7 βήματα για να καλλιεργήσετε αβοκάντο στο σπίτι - Μόνο με μία γλάστρα κι ένα κουκούτσι - iefimerida.gr

7 βήματα για να καλλιεργήσετε αβοκάντο στο σπίτι - Μόνο με μία γλάστρα κι ένα κουκούτσι

αβοκάντο
Με έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο μπορούμε να φυτρώσουμε το γνωστό φυτό αβοκάντο στην γλάστρα μας δημιουργώντας ένα όμορφο και ζωντανό στολίδι.

Μέσα από ένα μικρό κουκούτσι, μπορείτε να καλλιεργήσετε ένα φυτό που συνοδεύει αρκετά δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Το αβοκάντο μπορεί να φυτρώσει εύκολα στη γλάστρα σας και να αναπτυχθεί χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα.

Η διαδικασία να φυτρώσετε ένα κουκούτσι αβοκάντο είναι απλή και διασκεδαστική. Με λίγη φροντίδα, το νεαρό φυτό μπορεί να γίνει ένα όμορφο διακοσμητικό στοιχείο για το σπίτι σας. Αν προτιμάτε μια πιο γρήγορη λύση, μπορείτε πάντα να αγοράσετε ένα νεαρό φυτό από το φυτώριο.

Δείτε στο Bovary.gr τον απλό τρόπο για να το φυτέψετε

