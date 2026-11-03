Εγκατέλειψε τη νοσηλευτική και ασχολείται με την αναπαλαίωση επίπλων -Πλέον βγάζει πάνω από 6.000 δολάρια τον μήνα - iefimerida.gr

Επί 25 χρόνια εργαζόταν ως νοσηλεύτρια, αλλά πού να το φανταζόταν ότι δύο μεταχειρισμένα κομοδίνα θα την οδηγούσαν σε μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Η Κάμι Λέιν, από τη Γιούτα των ΗΠΑ, αγόρασε τα δύο αυτά έπιπλα με μόλις 20 δολάρια, τους έδωσε νέα όψη με ένα φρέσκο βάψιμο και καινούργια χερούλια και στη συνέχεια τα πούλησε για 275 δολάρια. Τότε ήταν που ανακάλυψε ότι είχε βρει έναν τρόπο να κερδίζει χρήματα κάνοντας κάτι που πραγματικά αγαπούσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη νοσηλευτική στην αναπαλαίωση επίπλων

Η απρόσμενη επαγγελματική της αλλαγή ξεκίνησε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, αφού είχε περάσει 5 χρόνια ασχολούμενη με κατασκευές και ανακαινίσεις στο σπίτι της, τις οποίες μοιραζόταν μέσω Instagram και TikTok.



Είχε αρχίσει να αγαπά τη διαδικασία μεταμόρφωσης παλιών και ξεπερασμένων χώρων και σιγά σιγά εξοικειώθηκε με τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, ώστε να αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες παλαιότερα θα προσλάμβανε κάποιον επαγγελματία.



Στη συνέχεια, η κόρη της τής ζήτησε να αναπαλαιώσει μια συρταριέρα για το δωμάτιό της, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση επίπλων. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, ανακάλυψε ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνταν με την αγορά και τη μεταπώληση αναπαλαιωμένων επίπλων, βγάζοντας μάλιστα αρκετά χρήματα. Τότε ήταν που άρχισε να αναρωτιέται εάν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την πώληση των πρώτων κομοδίνων, άρχισε να αναπαλαιώνει περίπου ένα έπιπλο την εβδομάδα, συνεχίζοντας να εργάζεται ως νοσηλεύτρια. Ύστερα όμως από αρκετούς μήνες σταθερών πωλήσεων, πείστηκε ότι το νέο της χόμπι είχε προοπτικές. Όταν μάλιστα τα έσοδα από την πώληση των επίπλων άρχισαν να ξεπερνούν τον μισθό της ως νοσηλεύτριας, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη νέα της επιχείρηση.



Στόχος της ήταν να εξασφαλίζει καθαρό μηνιαίο κέρδος 6.000 δολαρίων, να εργάζεται περίπου 20 ώρες την εβδομάδα και να αναπαλαιώνει 4 ή 5 έπιπλα.



Από τότε που εγκατέλειψε τη νοσηλευτική, υποστηρίζει ότι έχει καταφέρει να κερδίζει κατά μέσο όρο περίπου 6.500 δολάρια τον μήνα, ενώ ο πιο επικερδής μήνας μέχρι σήμερα ήταν ο Αύγουστος του 2025, όταν τα έσοδά της έφτασαν περίπου τα 8.400 δολάρια.



Η πρώην νοσηλεύτρια, η οποία χρησιμοποιεί το γκαράζ της οικογένειάς της, που χωράει τρία αυτοκίνητα, ως χώρο εργασίας και πραγματοποιεί τις πωλήσεις της κυρίως μέσω του Facebook Marketplace, υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει ούτε ένας μήνας κατά τον οποίο να μην έχει καλύψει τα έξοδά της ή να έχει καταγράψει ζημίες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς ανακαινίζει παλιά έπιπλα

Η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί πολύ περισσότερα από ένα απλό φρεσκάρισμα με μπογιά. Όλα ξεκινούν από την αναζήτηση καλοφτιαγμένων επίπλων που χρειάζονται ανανέωση στην εμφάνισή τους και όχι εκτεταμένες επισκευές.

Αφού μεταφέρει το έπιπλο στο σπίτι της, το καθαρίζει, το τρίβει με γυαλόχαρτο, περνά αστάρι και μπογιά, πραγματοποιεί τις απαραίτητες επιδιορθώσεις και αντικαθιστά τα εξαρτήματά του, πριν το φωτογραφήσει και αναρτήσει αγγελία για την πώλησή του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναζήτηση των επίπλων και η οργάνωση της μεταφοράς τους συγκαταλέγονται στα πιο χρονοβόρα στάδια της δουλειάς της. Ακολουθούν η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και η διευθέτηση της παραλαβής ή της παράδοσης των επίπλων.

Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της

Μάλιστα, προκειμένου να αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τον χρόνο της, η Λέιν εργάζεται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα έπιπλα. Ολοκληρώνει το ίδιο στάδιο εργασιών σε αρκετά κομμάτια πριν προχωρήσει στο επόμενο. Επιπλέον, προτιμά τις μαύρες και τις ανοιχτές μπεζ αποχρώσεις, καθώς έχει διαπιστώσει ότι τα έπιπλα σε αυτούς τους χρωματισμούς πωλούνται γρήγορα.



Ένα άλλο από τα μυστικά της είναι ότι επιλέγει να χρησιμοποιεί ένα ή δύο χρώματα κάθε φορά, περιορίζοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για τον καθαρισμό του πιστολιού βαφής και αφιερώνοντας έτσι περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία των επίπλων προς πώληση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις της ήταν μία βιτρίνα, την οποία αγόρασε για 100 δολάρια και την πούλησε για 1.500 δολάρια, αφού ανανέωσε τα ξύλινα στοιχεία της, κατασκεύασε μια ειδική βάση και πρόσθεσε διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Η βιτρίνα πριν και μετά τις εργασίες αναπαλαίωσης

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή τιμή μεταπώλησης, η Λέιν αναφέρει ότι μια συρταριέρα, την οποία αγόρασε για 150 δολάρια και πούλησε για 850 δολάρια, αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο αποδοτική επένδυση του χρόνου της.

Η βιτρίνα απαιτούσε δύο έως τρεις φορές περισσότερη εργασία, διδάσκοντάς της ότι η υψηλότερη τιμή πώλησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την καλύτερη απόδοση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το σημαντικότερο μάθημα που έχω πάρει είναι ότι πρέπει να υπολογίζω τον χρόνο που απαιτείται για κάθε εργασία, γιατί μια υψηλότερη τιμή πώλησης δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερο κέρδος ανά ώρα εργασίας», εξηγεί.

Με ευέλικτο ωράριο πλέον

Η ενασχόλησή της με την αναπαλαίωση και μεταπώληση επίπλων συνέβαλε επίσης στην οικονομική στήριξη της οικογένειάς της, όταν ο σύζυγός της αναγκάστηκε να δεχτεί μείωση μισθού, αν και το εισόδημά του έκτοτε έχει επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα.

Μια συρταριέρα πριν και μετά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, τα επιπλέον έσοδα βοηθούν το ζευγάρι να αυξήσει τις αποταμιεύσεις του και να υλοποιήσει τους προσωπικούς οικονομικούς του στόχους, ενώ το ευέλικτο ωράριο της Λέιν τής επιτρέπει να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Η Κάμι Λέιν με τον σύζυγό της

Ο σύζυγός της, ο οποίος παλαιότερα τη βοηθούσε στην προετοιμασία των επίπλων, πλέον αναλαμβάνει κυρίως τις παραλαβές και τις παραδόσεις, όποτε του το επιτρέπει το πρόγραμμά του. Κλείνοντας, η πρώην νοσηλεύτρια σημειώνει: «Προς το παρόν, μου αρέσει που μπορώ να επιλέγω πόσο και πότε θα εργάζομαι. Αυτό μου προσφέρει την ευελιξία να είμαι κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια μου».