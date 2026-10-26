Ο 51χρονος Ντέιβιντ Μπέκαμ χωρίς πουκάμισο πίνει καφέ στο μπαλκόνι του και απολαμβάνει τη Νέα Υόρκη [εικόνα] - iefimerida.gr

Όταν σε μία φωτογραφία βλέπεις το Σέντραλ Παρκ και τον πρωινό ορίζοντα της Νέας Υόρκης, μαζί με τον Ντέηβιντ Μπέκαμ ημίγυμνο, τότε σίγουρα αυτό είναι μια ωραία εικόνα.

Ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου, στα 51 του, παραμένει ένας γοητευτικός άνδρας με άψογή φυσική κατάσταση, όπως φαίνεται και από μια selfie που πόσταρε, χωρίς πουκάμισο.

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«Καλημέρα... Ώρα για καφέ»

Στην φωτογραφία, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επιδεικνύει το γυμνασμένο σώμα του και τα δεκάδες τατουάζ του καθώς απολαμβάνει τον πρωινό του καφέ, στο μπαλκόνι του στη Νέα Υόρκη.

Ο 51χρονος πρώην ποδοσφαιριστής φαίνεται να απολαμβάνει την εκπληκτική θέα ενώ έγραψε στα Instagram Stories του, : «Καλημέρα Νέα Υόρκη… Ώρα για καφέ».

Ο Μπέκαμ βρίσκεται στην αμερικανική μητρόπολη για να γιορτάσει τη δεύτερη συνεργασία της συζύγου του, Βικτόρια, με την GAP.

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Μια «παραδοσιακή» οικογένεια

Όταν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και περνούν τα Σαββατοκύριακά τους μαζί, είναι ακριβώς όπως κάθε άλλη οικογένεια.

Το ζευγάρι με τα τρία από τα 4 παιδιά τους - τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ – τρώνε μάλιστα όλοι μαζί ψητό για βραδινό, γύρω στις 6 και μισή το απόγευμα .

Η Βικτόρια Μπέκαμ πρόσφατα περιέγραψε λεπτομερώς την οικογενειακή ρουτίνα του Σαββατοκύριακου – με τα κυριακάτικα ψητά και την οικονομική σάλτσα Bisto να είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η Βικτόρια Μπέκαμ στη φωτογραφία με τους γονείς και τα πεθερικά της

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«Είμαστε πολύ παραδοσιακοί, στην πραγματικότητα, ως οικογένεια», δήλωσε πρόσφατα στους Sunday Times η Βικτόρια, εξηγώντας ότι αντιμετωπίζουν το δείπνο ως ποιοτικό οικογενειακό χρόνο μακριά από τα τηλέφωνά τους.

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούν τα καλά σερβίτσια της οικοδέσποινας: «Τα πράγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται, τα πράγματα πρέπει να μοιράζονται. Και αν έχω όμορφα γυάλινα σκεύη, θέλω όλοι να τα χρησιμοποιούν», είπε.

Μιλώντας στο ELLE πέρυσι, η διάσημη επιχειρηματίας είχε επίσης περιγράψει τον χρόνο που περνάνε μαζί: γ «Αυτό είναι που κάνουν οι Μπέκαμ. Μας αρέσει να διασκεδάζουμε. Μας αρέσει να περνάμε χρόνο όλοι μαζί» - εκτός από τον πρωτότοκο γιο του ζευγαριού, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος έκοψε κάθε επαφή με την οικογένεια του μετά τον γάμο του με την ηθοποιό Νίκολα Πελτζ.

«Είμαστε μια πολύ παραδοσιακή οικογένεια, πολύ περισσότερο από όσο νομίζω ότι θα συνειδητοποιούσε ο κόσμος… Όλοι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Πάντα είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον» τονίζει με κάθε ευκαιρία η Βικτόρια Μπέκαμ.