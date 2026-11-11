Σιδέρωμα, πότισμα και άλλες 3 δουλειές του σπιτιού που μπορείς να κάνεις με το νερό του αφυγραντήρα - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επενδύουν σε έναν αφυγραντήρα, προκειμένου να ανεβάσουν την θερμοκρασία στο σπίτι τους και να χαμηλώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.
Παράλληλα, στο πνεύμα της οικιακής οικονομίας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, το νερό του αφυγραντήρα (που μαζεύεται στον κάδο από την απορρόφηση της υγρασίας του χώρου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές δουλειές του σπιτιού – και όχι μόνο.
Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άφοβα το νερό του αφυγραντήρα
Επειδή το νερό προέρχεται από την υγρασία της ατμόσφαιρας και όχι από καθαρή παροχή ύδρευσης, δεν είναι πόσιμο.
Ωστόσο, μπορείτε να το αξιοποιήσετε με ασφάλεια στο σπίτι:
- Σιδέρωμα: Επειδή δεν περιέχει τα άλατα του νερού της βρύσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο σιδέρωμα των ρούχων. Μάλιστα, βοηθά στην αποφυγή συσσώρευσης αλάτων στο εσωτερικό του σίδερου ατμού.
- Πότισμα καλλωπιστικών φυτών: Είναι κατάλληλο για φυτά εσωτερικού χώρου και λουλούδια, αλλά καλό είναι να το αποφεύγετε σε λαχανικά ή μυρωδικά τα οποία χρησιμοποιούμε ια το φαγητό μας.
- Οικιακός καθαρισμός: Είναι ιδανικό για σφουγγάρισμα πατωμάτων, καθάρισμα τζαμιών ή επιφανειών.
- Πλύσιμο οχημάτων: Μπορείτε να φυλάξετε το νερό του αφυγραντήρα για για να πλύνετε σε δεύτερο χρόνο το αμάξι, το μηχανάκι είτε το ποδήλατό σας.
- Υγρό για τους υαλοκαθαριστήρες: Με την ίδια σκεπιτική του απιονισμένου νερού για το σίδερο ατμού, χρησιμοποιήστε το νερό του αφυγραντήρα για τους υαλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου σας.
- Αραίωση του αντιψυκτικού του αυτοκινήτου: Το νερό του αφυγραντήρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αραιώσει το αντιψυκτικό του αυτοκινήτου μας, σύμφωντα με τις αναλογίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
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