Αδημοσίευτες φωτογραφίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη από τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό» - iefimerida.gr

Το Studio Κλεισθένης αποφάσισε να φέρει στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη από τα γυρίσματα της ταινίας «Η Αλίκη στο Ναυτικό».

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, τα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν τον Αύγουστο του 1960, με την αείμνηστη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου να απαθανατίζεται σε δύο διαφορετικές λήψεις, ξεπροβάλλοντας από ένα παράθυρο.

«Η Αλίκη με το φακό του Κλεισθένη σε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο των γυρισμάτων ''Η Αλίκη στο Ναυτικό'' τον Αύγουστο του 1960», αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση.