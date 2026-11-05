Αεροσυνοδός αποκαλύπτει το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι επιβάτες μετά την επιβίβαση - iefimerida.gr

Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί επιβάτες αμέσως μόλις επιβιβαστούν στο αεροπλάνο αποκαλύπτει αεροσυνοδός της Lufthansa.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι επιβάτες τοποθετούν λανθασμένα μικρές τσάντες και σακίδια στους αποθηκευτικούς χώρους πάνω από τα καθίσματα, αντί για κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Αυτό εξαντλεί τον χώρο που προορίζεται για τις μεγαλύτερες χειραποσκευές.

Το φαινόμενο των υπερφορτωμένων ντουλαπιών, που επιδεινώνεται από τους νέους οικονομικούς ναύλους, προκαλεί καθυστερήσεις στην επιβίβαση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα κυρίως σε μεγάλα αεροδρόμια, με πυκνό πρόγραμμα πτήσεων.

Το πλήρωμα καμπίνας παρατηρεί τους επιβάτες από την επιβίβαση για να εντοπίσει πιθανά προβλήματα. Προειδοποιητικά σημάδια, όπως ο εκνευρισμός ή η κατανάλωση αλκοόλ, κοινοποιούνται διακριτικά μεταξύ των συναδέλφων για αυξημένη επαγρύπνηση κατά την πτήση.

Μετά την προσγείωση, πολλοί επιβάτες σηκώνονται από τις θέσεις τους και ανοίγουν τα ντουλάπια πριν το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί πλήρως. Η συμπεριφορά αυτή παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Όπως επισημαίνει, η λανθασμένη τοποθέτηση των χειραποσκευών δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Η Maike Herder, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 πτήσεις μικρών και μεγάλων αποστάσεων ως μέλος πληρώματος καμπίνας της Lufthansa, μίλησε στη γερμανική εφημερίδα «Frankfurter Rundschau» για όσα παρατηρεί καθημερινά κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξηγεί, το μεγαλύτερο λάθος αφορά τις μικρές τσάντες και τα σακίδια πλάτης, τα οποία οι επιβάτες τοποθετούν σχεδόν αυτόματα στα ντουλάπια αποσκευών πάνω από τα καθίσματα.

Σύμφωνα με την αεροσυνοδό, οι μικρότερες αποσκευές, όπως οι τσάντες και τα σακίδια, θα πρέπει κανονικά να τοποθετούνται κάτω από το μπροστινό κάθισμα, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός λόγω της θέσης του επιβάτη, όπως συμβαίνει στις σειρές των εξόδων κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο παραμένει ελεύθερος ο χώρος στα επάνω ντουλάπια για τις μεγαλύτερες χειραποσκευές, κυρίως τις βαλίτσες με ροδάκια.

«Ναι, αυτό είναι κάτι που κάνουν πολλοί λάθος. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ανακοινώσεις» αναφέρει η Herder, προσθέτοντας ότι αρκετοί επιβάτες είτε δεν δίνουν σημασία στις σχετικές οδηγίες είτε απλώς δεν γνωρίζουν ότι οι μικρές τσάντες πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το κάθισμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν γρήγορα τα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα και να μην υπάρχει αρκετός χώρος για τις μεγαλύτερες αποσκευές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ορισμένες βαλίτσες αναγκαστικά απομακρύνονται από την καμπίνα και μεταφέρονται στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Το πρόβλημα με τις χειραποσκευές και στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Το φαινόμενο των υπερφορτωμένων ντουλαπιών απασχολεί ιδιαίτερα και το αεροδρόμιο του Μονάχου, ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά κέντρα της Γερμανίας, από το οποίο διακινούνται περισσότερα από 43.000.000 επιβάτες ετησίως. Μάλιστα, η σωστή διαχείριση των αποσκευών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία με την εφαρμογή νέων οικονομικών ναύλων από τη Lufthansa, οι οποίοι προβλέπουν ως δωρεάν αποσκευή μόνο ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο.

Τσάντες χειρός και θήκες φορητών υπολογιστών προορίζονται κανονικά για τον χώρο κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ώστε να εξοικονομείται χώρος στα επάνω ντουλάπια για τις μεγαλύτερες χειραποσκευές. Όταν οι μικρές τσάντες καταλήγουν στα ντουλάπια, η επιβίβαση γίνεται δυσκολότερη και μπορεί να προκληθούν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε αεροδρόμια με πυκνό πρόγραμμα αναχωρήσεων.

Πώς αναγνωρίζουν οι αεροσυνοδοί τους επιβάτες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα

Η Herder αποκάλυψε επίσης ότι το πλήρωμα καμπίνας παρατηρεί τους επιβάτες ήδη από τη στιγμή της επιβίβασης, προσπαθώντας να εντοπίσει συμπεριφορές που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως λέει, η πρώτη επαφή και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κάποιος μπορούν να δώσουν ενδείξεις για πιθανές δυσκολίες. Μεταξύ των προειδοποιητικών σημαδιών που αναφέρει είναι ο έντονος εκνευρισμός για καθυστερήσεις, αλλά και η αστάθεια στο βάδισμα σε συνδυασμό με την οσμή αλκοόλ.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πληροφορία μεταφέρεται διακριτικά στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ώστε να υπάρχει αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η ίδια περιγράφει αυτή την εσωτερική επικοινωνία ως «loud wondering», δηλαδή έναν διακριτικό τρόπο ανταλλαγής παρατηρήσεων μεταξύ των συναδέλφων, χωρίς να προκαλείται άμεσα αναστάτωση στην καμπίνα.

Το λάθος που κάνουν πολλοί επιβάτες μετά την προσγείωση

Οι παρατηρήσεις της αεροσυνοδού δεν περιορίζονται μόνο στην επιβίβαση, αλλά και στη συμπεριφορά των επιβατών μετά την προσγείωση.

Όπως επισημαίνει, οι λιγότερο έμπειροι ταξιδιώτες συχνά γίνονται ανυπόμονοι μόλις το αεροσκάφος ακουμπήσει στον διάδρομο προσγείωσης. Αρκετοί σηκώνονται από τις θέσεις τους πριν σβήσει η φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει ότι πρέπει να παραμείνουν δεμένοι με τη ζώνη ασφαλείας, ενώ κάποιοι ανοίγουν ήδη τα ντουλάπια αποσκευών την ώρα που το αεροσκάφος εξακολουθεί να τροχοδρομεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για συμπεριφορές που παραβιάζουν τις οδηγίες ασφαλείας και μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για τους ίδιους τους επιβάτες και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.