26χρονη μετέτρεψε βαν σε σπίτι και καταγράφει πώς είναι να ζεις σε... αυτοκινούμενο! [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια 26χρονη από το Ηνωμένο Βασίλειο μετέτρεψε ένα βαν σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κινητό διαμέρισμα και πλέον ζει ξοδεύοντας περίπου 700 ευρώ τον μήνα.

Η Χάιντι Έλιοτ επένδυσε συνολικά περίπου 23.000 ευρώ για να ανακαινίσει ένα Ford Transit, το οποίο αγόρασε έναντι 17.000 ευρώ. Η ανακαίνιση περιελάμβανε ξεχωριστό χώρο ύπνου, καθιστικό, φούρνο, ντους, φεγγίτη και αποθηκευτικούς χώρους. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι ροζ αποχρώσεις, ενώ το εξωτερικό διαθέτει σχάρα οροφής και ηλιακά πάνελ.

Σύμφωνα με τη Χάιντι, η αγορά του βαν με μετρητά τής επέτρεψε να «εξοικονομεί σημαντικά» στα μηνιαία έξοδα τα οποία ανέρχονται περίπου σε 230 ευρώ για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, 290 ευρώ για καύσιμα, 110 ευρώ για το WiFi, 150 ευρώ για ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας. Έτσι, τα συνολικά μηνιαία έξοδά της φτάνουν τα 780 ευρώ.

Η Χάιντι εργάζεται ως freelance φωτογράφος και μοιράζεται την καθημερινότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξιδεύοντας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλώνει ότι προτιμά αυτόν τον τρόπο ζωής από το να πληρώνει περισσότερα από 2.000 ευρώ τον μήνα σε στεγαστικό δάνειο και ότι πλέον δεν χρειάζεται να εργάζεται εντατικά πέντε ημέρες την εβδομάδα. «Κάνοντας τη δουλειά μου στο content, όσο μπορώ να βγάζω περίπου 700 ευρώ τον μήνα για να καλύπτω τα έξοδά μου, είμαι ευχαριστημένη», λέει.

Η σχέση της με τον νομαδικό τρόπο ζωής ξεκίνησε το 2020, όταν αγόρασε το πρώτο της «σπίτι σε ρόδες» μαζί με τον τότε σύντροφό της, ενώ στη συνέχεια έζησε και σε πλωτό σπίτι. Μετά τον χωρισμό τους, πέρασε έναν χρόνο σε άλλο βαν,﻿ πριν αγοράσει το σημερινό της κατά τη διάρκεια του lockdown και το βελτιώσει με βάση την προηγούμενη εμπειρία της.

Απευθυνόμενη σε όποιον θέλει να ζήσει σε βαν, τονίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψει κανείς τόσα χρήματα για να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο ζωής. Συμβουλεύει να ξεκινήσει με ένα απλό βαν και να το διαμορφώνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες τους.