πέσουν σταγόνες από τα ρούχα στη συσκευή, και έτσι να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Λάθος θέση

Εκτός από τον ίδιο τον χώρο, το σημείο που θα τοποθετήσετε τη συσκευή δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας.

Πέρα από τον κίνδυνο ατυχήματος ή βλάβης, σε μία τέτοια περίπτωση οι τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας που θα μετρούν οι αισθητήρες της συσκευής δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές για όλο το χώρο και επομένως οι συνθήκες που θα πετυχαίνει δεν θα είναι αυτές που έχεις ρυθμίσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο αφυγραντήρας θα πρέπει να είναι σε απόλυτα κατακόρυφη θέση. Αν έχει κλίση, τότε είναι πιθανό να μην λειτουργεί σωστά, κάνοντας μάλιστα περισσότερο θόρυβο από το κανονικό. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί, όταν αρχίσει να γεμίζει με νερό ο κάδος του.

Μην τον συνδέετε σε μπαλαντέζα

Συμφωνα με τους ειδικούς, η χρήση μπαλαντέζας μπορεί να προκαλέσει βλάβη του αφυγραντήρα, με την πτώση τάσης, ή ακόμη χειρότερα με την υπερθέρμανσή του και επομένως πυρκαγιά.

Επομένως, όλοι οι κατασκευαστές συμβουλεύουν να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση μπαλαντέζας.