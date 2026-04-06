Δέκα φυτά που βοηθούν να κρατήσετε τα τσιμπούρια μακριά από τον κήπο σας - iefimerida.gr

Η άνοιξη φέρνει ζωντάνια στους κήπους και τις αυλές, αλλά και ανεπιθύμητους επισκέπτες, καθώς πρόκειται για την περίοδο έξαρσης των τσιμπουριών.

Ευτυχώς, ορισμένα αρωματικά και εύκολα στη διαχείριση φυτά, μπορούν να αποτρέψουν με φυσικό τρόπο την παρουσία των τσιμπουριών στον κήπο μας.

Λεβάντα -Τα τσιμπούρια δεν αντέχουν το άρωμά της﻿

Όπως διαβάζουμε στο southernliving.com, η λεβάντα δεν είναι μόνο όμορφη και ευωδιαστή.

Τα τσιμπούρια αισθάνονται δυσφορία με το άρωμά της, ενώ η επιλογή αυτού του φυτού θα προσθέσει χρώμα και φυσική προστασία στον κήπο.

Γαϊδουράγκαθο ή﻿ ﻿catnip﻿

Το γαϊδουράγκαθο μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό όσο η λεβάντα, αλλά έχει πολλαπλά οφέλη.

Απωθεί έντομα όπως κουνούπια και τσιμπούρια και ταυτόχρονα ομορφαίνει τον κήπο με λευκά, ροζ ή λιλά άνθη. Ακόμη, χρησιμοποιείται σε σαλάτες, τσάι και σούπες. Αλλά το μεγαλύτερο ίσως προτέρημα είναι ότι η μυρωδιά του είναι ακαταμάχητη για τις γάτες, που τους ενθουσιάζει και το απολαμβάνουν στο έπακρο.

Θυμάρι

Το θυμάρι περιέχει φυσικά έλαια που απωθούν τα τσιμπούρια και χρησιμοποιείται συχνά σε σπιτικά εντομοαπωθητικά. Είναι αργοφυές και εύκολο στη φροντίδα, ιδανικό για κάθε κήπο.

Χρυσάνθεμα

Τα χρυσάνθεμα φημίζονται για τα μεγάλα και πολύχρωμα άνθη τους. Περιέχουν πυρεθρίνες, φυσικές ενώσεις που απωθούν τα τσιμπούρια, ενώ προσφέρουν χρώμα στον κήπο σας.

Σκόρδο

Το σκόρδο, αγαπημένο στοιχείο στην μαγειρική είναι παράλληλα μια πρακτική όσο και γευστική προσθήκη στον κήπο. Εύκολο στην καλλιέργεια και τα τσιμπούρια δεν αντέχουν τη μυρωδιά του.

Κατιφές

Οι κατιφέδες με τα έντονα κίτρινα, χρυσά, πορτοκαλί και κόκκινα άνθη τους βοηθούν φυσικά να κρατήσετε τα τσιμπούρια μακριά, χάρη στο πυρεθρούμ που περιέχουν.

Ρίγανη

﻿Η ρίγανη είναι δημοφιλές βότανο στη μαγειρική και οι τσιμπούρια αποφεύγουν τα έλαιά της. Προστατεύει τον κήπο σας ενώ παραμένει χρήσιμη στην κουζίνα.

Μέντα

Η μέντα αφήνει τον χώρο σας φρέσκο και ευχάριστο, ενώ οι τσιμπούρια την αποφεύγουν. Μπορεί να φυτευτεί στον κήπο ή ακόμα και σε γλάστρα στο μπαλκόνι.

Ευκάλυπτος

﻿Ο ευκάλυπτος είναι μια εντυπωσιακή προσθήκη για τον κήπο, με τα ψηλά φύλλα του και τα αιθέρια έλαια που συχνά χρησιμοποιούνται σε εντομοαπωθητικά. Αάμεσα στα άλλα έντομα, απωθεί αποτελεσματικά και τα τσιμπούρια.

Δεντρολίβανο

Το δενδρολίβανο είναι ένα αρωματικό φυτό που συνδυάζει ομορφιά και χρησιμότητα. Με τα αρωματικά, πράσινα φύλλα του, προσφέρει έντονη ευωδιά η οποία απωθεί έντομα όπως τα τσιμπούρια, ενώ παράλληλα προσθέτει γεύση και άρωμα σε φαγητά και τσάι. Είναι εύκολο στη φροντίδα, ανθεκτικό, και κάνει τον κήπο ή τη βεράντα να μοσχοβολάει, ενώ αποτελεί έναν φυσικό «φύλακα» για το χώρο από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.