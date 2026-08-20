Η Adele αποθεώνει τη Σελίν Ντιόν: «Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι κληρονομιά από εκείνη» - iefimerida.gr



Η Σελίν Ντιόν (Céline Dion) έχει βρει μια μεγάλη θαυμάστρια στο πρόσωπο μίας άλλης διάσημης και πολυβραβευμένης τραγουδίστριας, της Adele.



Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη της Ντιόν, η Adele μίλησε για το πώς η Καναδή τραγουδίστρια επηρέασε τη δική της διαδρομή.

«Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι σίγουρα μία απευθείας κληρονομιά από εκείνη», δήλωσε η 38χρονη σταρ στο People. «Είναι δραματική», πρόσθεσε η Adele, συμπληρώνοντας: «και μου αρέσει να είμαι drama queen».

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Τον Φεβρουάριο του 2017, όταν η Adele άρχισε να λάμπει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, κατά την 59η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy, παρέλαβε από τη Ντιόν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς», χάρη στο εμβληματικό «Hello» - (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

Η συγκινητική συνάντηση στο Λας Βέγκας, ενώ η Ντιόν πάλευε από το σύνδρομο Stiff-Person

Τον Οκτώβριο του 2024, η Ντιόν παρευρέθηκε σε μία από τις εμφανίσεις της Adele στο Caesars Palace, στο Λας Βέγκας.

Τότε οι δύο σούπερ σταρ μοιράστηκαν μια σπάνια και συγκινητική στιγμή.

Ο συγκεκριμένος χώρος είχε δημιουργηθεί ειδικά για τις εμβληματικές εμφανίσεις της Ντιόν, κάνοντας τη βραδιά ακόμα πιο σημαδιακή. Η Adele συγκινήθηκε μόλις είδε τη Καναδή σταρ στο κοινό και την αγκαλιάσε με δάκρυα στα μάτια.

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Σε ανάρτησή της στο Instagram μετά τη συνάντησή τους, η Adele έγραψε: «Εμφανίζομαι στην αίθουσα της Σελίν Ντιόν στο Colosseum για σχεδόν 2 χρόνια τώρα… Ήταν ο μόνος χώρος που ήθελα να τραγουδήσω στο Βέγκας, επειδή έγινε ειδικά για εκείνη».

Και πρόσθεσε: «Σε αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Τα λόγια δεν θα μπορέσουν ποτέ να περιγράψουν τι σημαίνεις για μένα ή τι σημαίνει το ότι ήρθες στο σόου μου, πόσο μάλλον το πώς ένιωσα βλέποντάς σε ξανά στο παλάτι σου με την όμορφη οικογένειά σου».

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Η ντίβα επιστρέφει στη σκηνή



Αυτή την περίοδο η Σελίν Ντιόν προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο Παρίσι, οι οποίες ξεκινούν τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2027.

Οι συναυλίες αποτελούν την σταδιακή επιστροφή της στη σκηνή τέσσερα χρόνια μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη με το σύνδρομο Stiff-Person.

«Έχει περάσει τόσο πολύς καιρός, θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», εξομολογήθηκε η Σελίν Ντιόν για τους θαυμαστές της στο Harper's Bazaar.

Η διάσημη σταρ προγραμματίζει δέκα μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αλλά και πάλι δεν αρκούν για να καλυφθεί η ζήτηση.

Το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε πρωτοφανές, καθώς μέσα σε ελάχιστες ώρες από την έναρξη της προπώλησης, οι εγγραφές ξεπέρασαν τα εννέα εκατομμύρια.