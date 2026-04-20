Η στιγμή που αερόστατο με 13 επιβάτες κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυλή σπιτιού -Πώς αντέδρασε ο ιδιοκτήτης [βίντεο] - iefimerida.gr

Εσείς πώς θα αντιδρούσατε εάν βλέπατε ξαφνικά ένα αερόστατο γεμάτο επιβάτες να προσγειώνεται στην αυλή του σπιτιού σας; Άφωνοι, φυσικά.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στην Καλιφόρνια δεν αντιλήφθηκε καν στην αρχή ότι ένα αερόστατο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην αυλή του, αλλά ένας γείτονας ήταν αυτός που τον ενημέρωσε.



Όπως είπε, έβλεπε τηλεόραση γύρω στις 8:30 το πρωί, όταν ο γείτονας τον ενημέρωσε για την απίστευτη προσγείωση.

«Πάω να ανοίξω την πόρτα και αυτός ο τύπος μου λέει: ''Μόλις προσγειώθηκαν στην αυλή σου''» είπε στο KABC. «Κι εγώ του λέω: ''Τι;''». Ο έκπληκτος ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, Τζένα, έτρεξαν αμέσως να δουν τι είχε συμβεί.



Οι επιβάτες του αερόστατου

Το παράξενο βίντεο δείχνει το καλάθι γεμάτο με ασυνήθιστα ψύχραιμους επιβάτες να χαμογελούν και να χαιρετούν τον Πέριν και τους γείτονές του. «Γεια σε όλους, κοιτάξτε αυτό! Χα χα» ακούγεται να φωνάζει κάποιος προς τους χαμογελαστούς επιβάτες.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο πιλότος υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση γιατί ο άνεμος κόπασε.



«Ανοίγω τη συρόμενη πόρτα και βλέπω ένα καλάθι με 13 άτομα στην αυλή μου» είπε ο Πέριν. «Ο πιλότος ήταν πραγματικά άψογος. Το κατέβασε ακριβώς μέσα στην αυλή, σε σημείο που δεν υπήρχε τίποτα. Το αερόστατο δεν μπλέχτηκε πουθενά. Κανείς δεν τραυματίστηκε».



Μια από τις επιβάτιδες, η Μπριάνα Άβαλος, δήλωσε ότι είχε επιλέξει να κάνει μια βόλτα με αερόστατο για να γιορτάσει τη 10η επέτειο με τον σύζυγό της, όταν ο πιλότος ανακοίνωσε ξαφνικά ότι έπρεπε να προσγειωθούν.

«Στην αρχή είπα: ''Θεέ μου! Είμαστε σε μια αυλή! Είναι τρελό!''» ανέφερε. «Μας είπαν ότι δεν υπήρχε αρκετός άνεμος, γιατί είχε πέσει ξαφνικά. Και μας είπε ότι θα προσγειωνόμασταν». Οι επιβάτες τελικά βγήκαν από το καλάθι, ενώ το αερόστατο δέθηκε με ιμάντα και μεταφέρθηκε στο δρόμο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές κατά την προσγείωση.