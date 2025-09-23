10 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζετε με μαντηλάκια απολύμανσης - iefimerida.gr

Τα μαντηλάκια απολύμανσης μπορεί να είναι εύχρηστα ωστόσο, αν και φαίνονται να είναι η εύκολη λύση, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε επιφάνεια.

Το Southern Living απευθύνθηκε σε ειδικό με το ερώτημα σε ποιες επιφάνειες και αντικείμενα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ο Dean F. Tansman, Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων της Dutch Harbor Brands & A World of Wipes, τόνισε ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε:

βινύλιο φυσικό καουτσούκ εξοπλισμός γυμναστικής δέρμα ξύλινα δάπεδα σανίδες κοπής μη σφραγισμένο γρανίτη, μάρμαρο ή ξύλο χώρους προετοιμασίας φαγητού καρεκλάκια φαγητού μασητικά οδοντοφυΐας και πιπίλες

Οδηγίες για τα μαντηλάκια απολύμανσης από έναν ειδικό

Ο Tansman τόνισε ότι για να γίνει σωστά η απολύμανση οι επιφάνειες πρέπει να παραμένουν υγρές για 15 -30 δευτερόλεπτα και ότι στη συνέχεια απαιτείται σχολαστικό ξέβγαλμα με νερό.

Διαχώρισε επίσης τα μαντηλάκια απολύμανσης από τα καθαριστικά εξηγώντας ότι τα πρώτα σκοτώνουν ένα ευρύ φάσμα παθογόνων, ενώ τα δεύτερα είναι απλώς σχεδιασμένα για να απομακρύνουν αποτελεσματικά τη βρωμιά.

Προσοχή πού τα χρησιμοποιείτε

«Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι απολύμανση σημαίνει καθαρισμός, ενώ στην πραγματικότητα, οι ορατά βρώμικες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα απολυμαντικά», είπε.

Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση ή χρήση σε λάθος επιφάνειες καθώς μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. «Το θέμα είναι να επιλέξετε το σωστό εργαλείο για την εργασία και να διατηρήσετε απολυμαντικά για περιοχές υψηλού κινδύνου όπου πραγματικά χρειάζονται», κατέληξε.