Τα 2 σημεία όπου δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε το κρεβάτι σας, για να δημιουργήσετε ένα πιο ισορροπημένο και χαλαρωτικό περιβάλλον - iefimerida.gr

Η επιλογή της σωστής θέσης για το κρεβάτι στο υπνοδωμάτιο δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική.

Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που πρέπει να σκεφτείτε καλά προτού αποφασίσετε να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όπως η οργάνωση του χώρου, το αίσθημα ασφάλειας, η άνεση αλλά και η ποιότητα του ύπνου.



Γιατί η θέση του κρεβατιού είναι τόσο σημαντική



Το κρεβάτι αποτελεί το κεντρικό σημείο του υπνοδωματίου και καθορίζει πώς θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα έπιπλα. Όταν βρίσκεται στη σωστή θέση, δημιουργεί οπτική ισορροπία, βελτιώνει την κυκλοφορία στον χώρο και συμβάλει σε ένα πιο αρμονικό και φιλόξενο περιβάλλον για χαλάρωση.

Επίσης, σύμφωνα με ειδικούς στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, η θέση του κρεβατιού επηρεάζει την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Για παράδειγμα, όταν ακουμπά σε τοίχο, αλλά και η καθαρή οπτική προς την πόρτα και η απόσταση από έντονες πηγές φωτός και θορύβου, βοηθούν το σώμα να «αποσυνδεθεί» πιο εύκολα.



Τα δύο σημεία που δεν πρέπει να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας



Υπάρχουν όμως δύο θέσεις που θεωρούνται γενικά ακατάλληλες για το κρεβάτι, καθώς αυξάνουν την έκθεση σε ερεθίσματα που διαταράσσουν την ξεκούραση. Συνήθως δημιουργούν αίσθημα ευαλωτότητας, πιο ελαφρύ ύπνο και μεγαλύτερη πιθανότητα να ξυπνήσετε μέσα στη νύχτα, όσο κι αν πιστεύετε ότι έχετε συνηθίσει.



Μία από αυτές τις θέσεις, είναι κάτω από το παράθυρο. Μπορεί να είναι μια συνήθης πρακτική σε μικρά δωμάτια, αλλά συχνά προκαλεί προβλήματα όπως υπερβολικό φως, αυξημένη αντίληψη εξωτερικών θορύβων και θερμική δυσφορία λόγω ανέμων και ρευμάτων αέρα, ιδιαίτερα τις κρύες νύχτες.



Η δεύτερη θέση είναι αυτή απέναντι από την πόρτα. Όταν το κρεβάτι βρίσκεται ακριβώς ευθυγραμμισμένο με την πόρτα, είναι άμεσα ορατό σε όποιον μπαίνει στο δωμάτιο, μειώνοντας την αίσθηση ιδιωτικότητας.

Επιπλέον, η κυκλοφορία στον χώρο μπορεί να επηρεαστεί, καθώς η διέλευση γίνεται ακριβώς μπροστά από όποιον είναι ξαπλωμένος. Αυτή η διάταξη τείνει να δυσκολεύει τη χαλάρωση, αφού το σώμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης.

Ποιο είναι το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσετε το κρεβάτι στο υπνοδωμάτιο



Η ιδανική θέση είναι εκείνη που συνδυάζει άνεση, οπτική σταθερότητα και καλή κυκλοφορία στον χώρο. Γενικά, προτείνεται το κεφαλάρι να στηρίζεται σε έναν σταθερό τοίχο, χωρίς παράθυρα ή πόρτες πίσω του, κατά προτίμηση στον πιο μεγάλο τοίχο του δωματίου, επιτρέποντας παράλληλα ορατότητα προς την πόρτα χωρίς να βρίσκεται σε ευθεία με αυτή.