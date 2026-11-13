Ένας 66χρονος γιατρός αποκαλύπτει όλα όσα τρώει μέσα σε μια μέρα για να νιώθει 40 χρόνια νεότερος

Ένας 66χρονος γιατρός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι αισθάνεται 40 χρόνια νεότερος, αποκάλυψε τι ακριβώς τρώει μέσα σε μια μέρα για να ενισχύσει τη μακροζωία του.

Ο δρ. Μαρκ Χάιμαν, Αμερικανός γιατρός και συγγραφέας μπεστ σέλερ, γνωστός για το έργο του στη λειτουργική ιατρική, πιστεύει ότι οι τροφές που καταναλώνουν οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο γερνά το σώμα τους.

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Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στις θερμίδες, προτρέπει τους ανθρώπους να εξετάζουν πώς τα διάφορα θρεπτικά συστατικά επηρεάζουν τον μεταβολισμό, τη φλεγμονή και μακροπρόθεσμα την υγεία τους. «Αυτό που τρώτε είναι σαν κώδικας: δίνει σήμα στο σώμα σας να ενεργοποιήσει γονίδια που σχετίζονται με την υγεία ή γονίδια που σχετίζονται με ασθένειες», εξήγησε σε μια ανάρτησή του.



Ο Χάιμαν παρουσίασε τι τρώει κατά τη διάρκεια μίας τυπικής ημέρας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιλέγει συγκεκριμένα υλικά, καθώς και τα οφέλη που θεωρεί ότι προσφέρουν. Το μενού του περιλαμβάνει ομελέτα με λαχανικά, πράσινο smoothie, μια χορταστική σαλάτα, σπιτικό ψωμί κολοκυθιού, καθώς και κοτόπουλο με κουρκουμά και κινόα. Και παρόλο που δίνει έμφαση στην υγιεινή διατροφή, βρίσκει χώρο και για τη σοκολάτα.



Αναλυτικά τι τρώει σε μία μέρα ένας γιατρός

Ο δρ. Χάιμαν ξεκινά την ημέρα του με μια ομελέτα λαχανικών, φτιαγμένη από τρία αυγά (από κότες ελευθέρας βοσκής), μισή ντομάτα, το ένα τέταρτο ενός κρεμμυδιού, ένα φλιτζάνι σπανάκι και μισό αβοκάντο. Τα υλικά μαγειρεύονται με ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και καρυκεύονται με αλάτι και πιπέρι. Ο συνδυασμός αυτός παρέχει πρωτεΐνη από τα αυγά, φυτικές ίνες από τα λαχανικά και ακόρεστα λιπαρά από το αβοκάντο και το ελαιόλαδο. Συνοδεύει το γεύμα με ένα πράσινο smoothie που περιέχει λεμόνι, αβοκάντο, σέλερι, σπανάκι, μαϊντανό, κόλιανδρο, αγγούρι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, θαλασσινό αλάτι και νερό. Σύμφωνα με τον δρ. Χάιμαν, ο στόχος αυτού του πρωινού είναι η κατανάλωση μιας σημαντικής ποσότητας φυτικών θρεπτικών συστατικών, προτού καλά-καλά ξεκινήσει η ημέρα. «Πολυφαινόλες και φυτοθρεπτικά συστατικά πριν από τις 9 το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Για μεσημεριανό, αντί για σάντουιτς ή έτοιμο φαγητό απ' έξω, ο δρ. Χάιμαν ετοιμάζει μια μεγάλη σαλάτα με κόκκινες και κίτρινες πιπεριές, κολοκυθάκια, φρέσκα κρεμμυδάκια, ραπανάκια, αβοκάντο, κόκκινο κρεμμύδι, μάραθο, μανιτάρια, ρόκα, ντοματίνια και σπόρους κάνναβης, συνοδευόμενη από λάδι αβοκάντο και καρυκεύματα. Ο ίδιος περιγράφει το μεσημεριανό του ως μια «μεγάλη σαλάτα με πρωτεΐνη». Το γεύμα παρέχει μια ποικιλία θρεπτικών συστατικών, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και ακόρεστα λιπαρά. Ο δρ. Χάιμαν επισημαίνει ότι τα υγιεινά λιπαρά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει τις λιποδιαλυτές βιταμίνες από τα λαχανικά. Οι βιταμίνες A, D, E και K απαιτούν την παρουσία διατροφικών λιπαρών για να απορροφηθούν αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι συστατικά όπως το αβοκάντο και το λάδι μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να αξιοποιήσει ορισμένα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται σε μια σαλάτα.

Το απογευματινό σνακ του είναι ένα σπιτικό ψωμί με κολοκυθάκι και δεντρολίβανο, το οποίο ο ίδιος περιγράφει ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση σε σχέση με τα συνηθισμένα αρτοσκευάσματα. Η συνταγή του συνδυάζει τριμμένα κολοκυθάκια, αυγά, ελαιόλαδο, αλεύρι αμυγδάλου, αλεύρι καρύδας, καρύδια, φρέσκο ​​δεντρολίβανο, σπόρους κολοκύθας, μπέικιν πάουντερ και μια μικρή ποσότητα σιροπιού σφενδάμου ή μελιού. Ο ίδιος ξεχωρίζει τρία συστατικά: «Δεντρολίβανο για τη μνήμη, ελαιόλαδο για την καρδιά, κολοκυθάκι για τις φυτικές ίνες και τη βιταμίνη Α», εξηγεί.

Ο δρ. Χάιμαν ολοκληρώνει την ημέρα του με ένα πιάτο κοτόπουλου και κινόα, το οποίο μαγειρεύεται σε ένα μόνο σκεύος και συνδυάζει κουρκουμά, τζίντζερ, σκόρδο και λάιμ. Η συνταγή περιλαμβάνει μπούτια κοτόπουλου (με το κόκαλο), έλαιο αβοκάντο, εσαλότ, καρότα, φρέσκα κρεμμυδάκια, σκόρδο, τσίλι, κουρκουμά, ζωμό κοτόπουλου, λάιμ, πιπεριές, κινόα και λάιτ γάλα καρύδας. «Πρωτεΐνη, β-καροτένιο, βιταμίνη C και ένας πανίσχυρος αντιφλεγμονώδης συνδυασμός (κουρκουμάς + τζίντζερ)», ανέφερε ο δρ. Χάιμαν. Τα καρότα παρέχουν β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει σε βιταμίνη Α, ενώ οι πιπεριές και το λάιμ προσφέρουν βιταμίνη C. Η κινόα προσθέτει φυτικές ίνες, μέταλλα και επιπλέον πρωτεΐνη, καθιστώντας το πιάτο ένα χορταστικό βραδινό γεύμα. Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη και το τζίντζερ περιέχει βιοδραστικές ενώσεις – συστατικά που έχουν μελετηθεί για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

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Η ημέρα ολοκληρώνεται με μαύρη σοκολάτα που περιέχει πολυφαινόλες από το κακάο. Όπως αναφέρει την καταναλώνει «πάντα μετά τις φυτικές ίνες, την πρωτεΐνη και τα λιπαρά, ώστε η ζάχαρη να απορροφάται αργά».

Η προσέγγιση του δρ. Χάιμαν αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγιούς γήρανσης, και συγκεκριμένα για τα πιθανά οφέλη από την αυξημένη κατανάλωση λαχανικών, τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες και ακόρεστων λιπαρών. Οι επιλογές του ωστόσο αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές του προτιμήσεις και τη διατροφική του φιλοσοφία, και δεν αποτελούν μια καθολική συνταγή για τη μακροζωία.