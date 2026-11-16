Αερίστε το σπίτι τον χειμώνα: Η γερμανική μέθοδος που βοηθά στη μείωση της υγρασίας

Όταν κάνει κρύο, το να ανοίξετε τα παράθυρα μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε. Ωστόσο, το μαγείρεμα, τα ζεστά ντους και το άπλωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι συμβάλλουν στη συσσώρευση υγρασίας.



Στη Γερμανία, μία από τις πρακτικές που συνιστώνται για την ανανέωση του αέρα έχει συγκεκριμένη ονομασία: Stoßlüften ή αλλιώς σε ελεύθερη μετάφραση «γρήγορος αερισμός».



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﻿Η ονομασία μπορεί να ακούγεται περίπλοκη, αλλά η αρχή είναι απλή: Ανοίγετε διάπλατα όλα τα παράθυρα για λίγα λεπτά και στη συνέχεια τα κλείνετε ξανά, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να προλαβαίνουν να κρυώσουν υπερβολικά οι τοίχοι και οι υπόλοιπες επιφάνειες, όπως εξηγεί η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.



Πώς να εφαρμόσετε τον «γρήγορο αερισμό» τον χειμώνα



Σύμφωνα με τις συστάσεις του γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον χειμώνα αρκούν συνήθως πέντε έως δέκα λεπτά κάθε φορά, με τα παράθυρα εντελώς ανοιχτά, αρκετές φορές την ημέρα. Η αρμόδια υπηρεσία συνιστά επίσης να κλείνετε τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά όσο τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά.



Όποτε είναι δυνατόν, μπορείτε να ανοίγετε παράθυρα σε απέναντι πλευρές του σπιτιού, ώστε να δημιουργείται ρεύμα αέρα και να επιταχύνεται η ανανέωσή του. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή ως Querlüften, δηλαδή διαμπερής αερισμός. Ο απαιτούμενος χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες: Η εξωτερική θερμοκρασία και ο άνεμος επηρεάζουν την ταχύτητα με την οποία ανανεώνεται ο αέρας.



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Πότε είναι απαραίτητο να ανοίγετε τα παράθυρα



Το μαγείρεμα, το ντους και το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι είναι δραστηριότητες που απελευθερώνουν υγρασία. Γι’ αυτό, το γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος συνιστά τον αερισμό κάθε φορά που παράγονται υδρατμοί.

Αξίζει, επίσης, να καθιερώσετε μια καθημερινή συνήθεια στο υπνοδωμάτιο: Να ανοίγετε διάπλατα το παράθυρο μόλις ξυπνάτε. Στην κουζίνα και στο μπάνιο, καλό είναι να διατηρείτε την πόρτα κλειστή κατά τη διάρκεια του αερισμού, ώστε να μην εξαπλώνεται η υγρασία στα υπόλοιπα δωμάτια, συμβουλεύει η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Το να αφήνετε το παράθυρο μισάνοιχτο για ώρες είναι χειρότερο

Μπορεί να φαίνεται πρακτική λύση, ωστόσο το να αφήνετε το παράθυρο μισάνοιχτο για πολλή ώρα, ιδιαίτερα όταν η θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει την ψύξη των τοίχων γύρω από το παράθυρο, ευνοώντας τη συμπύκνωση υδρατμών και την εμφάνιση μούχλας, προειδοποιεί η ίδια υπηρεσία.

Η αρχή της μεθόδου Stoßlüften είναι απλή: Aνοίγετε διάπλατα τα παράθυρα, αερίζετε για λίγα λεπτά και τα κλείνετε ξανά. Μια συνήθεια που βοηθά στην ανανέωση του αέρα και στον έλεγχο της υγρασίας, χωρίς να παρατείνεται άσκοπα η απώλεια θερμότητας.