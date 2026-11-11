Σιδέρωμα, πότισμα και άλλες 3 δουλειές του σπιτιού που μπορείς να κάνεις με το νερό του αφυγραντήρα - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επενδύουν σε έναν αφυγραντήρα, προκειμένου να ανεβάσουν την θερμοκρασία στο σπίτι τους και να χαμηλώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Παράλληλα, στο πνεύμα της οικιακής οικονομίας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, το νερό του αφυγραντήρα (που μαζεύεται στον κάδο από την απορρόφηση της υγρασίας του χώρου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές δουλειές του σπιτιού – και όχι μόνο.

Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άφοβα το νερό του αφυγραντήρα

Επειδή το νερό προέρχεται από την υγρασία της ατμόσφαιρας και όχι από καθαρή παροχή ύδρευσης, δεν είναι πόσιμο.

Ωστόσο, μπορείτε να το αξιοποιήσετε με ασφάλεια στο σπίτι: