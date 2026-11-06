Συγκινεί η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, δύο μήνες μετά τον θάνατό του -«Πού να 'σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω» - iefimerida.gr

Δύο μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως η οικογένειά του παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατό του.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία ανάρτηση της αδελφής του, Μαρίας, μέσα από την οποία αποτυπώνεται η συναισθηματική της φόρτιση και η δυσκολία της να συμβιβαστεί με την απώλεια του αδελφού της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια μαύρη εικόνα, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με στίχους από το τραγούδι της Θεοδοσίας Τσάτσου «Πού να ’σαι τώρα», οι οποίοι αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη λαχτάρα για την επιστροφή ενός αγαπημένου προσώπου.

«Πού να 'σαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω», έγραψε στη λεζάντα.