Αδημοσίευτη φωτογραφία του Πολ Νιούμαν από το 1962 όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα - iefimerida.gr



Το Studio Κλεισθένης, φέρνει στο φως μια σπάνια, αδημοσίευτη φωτογραφία του θρυλικού Αμερικανού ηθοποιού Πολ Νιούμαν, με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τη γέννησή του (26 Ιανουαρίου 1925).

Το στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 1962 στην Αθήνα, αποκαλύπτει τον Νιούμαν να απολαμβάνει την επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο μιας κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Studio Κλεισθένης στο Instagram, η φωτογραφία λήφθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1962, κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας Celebrity Party Cruise στο κρουαζιερόπλοιο Leonardo da Vinci. Ο Νιούμαν και η σύζυγός του, Τζοάν Γούντγουορντ, συμμετείχαν σε μια αποστολή 42 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας το πλοίο φιλοξενούσε 500 διάσημους καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος, της τέχνης και της επιστήμης.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε επισκεφτεί σημαντικές πόλεις της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Στη φωτογραφία, ο διάσημος ηθοποιός απολαμβάνει τη στιγμή στην ελληνική πρωτεύουσα, σε ένα από τα πιο εμβληματικά ταξίδια της εποχής. Ο Κλεισθένης είχε φωτογραφήσει επίσης άλλες μεγάλες προσωπικότητες που βρίσκονταν στο πλοίο, όπως η Γκλόρια Σουάνσον, η Τζόαν Φοντέιν, η Άριελ Φράνσις, ο Μάρτιν Γκέιμπελ, και ο Τζορτζ Τομπάιας.

Ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος απεβίωσε το 2008 σε ηλικία 83 ετών, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογράφου, τόσο για το ταλέντο του όσο και για την προσωπική του ζωή, που συνδύαζε την τέχνη με τη φιλανθρωπία.