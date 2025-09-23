 3 εύκολες σπιτικές συμβουλές για να καθαρίσετε τις σχάρες του φούρνου και να τις κάνετε να λάμπουν σαν καινούριες - iefimerida.gr
3 εύκολες σπιτικές συμβουλές για να καθαρίσετε τις σχάρες του φούρνου και να τις κάνετε να λάμπουν σαν καινούριες

Ο φούρνος είναι από τις συσκευές που δουλεύουν συχνά και, όπως είναι φυσικό, οι σχάρες του γεμίζουν γρήγορα με λίπη, υπολείμματα φαγητού και δύσκολους λεκέδες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καθάρισμά τους πρέπει να είναι κουραστικό ή χρονοβόρο. Με απλά σπιτικά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας, μπορείτε να απομακρύνετε τη βρωμιά και να ξαναδώσετε λάμψη στις σχάρες χωρίς ακριβά προϊόντα και υπερβολικό τρίψιμο.

Το tudogostoso, παρουσίασε 3 πρακτικές ιδέες που θα αλλάξουν την καθημερινότητά σας στην κουζίνα.

Ξίδι με μαγειρική σόδα

Φτιάξτε μια πάστα με μαγειρική σόδα και λίγο νερό και απλώστε τη πάνω σε όλη τη σχάρα. Στη συνέχεια ψεκάστε από πάνω λευκό ξίδι: η αφρώδης αντίδραση θα βοηθήσει να ξεκολλήσει το καμένο λίπος. Αφήστε το να δράσει για 20–30 λεπτά και μετά τρίψτε. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε και τους πιο επίμονους λεκέδες, ενώ παράλληλα θα έχετε κάνει και απολύμανση.

Λεμόνι και χοντρό αλάτι

Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση, περάστε το απευθείας πάνω στη σχάρα και πασπαλίστε με χοντρό αλάτι. Το οξύ του λεμονιού βοηθά να διαλυθεί το λίπος, ενώ το αλάτι δρα σαν φυσικό αποξεστικό για να αφαιρέσει τα κολλημένα υπολείμματα. Τρίψτε καλά με το μισό λεμόνι και στη συνέχεια ολοκληρώστε με ένα βρεγμένο σφουγγάρι.

Μαλακτικό ρούχων

Ίσως ακούγεται παράξενο, αλλά το μαλακτικό ρούχων βοηθά να μαλακώσει το λίπος που έχει ποτίσει. Γεμίστε μια λεκάνη με ζεστό νερό, προσθέστε 1 καπάκι μαλακτικό και αφήστε τη σχάρα να μουλιάσει για μερικές ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, η βρωμιά θα φύγει πολύ πιο εύκολα με το τρίψιμο. Είναι μια πρακτική λύση όταν η βρωμιά είναι πολύ συσσωρευμένη.

