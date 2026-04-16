Τα 13 πιο κοινά όνειρα και τι πραγματικά σημαίνουν, σύμφωνα με ψυχολόγο - iefimerida.gr

Έχετε δει ποτέ στον ύπνο σας να είστε ανήμπορος να κινηθείτε ή να απατάτε τον σύντροφό σας; Μια ψυχολόγος εξηγεί τη σημασία πίσω από τα 13 πιο συνηθισμένα όνειρα.



Η Αμερικανίδα συγγραφέας δρ. Κάρμεν Χάρα μίλησε στην Daily Mail για το τι μπορεί πιθανότατα να προσπαθεί να σου πει το υποσυνείδητό σου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάλογα με τα όνειρα που κάνεις.

«Μην παίρνετε τα όνειρα κυριολεκτικά»

Κι όπως εξηγεί: «Τα όνειρα σπάνια πρέπει να εκλαμβάνονται κυριολεκτικά». «Αντίθετα, λειτουργούν ως συμβολικές αφηγήσεις. Αυτές οι νοητικές ‘ψευδαισθήσεις’ συχνά αντανακλούν κρυφές επιθυμίες, άλυτους φόβους, καταπιεσμένες απογοητεύσεις και τη σιωπηλή λειτουργία του υποσυνείδητου. Τα όνειρα δεν προβλέπουν το μέλλον, αλλά μπορούν να φωτίσουν αυτά που ελπίζουμε, αυτά που φοβόμαστε και όσα δυσκολευόμαστε να επεξεργαστούμε. Την επόμενη φορά που θα δεις ένα όνειρο – είτε ανησυχητικό, παράξενο ή συναρπαστικό – μην το απορρίψεις βιαστικά. Πάρε λίγο χρόνο για να σκεφτείς τι συμβαίνει στη ζωή σου και πώς αισθάνεσαι. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι τα όνειρά σου έχουν λιγότερο μυστήριο και περισσότερο προσωπικό νόημα».



Τι σημαίνουν τα 13 πιο κοινά όνειρα, σύμφωνα με την ψυχολόγο



Πτώση

«Η πτώση στα όνειρα εκφράζει την απώλεια ελέγχου ή τον φόβο της αποτυχίας. Αυτά τα όνειρα συνδέονται συχνά με άγχος που αφορά τη δουλειά, τις σχέσεις ή τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή» λέει η δρ. Κάρμεν.



Πτώση από ύψος ή το να βρίσκεσαι στην άκρη

«Το να βλέπεις τον εαυτό σου να πέφτει από ύψος ή να στέκεται στην άκρη κτιρίων ή γκρεμών σχετίζεται στενά με τα όνειρα πτώσης, αλλά πιο συγκεκριμένα συνδέεται με το ρίσκο, την πίεση και τον φόβο λανθασμένων αποφάσεων», εξηγεί η δρ. Κάρμεν. «Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι αισθάνεσαι πως κάποια πτυχή της ζωής σου βρίσκεται ένα βήμα πριν από το τέλος ή την κατάρρευση».

Δόντια που πέφτουν

Η ψυχολόγος εξηγεί: «Το να ονειρεύεσαι ότι σου πέφτουν τα δόντια θεωρείται σε πολλές κουλτούρες κακός οιωνός, όμως στην πραγματικότητα συνδέεται περισσότερο με τον φόβο της κριτικής ή με ανασφάλεια. Μπορεί να αφορά την εμφάνιση, την επικοινωνία ή το πώς σε βλέπουν οι άλλοι».

Απιστία

«Μην ανησυχείς, ο/η σύντροφός σου πιθανότατα δεν σε απατά. Τα όνειρα απιστίας δείχνουν ότι μπορεί να νιώθεις παραμελημένος, εγκαταλελειμμένος ή ανασφαλής μέσα στη σχέση» τονίζει η ψυχολόγος.



Πτήση

«Το αίσθημα ότι πετάς στον ύπνο σου είναι σύμβολο ελευθερίας, ενδυνάμωσης και διαφυγής» αναφέρει η ειδικός. «Αν το βίωμα είναι ευχάριστο, αντικατοπτρίζει αυτοπεποίθηση και προσωπική εξέλιξη. Αν είναι αγχωτικό, μπορεί να δείχνει έλλειψη ελέγχου και δυσκολίες στη διαχείριση καταστάσεων».



Καταδίωξη

Η ψυχολόγος λέει: «Είτε σε κυνηγά μια αρκούδα είτε κάποιος άλλος απειλητικός διώκτης, το όνειρο αυτό δείχνει ότι αποφεύγεις κάτι που δεν θέλεις να αντιμετωπίσεις. Μπορεί να ‘τρέχεις μακριά’ από ένα πρόβλημα, ένα συναίσθημα ή μια ευθύνη».

Γυμνός σε δημόσιο χώρο

«Όσο ντροπιαστικό κι αν φαίνεται, αυτό το όνειρο συμβολίζει ευαλωτότητα ή φόβο έκθεσης», αναφέρει η δρ. Κάρμεν. «Ίσως νιώθεις απροετοίμαστος, ότι σε κρίνουν ή ότι είσαι υπερβολικά εκτεθειμένος. Συνοδεύεται από αίσθημα έλλειψης προστασίας».

Καθυστέρηση ή απώλεια σημαντικού γεγονότος

Η ψυχολόγος εξηγεί: «Το να αργείς ή να χάνεις ένα σημαντικό γεγονός δείχνει φόβο ότι χάνεις ευκαιρίες ή μένεις πίσω. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι αισθάνεσαι καταβεβλημένος ή ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της ζωής, ή ακόμη και ενοχές επειδή δεν προσπαθείς αρκετά».

Συνάντηση με διασημότητα

Η δρ. Κάρμεν αναφέρει: «Το να συναντάς τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ή να βγαίνεις με την Κιμ Καρντάσιαν στο όνειρό σου δείχνει επιθυμία για αναγνώριση ή θαυμασμό για την αξία και το έργο σου. Συχνά, η διασημότητα ενσαρκώνει χαρακτηριστικά που θα ήθελες να αναπτύξεις».

Θάνατος (δικός σου ή άλλου)

Η ειδικός σημειώνει: «Ένα ακόμη συχνό όνειρο είναι να βλέπεις τον δικό σου ή κάποιου άλλου θάνατο. Παρότι έντονο, συνήθως συμβολίζει μεταμόρφωση, μετάβαση, τέλος ενός κύκλου ή σημαντική αλλαγή – όχι κυριολεκτικό θάνατο».

Παγίδευση ή αδυναμία κίνησης

Η δρ. Κάρμεν εξηγεί: «Το να είσαι παγιδευμένος ή ανήμπορος να κινηθείς υποδηλώνει συναισθήματα αδυναμίας ή περιορισμού. Ίσως νιώθεις ότι δεν έχεις έλεγχο σε κάποιες καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέεται και με την υπνική παράλυση».

Δίνεις εξετάσεις και δεν είσαι προετοιμασμένος

«Αυτό το όνειρο είναι κλασικό δείγμα άγχους επίδοσης, ειδικά αν επαναλαμβάνεται», λέει η ειδικός. «Ακόμη και χρόνια μετά το σχολείο, εμφανίζεται όταν υπάρχει έντονη πίεση να ανταποκριθείς σε προσδοκίες ή να αποδείξεις την αξία σου».

Απώλεια κάποιου πολύτιμου αντικειμένου

Η ψυχολόγος καταλήγει: «Τα όνειρα στα οποία χάνεις κάτι πολύτιμο – όπως το κινητό, το πορτοφόλι ή ακόμη και το παιδί σου – αποκαλύπτουν άγχος για απώλεια, ταυτότητα ή αποσύνδεση. Μπορεί να υποδηλώνουν ότι νιώθεις πως κάτι σημαντικό σου ξεγλιστρά».