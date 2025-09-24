Μία 35χρονη κάνει ταξίδι 24 ωρών ξοδεύοντας 150 ευρώ για να αγοράσει τις αγαπημένες της σοκολάτες - iefimerida.gr

Η 35χρονη Κέιτ Τακάτς, σεφ που ζει στο Λονδίνο, έκανε ένα ταξίδι 24 ωρών για να προμηθευτεί ένα προϊόν που δεν υπάρχει στη Βρετανία: τα σοκολατάκια Pocket Coffee.

Πρόκειται για σοκολατάκια με μια μικρή δόση ζαχαρούχου εσπρέσο στο εσωτερικό τους.

Έφυγε από την δουλειά της το απόγευμα και στις 10 το βράδυ πήρε πτήση για το Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας, την πόλη όπου γεννήθηκε.

Προσγειώθηκε στις 3:15 το πρωί και αφού ξεκουράστηκε, πέρασε όλη την ημέρα στην πόλη. Το shopping therapy κράτησε ως αργά το απόγευμα και στις 10 πήρε τη πτήση για το Λονδίνο, επιστρέφοντας στο σπίτι της στις 01:30.

Αυτό το ταξίδι εξπρές των 24 ωρών, με τα ψώνια, της κόστισε περίπου 150 ευρώ. Η... τρέλα της και το πόσο φτηνά βγήκε το ταξίδι, ξάφνιασε τους φίλους της.

«Οι άνθρωποι έμειναν λίγο άφωνοι όταν τους είπα ότι έκανα ταξίδι αυθημερόν για να αγοράσω γλυκά», είπε η Τακάτς. Κάποιοι φίλοι της τόνισαν ότι παρόμοια προϊόντα υπάρχουν και στο Λονδίνο σε εξειδικευμένα καταστήματα, αλλά η σεφ ξεκαθάρισε: «Τα αυθεντικά Ferrero Pocket Coffee δεν βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο· αν δεν τα έχετε δοκιμάσει ακόμα, κάντε το και μετά θα με ευχαριστήσετε».

Η Τακάτς δεν είναι πρωτάρα σε τέτοια ταξίδια εξπρές. Οπως είπε έχει κάνει ήδη 17 και σκοπεύει να συνεχίσει.

«Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δω μια καινούργια χώρα με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Για μένα είναι η συγκίνηση, η αδρεναλίνη και η ικανοποίηση που νιώθω όταν φέρνω σπίτι ένα μαγνητάκι για το ψυγείο»