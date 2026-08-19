Άφησε την πόλη για ένα μεσαιωνικό χωριό, ώστε να ανακαινίσει ένα σπίτι ηλικίας άνω των 600 ετών με 17 δωμάτια και θέα στο κάστρο - iefimerida.gr

Μια νεαρή κοπέλα έχει γίνει viral για την απόφασή της να αγοράσει σπίτι σε ένα μεσαιωνικό χωριό στην Σικελία ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα από το σπίτι της για μια νέα ζωή.

Για 15 χρόνια, η Kiki Leigh είχε χτίσει τη ζωή της στο Λος Άντζελες. Εκεί είχε διαμορφώσει την καριέρα, τη δημιουργικότητα και την ανεξαρτησία της, όμως σταδιακά άρχισε να αισθάνεται ότι ο τρόπος ζωής που είχε επιλέξει δεν ανταποκρινόταν πλέον στις πραγματικές της ανάγκες.

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Στα 28 της, αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή που θα μπορούσε να μοιάζει αδιανόητη για πολλούς.

Αφησε πίσω της το Λος Άντζελες και αγόρασε ένα σπίτι 600 ετών, 17 δωματίων στο Mussomeli της Σικελίας, πληρώνοντας μόλις 27.000 ευρώ σύμφωνα με ένα από τα βίντεό της. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό κόστος του εγχειρήματος έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς η ανακαίνιση ενός σπιτιού ηλικίας άνω των 600 ετών αποδεικνύεται κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση.

Οι λεπτομέρειες της ιστορίας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο ενώ η νεαρή κοπέλα μίλησε τόσο στο PEOPLE όσο και στο Business Insider, όπου περιγράφει πώς πήρε την απόφαση, τι βρήκε στη Σικελία και πόσα χρήματα έχει ήδη δαπανήσει.

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«Η ζωή που ζούσα δεν ταίριαζε πλέον με τις αξίες μου»

Η Leigh εξηγεί στο PEOPLE ότι η απόφαση να φύγει από το Λος Άντζελες δεν προέκυψε από ένα συγκεκριμένο γεγονός.

«Δεν ήταν μία δραματική στιγμή, αλλά μάλλον μια αργή συνειδητοποίηση ότι η ζωή που ζούσα πλέον δεν ταίριαζε με τις αξίες μου», δήλωσε. «Το Λος Άντζελες μου δίδαξε πολλά, αλλά με την πάροδο του χρόνου όλα άρχισαν να μου φαίνονται γρήγορα, επιφανειακά και ακριβά με τρόπους που στην πραγματικότητα δεν μεταφράζονταν σε καλύτερη ποιότητα ζωής».

Τον Ιούνιο του 2024 άρχισε να βλέπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο ανθρώπων που αγόραζαν και ανακαίνιζαν σπίτια στο εξωτερικό. Η ιδέα τής κίνησε την περιέργεια και άρχισε να εξετάζει αν ένα τέτοιο σχέδιο ήταν πραγματικά εφικτό.

Η έρευνά της την οδήγησε στο Mussomeli, μία μικρή πόλη της Σικελίας που είχε γίνει γνωστή και για τα σπίτια του προγράμματος πώλησης ακινήτων έναντι μόλις ενός δολαρίου. Ωστόσο, η Leigh θεώρησε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν υπερβολικά περίπλοκο για εκείνη.

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Ένα βίντεο την έκανε να ταξιδέψει στη Σικελία

Σύμφωνα με τη συνέντευξή της στο Business Insider, το καθοριστικό σημείο ήταν ένα βίντεο της Lorrah Minton για την αγορά φθηνών κατοικιών στη Σικελία.

«Ήμουν σε φάση: “Εντάξει, άρα αυτό πραγματικά είναι δυνατό”», είπε η Leigh.

Όπως αποκάλυψε, μόλις δύο εβδομάδες μετά την παρακολούθηση του βίντεο βρέθηκε στη Σικελία. «Σκέφτηκα ότι είχε πολύ νόημα να πάω τουλάχιστον να το ελέγξω, στη χειρότερη περίπτωση, θα έκανα υπέροχες διακοπές στη Σικελία και δεν θα υπήρχε καμία ζημιά».

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Η ίδια είχε ήδη επισκεφθεί τη Σικελία το 2022 και είχε ερωτευτεί τον τόπο. «Οι άνθρωποι και ο πολιτισμός με γοήτευσαν και η φυσική ομορφιά είναι απίστευτη. Υπάρχουν ηφαίστεια, κρυστάλλινα νερά, λουλούδια, φοίνικες, υπάρχει τόση ζωή στους ανθρώπους και στην ίδια τη γη».

H Κiki Leigh / Φωτογραφία Instagram

Η γνωριμία που της έδειξε τι σημαίνει κοινότητα

Η Leigh ταξίδεψε στη Σικελία μαζί με τη μητέρα της. Μόλις έφτασαν στην πόλη, πήγαν για φαγητό και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου βγήκε να τις γνωρίσει.

«Μας πλησίασε στο τραπέζι και ρώτησε: “Από πού είστε; Είστε διακοπές; Τι κάνετε εδώ;”».

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Όταν του είπαν ότι βρίσκονταν εκεί για να δουν σπίτια, εκείνος τις κάλεσε να επιστρέψουν το ίδιο βράδυ. Έκλεισε το εστιατόριό του και τις πήγε για δείπνο σε άλλο εστιατόριο, όπου τις σύστησε σε κατοίκους της πόλης.

«Εκείνο το βράδυ γνώρισα τον αρχιτέκτονά μου. Γνώρισα γιατρούς που εργάζονται στο νοσοκομείο. Γνώρισα ανθρώπους που εργάζονται στην τράπεζα».

Για τη Leigh, αυτή η υποδοχή ήταν καθοριστική. «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο ευγενικοί και τόσο βοηθητικοί και αυτή είναι ακριβώς η κοινότητα στην οποία θέλω να βρίσκομαι αν πρόκειται να κάνω μια τρελή μετακόμιση 5.000 μίλια (8.500 χλμ) μακριά από όλα όσα γνώριζα».

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Σπίτι με 1 7 δωμάτια και κόστος 27.000 ευρώ

Όταν είδε από κοντά το μεσαιωνικό σπίτι των 17 δωματίων με θέα ένα κάστρο όπως αναφέρει ο πορτογαλικός ιστότοπος versa.iol, η τιμή των 27.000 ευρώ δολαρίων άρχισε να βγάζει νόημα. Δεν επρόκειτο για ευκαιρία χωρίς προβλήματα, αλλά για ένα ιστορικό ακίνητο που απαιτούσε εκτεταμένες εργασίες.

«Η τιμή αντανακλούσε τη δουλειά που χρειαζόταν, όχι την έλλειψη αξίας», ανέφερε στο PEOPLE.

Και πρόσθεσε: «Το να περπατάς μέσα σε ένα ιστορικό σπίτι 17 δωματίων με ιστορία αιώνων και να συνειδητοποιείς ότι κόστισε λιγότερο από ένα Honda Civic ήταν σουρεαλιστικό» είπε χαρακτηριστικά.

Η Leigh αγόρασε επίσημα το ακίνητο τον Ιούλιο του 2024 και ξεκίνησε σχεδόν αμέσως την ανακαίνιση. Μέχρι σήμερα έχει δαπανήσει περίπου 80.000 ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου, ενώ εκτιμά ότι χρειάζονται ακόμη περίπου 25.000 ευρώ για να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

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«Η ανακαίνιση ενός σπιτιού ηλικίας αιώνων αφορά λιγότερο το να φτάσεις γρήγορα στη γραμμή του τερματισμού και περισσότερο τον σεβασμό προς τη δομή, την κατασκευή και τον ρυθμό της διαδικασίας», δήλωσε.

Η νέα ζωή

Σήμερα η Leigh μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Σικελίας, Ηνωμένων Πολιτειών και, περιστασιακά, Καναδά, ανάλογα με τη δουλειά της. Ωστόσο, θεωρεί τη Σικελία «βάση» της και σκοπεύει να περνά εκεί ακόμη περισσότερο χρόνο όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση.

Η καθημερινότητά της είναι πλέον πολύ διαφορετική από εκείνη στο Λος Άντζελες.

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Οι ημέρες της περιλαμβάνουν περιπάτους στην πόλη, συζητήσεις με γείτονες, αποφάσεις για την ανακαίνιση και εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας. Αναγκάστηκε επίσης να μάθει γρήγορα ιταλικά και πλέον μπορεί να επικοινωνεί άνετα, έχοντας μάθει ακόμη και ορισμένες λέξεις στα σικελικά.

Παρά τις δυσκολίες, δηλώνει ότι δεν της λείπει ο τρόπος ζωής του Λος Άντζελες. «Η Σικελία δεν αντικατέστησε την παλιά μου ζωή, μου ξεκαθάρισε τι είχε μεγαλύτερη σημασία για μένα».

Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως λέει, ήταν η υπομονή. «Τα πράγματα κινούνται αργά εδώ και δεν μπορείς να επιβάλεις τα αποτελέσματα. Η Σικελία σου διδάσκει να αφήνεις τον έλεγχο, κάτι που μπορεί να είναι άβολο, αλλά απίστευτα μεταμορφωτικό».

Και για όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, η συμβουλή της είναι ξεκάθαρη: «Μην το εξιδανικεύετε, κατανοήστε το. Επισκεφθείτε πρώτα το μέρος. Μείνετε περισσότερο από μία εβδομάδα. Μιλήστε με τους ντόπιους».