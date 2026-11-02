Σε αυτό το σημείο του σπιτιού πρέπει να τοποθετείται ο αφρυγραντήρας για μέγιστη απόδοση και δεν είναι το υπνοδωμάτιο - iefimerida.gr

Από τους χειρότερους εχθρούς ενός σπιτιού είναι η υγρασία και ο αφυγραντήρας είναι ο πιο αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για την άμεση καταπολέμησή της.

Η σωστή χρήση του βοηθάει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην προστασία της υγείας και του σπιτιού σας, ενώ συμβάλει στην εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας.

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Πού βοηθάει ένας αφυγραντήρας

Διατηρεί την υγρασία σε ιδανικά επίπεδα (μεταξύ 40% και 60%), εμποδίζοντας την ανάπτυξη μούχλας σε τοίχους, ταβάνια και γωνίες.

Μειώνει τα ακάρεα της σκόνης, τα βακτήρια και τους ιούς που ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, βοηθώντας άτομα με αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα ή αρθριτικά.

Στεγνώνει τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού με υδρατμούς.

Ο ξερός αέρας θερμαίνεται πιο εύκολα και γρήγορα από τον υγρό αέρα, κάτι που μειώνει τους λογαριασμούς της θέρμανσης τον χειμώνα.

Αποτρέπει το ξεφλούδισμα των χρωμάτων στους τοίχους, τη φθορά στα ξύλινα έπιπλα και τη διάβρωση μεταλλικών αντικειμένων.

Το καλύτερο σημείο να βάλετε τον αφυγραντήρα - Για τοπική χρήση

Ο ιδανικός χώρος για να τοποθετήσετε τον αφυγραντήρα εξαρτάται από το αν θέλετε να λύσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή αν θέλετε γενική κάλυψη του σπιτιού.

Οι καλύτερες θέσεις για την τοποθέτησή του είναι σε κάποιο χώρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα (τοπική χρήση) είναι:

Στο δωμάτιο που εμφανίζει τη μεγαλύτερη υγρασία, μυρωδιά κλεισούρας ή μούχλα (συνήθως κρεβατοκάμαρα, υπόγειο ή βορινά δωμάτια).



Εκεί η συσκευή θα δουλέψει πιο στοχευμένα και θα φέρει γρήγορα αποτελέσματα.

Σε περιπτωση που στεγνώνετε ρούχα σε κάποιο δωμάτιο, βάλτε τον αφυγραντήρα κοντά στην απλώστρα (αλλά όχι ακριβώς δίπλα ή κάτω από τα ρούχα.



Αφυγραντήρας για το εσωτερικό στέγνωμα των ρούχων - Shutterstock

Ετσι, η συσκευή επιταχύνει το στέγνωμα και μαζεύει αμέσως τους υδρατμούς πριν προλάβουν να ποτίσουν τους τοίχους.

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Όχι μέσα στο μπάνιο και στην κουζίνα

Παρόλο που το μπάνιο έχει υγρασία, η απευθείας επαφή με υδρατμούς ή πιτσιλιές νερού είναι επικίνδυνη για τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα (προτιμήστε να τον βάλετε ακριβώς έξω από την πόρτα του μπάνιου).

Επίσης οι υδρατμοί από το μαγείρεμα δημιουργούν προσωρινές αιχμές υγρασίας και στην κουζίνα, οι οποίες μπορεί να αναγκάσουν τη συσκευή να δουλεύει υπερβολικά. Αυτό πιθανόν να μειώσει την αποδοτικότητα του κύκλου λειτουργίας και να αυξήσει το κόστος, ιδίως μετά από ντους ή κατά την προετοιμασία φαγητών όπως γεύματα σε κατσαρόλα.

Λύση: Για κουζίνες και μπάνια, ο στοχευμένος αερισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τη χρήση του αφυγραντήρα απευθείας στον χώρο

Προτιμήστε απορροφητήρες και φυσικό αερισμό. Χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα μόνο σε γειτονικούς χώρους και με κλειστές πόρτες, όταν οι υδρατμοί δεν είναι συνεχείς.

Το καλύτερο σημείο να βάλετε τον αφυγραντήρα για γενική χρήση - Σε κεντρικό σημείο του σπιτιού

Αν το σπίτι δεν έχει «προβληματικό» δωμάτιο - ή αν έχετε ήδη «ρουφήξει» την υγρασία με τον αφυγραντήρα - τότε το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσετε την συσκευή είναι ένας κεντρικός χώρος του σπιτιού.

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Ένα καλό παράδειγμα είναι στο σαλόνι ή στο ξεκίνημα του διαδρόμου που ενώνει τα δωμάτια, έχοντας τις εσωτερικές πόρτες των δωματίων ανοιχτές.

Ετσι, επιτρέπετε στον αφυγραντήρα να τραβάει την υγρασία ομοιόμορφα από όλο το σπίτι, κυκλοφορώντας σωστά τον αέρα.

Βασικοί κανόνες τοποθέτησης σε κάθε δωμάτιο

Υπάρχουν βασικοί κανόνες λειτουργίας για όλους τους τύπους και μεγέθη αφυγραντήρων, που πρεπεί να αακολουθούνται πιστά. Αυτοί είναι:

Κρατήστε αποστάσεις: Τοποθετήστε τον τουλάχιστον 30-50 εκατοστά μακριά από τοίχους και έπιπλα, ώστε να μην εμποδίζεται η εισαγωγή και η εξαγωγή του αέρα.

Να «πατά» σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια: Πάντα στο πάτωμα και ποτέ πάνω σε τραπέζια ή ράφια.

Όχι δίπλα σε πηγές θερμότητας: Μακριά από καλοριφέρ, σόμπες ή τζάκια.



Κλειστά παράθυρα: Για να αποδώσει ο αφυγραντήρας μέσα στο σπίτι πρέπει οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι κλειστά - αλλιώς θα προσπαθεί μάταια να αφυγράνει τον αέρα όλης της περιοχής.

Πόσες ώρες πρέπει να δουλεύει ο αφυγραντήρας

Η σύντομη απάντηση: όσες χρειάζεται, ιδανικά σε συνεχή λειτουργία σε αυτόματη ρύθμιση.

Ο ψηφιακός υγροστάτης σταματά αυτόματα τη συσκευή όταν η υγρασία πέσει στο επιθυμητό επίπεδο (50-55%).

Μάλιστα, όσο περισσότερες ώρες λειτουργεί ο αφυγραντήρας, τόσο λιγότερο ρεύμα καταναλώνει καθώς, μόλις ο χώρος «στεγνώσει», ο υγροστάτης ενεργοποιεί το σύστημα KULLSAVE και η συσκευή μπαίνει σε standby - καταναλώνοντας ελάχιστα watt.

Σημαντικό: Απενεργοποιήστε πάντα με το κουμπί On/Off, ποτέ βγάζοντας την πρίζα. Η σωστή απενεργοποίηση προστατεύει τον συμπιεστή.