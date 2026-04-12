4χρονος μπερδεύει τη μαμά του με τη δίδυμή της -Τώρα οι αδερφές λένε ότι τα παιδιά τους πάντα τσεκάρουν ποια είναι ποια - iefimerida.gr

Οι Sammie Nowakowski και Steph Buckman είναι πανομοιότυπες δίδυμες που τους αρέσει να κάνουν φάρσες ακόμα και στα παιδιά στους.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσαν στο κοινό τους TikTok, ο 4χρονος Noah, γιος της Steph, πλησιάζει τη Sammie ενώ η οικογένεια χαλαρώνει σε εξωτερικό χώρο και τη ρωτά αθώα: «Είσαι η μαμά μου;». Εκείνη απαντά γελώντας αρνητικά, ενώ η κάμερα στρέφεται στη Steph που βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες εξηγούν στο People ότι τέτοιου είδους μπερδέματα είναι συχνά, ιδιαίτερα όταν φορούν τα ίδια ρούχα. Αναφερόμενες στα παιδιά τους σημείωνουν ότι μόλις δουν τα πρόσωπά τους μπορούν να τις ξεχωρίσουν, συχνά όμως πλησιάζουν τη «λάθος» μαμά. Μετά μάλιστα από μερικές φάρσες που τους έχουν κάνει, είναι λίγο καχύποπτα απέναντι τους και αν και το βρίσκουν ξεκαρδιστικό «πρέπει να ελέγξουν ξανά ότι έχουν τη σωστή μαμά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως λένε, ο κόσμος συχνά τις μπερδεύει και όσοι δεν τις γνωρίζουν καλά δυσκολεύονται να τις ξεχωρίσουν. Πάντως έχουν μεταξύ τους κάποιες διαφορές ειδικά στο σχήμα των προσώπων, ενώ η Steph είναι λίγο ψηλότερη από τη Sammie.

Οι δίδυμες έχουν από δύο παιδιά η καθεμία, είναι γείτονες και περνούν σχεδόν κάθε μέρα μαζί. «Είμαστε όλοι τόσο δεμένοι και περνάμε κάθε μέρα μαζί από τότε που αποκτήσαμε τα παιδιά μας, οπότε είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια», λέει η Sammie. «Τα παιδιά μας μερικές φορές νομίζουν ότι είναι αδέρφια (γενετικά είναι κάτι σαν ετεροθαλή αδέλφια, αφού είμαστε πανομοιότυπες). «Ξέρουν ότι είναι ξαδέρφια, αλλά είναι διασκεδαστικό να τα βλέπεις να μεγαλώνουν μαζί και να ζουν δίπλα-δίπλα!», καταλήγει.