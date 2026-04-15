Ποια Κάιλι Τζένερ και Χέιλι Μπίμπερ; Αυτή η 25χρονη ανακηρύχθηκε η «πιο όμορφη γυναίκα στο Coachella» - iefimerida.gr

Το φεστιβάλ μουσικής Coachella μόλις ξεκίνησε και αυτή η 25χρονη έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο της πιο «όμορφης γυναίκας στον κόσμο».



Σίγουρα οι εμφανίσεις των διασημοτήτων, όπως η Κάιλι Τζένερ, η Χέιλι Μπίμπερ και η Τεγιάνα Τέιλορ στο μουσικό φεστιβάλ-θρύλος να θεωρούνται κορυφαίες, ωστόσο, η Λέα Χάλτον, μια 25χρονη από την Αυστραλία, φαίνεται πως τις έχει επισκιάσει όλες.



«Δεν μπορεί να είναι τόσο τέλεια»

«Όχι, είναι AI, κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο τέλειος», έγραψε ένας χρήστης κάτω από τις φωτογραφίες της 25χρονης influencer στο Instagram, όπου αναδείκνυαν το εντυπωσιακό της σώμα με ιδιαίτερα outfits.



Η Χάλτον, που έγινε παγκόσμια γνωστή στα social media το 2024 μετά από ένα lip-sync βίντεο που έγινε viral και πλέον μετρά πάνω από 22 εκατομμύρια ακόλουθους, εντυπωσίασε με ένα τολμηρό σύνολο: ένα κοντό δαντελένιο τοπ με φθαρμένες λεπτομέρειες και μια χαμηλοκάβαλη τζιν φούστα σε distressed ύφος.

Οι σέξι εμφανίσεις της στο Coachella

Χάντρες στη μέση, απαλό glam μακιγιάζ και ένα ζευγάρι μαύρες μπότες ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη. «Είσαι απίστευτα καυτή», έγραψε ένας διαδικτυακός θαυμαστής.

«Το πρόσωπό της δεν χάνει ποτέ», σχολίασε ένας άλλος, παρομοιάζοντας την εμφάνισή της με… χρήμα, ανάμεσα σε εκατοντάδες σχόλια που τη χαρακτήριζαν «icon» και «βασίλισσα του Coachella».

Η «βασίλισσα» συνέχισε να εντυπωσιάζει το κοινό της με αρκετές αλλαγές ρούχων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ. Υιοθέτησε ένα bohemian-haute στιλ με ένα αποκαλυπτικό crop top συνδυασμένο με μια μακριά nude φούστα που άφηνε να φαίνεται το εσώρουχο, αλλά και με ένα κοντό ζιβάγκο με ανοίγματα και μια πολύ κοντή φούστα, την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ αντίστοιχα.

«Το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», έγραψε ένας θαυμαστής, απονέμοντάς της τον τίτλο κάτω από βίντεο στο TikTok όπου τη βλέπουμε να διασκεδάζει με τραγούδια του Τζάστιν Μπίμπερ στον χώρο του φεστιβάλ.

Τι λέει η ίδια για τη δημοτικότητά της

Η ίδια, βέβαια, δεν έχει σχολιάσει ακόμη τους τίτλους που της αποδίδονται. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι αισθάνεται «ευλογημένη» μετά τη ραγδαία άνοδό της στο Διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ανεβάζω βίντεο στο YouTube εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και εκεί βρίσκεται πάντα το πάθος μου», ανέφερε σε μια ανάρτηση ευχαριστίας προς τους θαυμαστές της. «Είναι τρελό που αυτή η “έκρηξη” συνέβη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και για όσους είστε νέοι ακόλουθοι, ελπίζω να απολαύσετε να με γνωρίζετε».