Η 6χρονη κόρη του Λευτέρη Πετρούνια κέρδισε τέσσερα μετάλλια στην ενόργανη -Άφωνοι όλοι με τις επιδόσεις της [βίντεο] - iefimerida.gr

Η 6χρονη κόρη του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση, Σοφία, εντυπωσίασε σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας τέσσερα μετάλλια.
Η λαϊκή ρήση βρίσκει την πιο όμορφη εφαρμογή της στην περίπτωση της Σοφίας, η οποία ακολουθεί τα βήματα των γονιών της στην ενόργανη γυμναστική. Η μικρή αθλήτρια κατέκτησε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο, εντυπωσιάζοντας με την παρουσία της.
Με γονείς που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό, η Σοφία δείχνει πως το ταλέντο και η αγάπη για τη γυμναστική περνούν από γενιά σε γενιά. Η εμφάνισή της γέμισε συγκίνηση και περηφάνια την οικογένεια.
Τα λόγια του Λευτέρη Πετρούνια
Ο Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη χαρά του με ένα μήνυμα γεμάτο τρυφερότητα: «Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελό σου πάνω απ’ όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά, 1 ασημένιο και ένα χάλκινο! Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική, γεμάτη συγκινήσεις!», έγραψε ο περήφανος πατέρας, Λευτέρης Πετρούνιας.