Αεροσυνοδός της Air France μετά από 32 χρόνια συνταξιοδοτείται και αποκαλύπτει το ποσό που θα παίρνει - iefimerida.gr

Αφού πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της πάνω από τα σύννεφα ως αεροσυνοδός, η Λοράνς αποφάσισε να αποσυρθεί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αεροσυνοδός Λοράνς συνταξιοδοτήθηκε στα 62 με πλήρη σύνταξη 2.700 ευρώ, ποσό σχεδόν ισοδύναμο με τον τελευταίο μισθό της. Η απώλεια εισοδήματος είναι ελάχιστη, εξασφαλίζοντας ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης της τάξης του 87,5%.

Η συνταξιοδοτική της παροχή προέρχεται από δύο πηγές: την εθνική ασφάλιση γήρατος (CNAV) και το ειδικό ταμείο του ιπτάμενου προσωπικού (CRPN). Το CRPN, που καλύπτει όλους τους επαγγελματίες της αεροπορίας, της καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος.

Η ομαλή μετάβαση στη σύνταξη οφείλεται και στον μεταβλητό μισθό της, ο οποίος περιλάμβανε επιδόματα πτήσεων, νυχτερινών δρομολογίων και διανυκτερεύσεων. Οι καθαρές αποδοχές της κυμαίνονταν, μειώνοντας τη διαφορά με τη σύνταξη.

Η πρώην αεροσυνοδός θεωρεί τον εαυτό της τυχερό, καθώς το προσαρμοσμένο συνταξιοδοτικό σύστημα του επαγγέλματός της, σε συνδυασμό με τη μακρά καριέρα της, της εξασφάλισε οικονομική ασφάλεια και μια ήρεμη μετάβαση.

Χάρη σε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γαλλία το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός της, αλλά στη μακρά επαγγελματική της πορεία, η 66χρονη σήμερα Λοράνς αντιμετωπίζει αυτή τη νέα φάση της ζωής της με ηρεμία και οικονομική ασφάλεια.

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Βεβαίως, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Ωστόσο, η ιστορία της δείχνει ότι ορισμένα επαγγέλματα, χάρη στα ειδικά τους καθεστώτα, μπορούν να εξασφαλίσουν μια σαφώς ομαλότερη μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

Όπως αποκαλύπτει, η ίδια εργάστηκε για σχεδόν σαράντα χρόνια, εκ των οποίων τα 32 στην Air France, και σήμερα απολαμβάνει μια άνετη σύνταξη.

Η περίπτωσή της απέχει σημαντικά από τα συνήθη στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μείωση των εισοδημάτων κατά τη μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

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Μια σύνταξη που άξιζε σε μια αεροσυνοδό

Από παιδί, η Λοράνς ονειρευόταν να πετάει ψηλά. Επηρεασμένη από τη μεγαλύτερη αδελφή της, αποφάσισε να ακολουθήσει και εκείνη το εν λόγω επάγγελμα. Για χρόνια ταξίδευε σε αμέτρητους προορισμούς, προτού εγκαταλείψει οριστικά την ενεργό δράση το 2023.

Γεννημένη τον Δεκέμβριο του 1960, μπόρεσε να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 62 ετών, λίγο πριν από τη μεταρρύθμιση που αύξησε το νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Είχε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και, ως εκ τούτου, δικαιούτο πλήρη σύνταξη.

Σήμερα, η Λοράνς λαμβάνει 2.700 ευρώ καθαρά τον μήνα. Πρόκειται για μια σύνταξη σχεδόν ισοδύναμη με τον μισθό που έπαιρνε στην τελευταία φάση της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας. Έτσι, η μετάβασή της στη συνταξιοδότηση ήταν ιδιαίτερα ομαλή.

Ο τελευταίος της μισθός ανερχόταν σε 3.084 ευρώ καθαρά. Επομένως, η απώλεια εισοδήματος υπολογίζεται περίπου στα 350 ευρώ τον μήνα. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό αναπλήρωσης 87,5%, αρκετά υψηλότερο από το 74% που καταγράφεται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ.

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Η σύνταξη των αεροσυνοδών αποτελείται από δύο μέρη

Η συνταξιοδοτική παροχή της Λοράνς αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο καταβάλλεται από την CNAV, την Εθνική Ασφάλιση Γήρατος της Γαλλίας, και ανέρχεται σε 1.200 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Το δεύτερο προέρχεται από την CRPN, το Ταμείο Συνταξιοδότησης του Ιπτάμενου Προσωπικού. Πρόκειται για ένα ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που αφορά τους επαγγελματίες της αεροπορίας. Για την αεροσυνοδό, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1.500 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Σε αντίθεση με την Agirc-Arrco, που αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη αφορά όλους τους επαγγελματίες του ιπτάμενου προσωπικού: πιλότους, φροντιστές καμπίνας, αρχιφροντιστές και αεροσυνοδούς.

«Στην αεροπορία, δεν έχει σημασία αν εργάζεται κανείς σε ιδιωτική ή σε δημόσια επιχείρηση, όλοι καταβάλλουμε εισφορές στην CRPN», επισημαίνει η Λοράνς μιλώντας στο Journal Du Net.

Επιπλέον, το 2023 έλαβε εφάπαξ καταβολή ύψους 1.900 ευρώ από την Agirc-Arrco. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στις εισφορές που είχε καταβάλει κατά τις πρώτες της φοιτητικές και προσωρινές εργασίες, πριν ξεκινήσει την καριέρα της στον αεροπορικό κλάδο.

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Αεροσυνοδός: Ένας μεταβλητός μισθός, αλλά μια πιο ομαλή συνταξιοδότηση

Αν η σύνταξη της Λοράνς βρίσκεται τόσο κοντά στο εισόδημα που είχε κατά την ενεργό εργασία της, αυτό οφείλεται και στο ότι οι μηνιαίες αποδοχές της παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις.

Στο τέλος της καριέρας της ο μεικτός μισθός της έφτανε τα 3.954 ευρώ. Ωστόσο, λόγω των μπόνους και των επιδομάτων που συνδέονται με το επάγγελμα, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της κυμαίνονταν συνήθως μεταξύ 2.900 και 3.200 ευρώ.

Μεταξύ αυτών των πρόσθετων αποδοχών περιλαμβάνονταν τα επιδόματα πτήσης. Αυτά υπολογίζονταν ανάλογα με τον αριθμό των ωρών πτήσης, αλλά και με το είδος των δρομολογίων: μικρών, μεσαίων ή μεγάλων αποστάσεων.

Τα επιδόματα ήταν αυξημένα για τις νυχτερινές πτήσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει πτήση, η Air France εξασφάλιζε, παρ’ όλα αυτά, ένα ελάχιστο επίπεδο αποδοχών.

Τέλος, οι στάσεις και οι διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό έδιναν δικαίωμα σε ειδικά επιδόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η κάλυψη των εξόδων για τις διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό, καθώς και επιπλέον ποσά που καταβάλλονταν απευθείας μέσω της μισθοδοσίας.

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Ενώ πολλοί συνταξιούχοι βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να μειώνεται αισθητά μετά τη συνταξιοδότηση, η αεροσυνοδός θεωρεί τον εαυτό της «τυχερό».