Αφυγραντήρας: Πόσο ρεύμα καίει και πότε αξίζει να τον χρησιμοποιείτε - iefimerida.gr

Με την υγρασία να αυξάνεται τους χειμερινούς μήνες, ο αφυγραντήρας αποτελεί για πολλά νοικοκυριά μια σημαντική συσκευή καθημερινής χρήσης.

Βοηθά στον περιορισμό της υγρασίας, της συμπύκνωσης στους τοίχους και της εμφάνισης μούχλας, ενώ μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού πιο άνετη. Πόσο, όμως, επιβαρύνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και πόσες ώρες αξίζει να λειτουργεί;

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Η κατανάλωση εξαρτάται κυρίως από την ισχύ της συσκευής, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, το μέγεθος του χώρου και τα επίπεδα υγρασίας. Οι περισσότεροι οικιακοί αφυγραντήρες με συμπιεστή έχουν ισχύ περίπου 150 έως 300 Watt, ενώ τα μοντέλα με τεχνολογία ζεόλιθου μπορεί να καταναλώνουν σημαντικά περισσότερο, καθώς χρησιμοποιούν θερμαντικό στοιχείο.

Πόσο κοστίζει η λειτουργία του﻿

Για έναν αφυγραντήρα ισχύος 200 Watt, η λειτουργία επί οκτώ ώρες αντιστοιχεί σε κατανάλωση 1,6 κιλοβατωρών (kWh). Με ενδεικτική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το κόστος διαμορφώνεται σε περίπου 32 λεπτά την ημέρα ή 9,60 ευρώ τον μήνα, εφόσον λειτουργεί καθημερινά για οκτώ ώρες.

Αντίστοιχα, μια συσκευή ισχύος 300 Watt καταναλώνει 2,4 kWh στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το ημερήσιο κόστος να φτάνει τα 48 λεπτά και το μηνιαίο περίπου τα 14,40 ευρώ.

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Πρόκειται για ενδεικτικούς υπολογισμούς με βάση τη συνεχή λειτουργία στην ονομαστική ισχύ. Στην πράξη, η κατανάλωση μπορεί να είναι χαμηλότερη, καθώς ο υγροστάτης διακόπτει ή περιορίζει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.

Πότε αξίζει να χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα

Η χρήση του αφυγραντήρα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η σχετική υγρασία στο σπίτι ξεπερνά συστηματικά το 60%, όταν εμφανίζονται υδρατμοί στα παράθυρα ή όταν παρατηρούνται σημάδια μούχλας σε τοίχους και γωνίες.

Ένα επίπεδο σχετικής υγρασίας περίπου 40%-60% θεωρείται γενικά κατάλληλο για τους εσωτερικούς χώρους. Στόχος είναι να διατηρείται η υγρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και όχι να στεγνώνει υπερβολικά η ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι επίσης η λειτουργία του όταν στεγνώνουν ρούχα μέσα στο σπίτι, σε υπόγεια και σε δωμάτια με περιορισμένο αερισμό. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να λειτουργεί αδιάκοπα, εφόσον η υγρασία έχει ήδη υποχωρήσει.

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Πώς θα περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος

Για πιο οικονομική λειτουργία, οι ειδικοί συστήνουν:

Να ρυθμίζετε τον υγροστάτη περίπου στο 50%-55%, ώστε η συσκευή να σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί ο στόχος.

Να διατηρείτε κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες του χώρου κατά τη λειτουργία του.

Να καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα, ώστε να μην περιορίζεται η απόδοση.

Να επιλέγετε συσκευή κατάλληλης ισχύος για τα τετραγωνικά του χώρου.

Να αξιοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη συνεχούς λειτουργίας.

Αξίζει τελικά η χρήση του;

Ο αφυγραντήρας μπορεί να αποτελέσει μια σχετικά οικονομική λύση για την αντιμετώπιση της αυξημένης υγρασίας, ιδιαίτερα σε κατοικίες με προβλήματα συμπύκνωσης και ανεπαρκή αερισμό. Η σωστή χρήση του μπορεί να περιορίσει την εμφάνιση μούχλας και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης.

Δεν υποκαθιστά, ωστόσο, τη σωστή θέρμανση, τον αερισμό ή την αντιμετώπιση των αιτιών εισροής νερού και υγρασίας. Το ζητούμενο δεν είναι να λειτουργεί περισσότερες ώρες, αλλά να διατηρεί την υγρασία σε κατάλληλα επίπεδα με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση.