Τα 21 πράγματα που κοστίζουν μια περιουσία αλλά μοιάζουν φθηνά, σύμφωνα με τη «βασίλισσα της εθιμοτυπίας» - iefimerida.gr

Λένε ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν γούστο, όμως κάποιοι δεν μπορούν να αντισταθούν στο να ξοδεύουν αλόγιστα, ελπίζοντας ότι ορισμένα πράγματα θα τους χαρίσουν μια αύρα κομψότητας.

Η Laura Windsor, γνωστή ως η «βασίλισσα της εθιμοτυπίας», δημοσίευσε μια λίστα με 21 ακριβά αντικείμενα που, ωστόσο, μοιάζουν «ντροπιαστικά» αλλά και «κοινά».

Για παράδειγμα, το δαχτυλίδι αρραβώνων είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές που θα κάνει κανείς στη ζωή του, αλλά η πληρωμή ενός υπέρογκου ποσού για ένα λαμπερό διαμάντι στο μέγεθος μπάλας του γκολφ δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Αντί να υποδηλώνει πλούτο και καλό γούστο, στην πραγματικότητα κάνει το αντίθετο, δήλωσε η Laura Windsor στη Daily Mail.

Έτσι, μη σκέφτεστε δαχτυλίδια όπως αυτό της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ και επιλέξτε πιο διακριτικά κοσμήματα, ή μιμηθείτε την πριγκίπισσα της Ουαλίας προσθέτοντας μία ή δύο eternity bands σε μια σύνθεση από δαχτυλίδια, για μια επιπλέον αίσθηση πολυτέλειας χωρίς κραυγαλέα επίδειξη.

Η Laura, η οποία συμβούλεψε το Netflix σχετικά με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς της Εποχής της Αντιβασιλείας για το Bridgerton, μοιράστηκε τη λίστα με τα αντικείμενα στα οποία δεν αξίζει να σπαταλάτε τα χρήματά σας.

Το τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ / Φωτογραφία: Instagram

Μόδα

Η Laura λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο «κοινό» από το να επιλέγει κανείς επώνυμα ρούχα που είναι «όλα λογότυπο, χωρίς προσωπικότητα και δίνουν προτεραιότητα στην προβολή του brand με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ».

Ειδικότερα, συμβουλεύει να αποφεύγονται οι καμπαρντίνες Burberry και οι επώνυμες γαλότσες.

Αν και κάποτε οι τελευταίες ήταν τα αγαπημένα υποδήματα των διασήμων στο Glastonbury, τώρα που όλοι έχουν επενδύσει σε ένα ζευγάρι, δεν αξίζουν τα λεφτά τους.

Καμπαρντίνα Burberry / Φωτογραφία: Unsplash

Μάλιστα, τονίζει πως δεν πρέπει να αγοράζουμε συνεχώς καινούργια κομμάτια για τη ντουλάπα μας και πως πρέπει να επιμένουμε στη διαχρονική μόδα.

Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε στην επιθυμία να ξοδέψετε, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε τα πολύ στενά ρούχα, τα οποία δείχνουν ότι «προσπαθείτε υπερβολικά», ακόμη κι αν σας κόστισαν έναν ολόκληρο μισθό.

Σημαντικά είναι και τα αξεσουάρ. Τα εντυπωσιακά ρολόγια, όπως τα Rolex, είναι υπερβολικά προφανή και το ίδιο ισχύει και για τις χοντρές χρυσές αλυσίδες, οι οποίες μοιάζουν «περισσότερο με λαμπερή εκδοχή μιας μπάλας και αλυσίδας».

Σπίτι και κήπος

Αν σκέφτεστε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα ακριβό κερί, ξανασκεφτείτε το.

Αντί να εκπέμπει αίσθηση πολυτέλειας, δείχνει μια ντροπιαστική επιθυμία να φαίνεστε πολυτελείς, το ίδιο ισχύει και για τα ακριβά σαπούνια χεριών.

Ακριβά κεριά / Φωτογραφία: Unsplash

Και χρειάζεται προσοχή και στη διακόσμηση του κήπου. Η Laura συμβουλεύει να αποφύγετε την εγκατάσταση πέργκολας, η οποία απλώς θα σας κάνει να φαίνεστε «δήθεν».

«Δεν ζούμε στη Μεσόγειο και δεν κάνει αρκετή ζέστη σε αυτή τη χώρα — ούτε είναι μέρος της κουλτούρας μας», λέει.

Κατοικίδια

Η αγορά εξωτικών κατοικιδίων για επίδειξη κύρους είναι απολύτως απαγορευτική, όπως και το να ξοδεύετε χρήματα για πολυτελή ρούχα κατοικιδίων, όπως διαμαντένια περιλαίμια για σκύλους και επώνυμα φουσκωτά παλτό για κουτάβια.

Η Laura λέει ότι πρόκειται για πεταμένα χρήματα, όπως και η αγορά καροτσιού για το αγαπημένο σας «γούνινο παιδί».

Γάτα με επώνυμο κασκόλ /Φωτογραφία: Unsplash

Δεν υπάρχει τίποτα πιο «cringe» από το να κουβαλάτε τον σκύλο σας μέσα στην τσάντα σας. Και ξεχάστε καρότσια, μάρσιπους ή σακίδια, το κατοικίδιό σας πρέπει να είναι με λουρί.

«Η όλη ιδέα του να έχεις κατοικίδιο είναι να βεβαιώνεσαι ότι γυμνάζεται όταν βγαίνει έξω», λέει η Laura.

Παιδιά

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Η Laura συμβουλεύει να μην ξοδεύετε υπέρογκα ποσά σε επώνυμα ή προσωποποιημένα παιδικά ρούχα, σημειώνοντας ότι θα τα ξεπεράσουν σε χρόνο μηδέν.

Επίσης, το να μετατρέπετε τον όμορφο κήπο και τα περιποιημένα παρτέρια σας σε μικρό ζωολογικό κήπο για τα παιδικά γενέθλια είναι επίσης απαγορευτικό.

Παιδικά ρούχα / Φωτογραφία: Unsplash

Μην ξοδεύετε μια περιουσία για ένα πάρτι με φαντασμαγορικά εφέ για το 5χρονο παιδί σας, το οποίο δεν θα το θυμάται καν τα επόμενα χρόνια. Είναι συμπεριφορά «WAG wannabe», και αυτό δεν είναι ποτέ καλό.

Έξοδος για φαγητό

Τέλος, η «βασίλισσα της εθιμοτυπίας» λέει να μην μπείτε καν στον κόπο να κλείσετε τραπέζι σε οποιοδήποτε εστιατόριο προσφέρει μενού γευσιγνωσίας.

«Είναι μια διαδικασία που διαρκεί υπερβολικά πολύ, με πάρα πολλές μικρές σερβιρίσματα και τόσο μικροσκοπικές ποσότητες που δεν μπορείς καν να τις απολαύσεις», εξηγεί.

Acai bowl / Φωτογραφία: Unsplash

Άλλες τροφές που δείχνουν περισσότερο κιτς παρά κομψότητα είναι τα μπολ με ασαΐ.

«Πώς γίνεται ένα μπολ με φρούτα, ξηρούς καρπούς και γκρανόλα να κοστίζει μια περιουσία;» αναρωτιέται.

Γι’ αυτό, αφήστε κάτω το κουτάλι και απομακρυνθείτε, και όσο είστε σε αυτό, σταματήστε να αποκαλείτε το αβοκάντο «άβο».

