Η απλή μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων και διαφωνιών που σώζει σχέσεις - Το κόλπο του «1-10» - Viral στο TikTok - iefimerida.gr

Μια νέα μέθοδος που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονομάζεται «μέθοδος από το 1 έως το 10» και υπόσχεται να μειώσει τους καβγάδες.

Οι διαφωνίες στις σχέσεις είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Μπορεί να ξεκινήσουν από κάτι απλό, όπως το πού θα πάτε για φαγητό, και να εξελιχθούν σε ένταση που ξεπερνά κατά πολύ το αρχικό ζήτημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτές τις στιγμές, όταν δύο γνώμες συγκρούονται και κανείς δεν θέλει να υποχωρήσει, συχνά χρειάζεται ένας τρόπος να βρεθεί ισορροπία χωρίς να χαθεί ο σεβασμός και η καλή διάθεση.

«Μέθοδος από το 1 έως το 10»

Μια νέα μέθοδος που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονομάζεται «μέθοδος από το 1 έως το 10» και υπόσχεται να μειώσει τους καβγάδες, δίνοντας στα ζευγάρια έναν απλό αλλά αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης συγκρούσεων.

Η λογική της είναι απλή: αντί να επιχειρηματολογεί κανείς ατελείωτα για κάθε επιλογή, κάθε σύντροφος καλείται να αξιολογήσει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα γι’ αυτόν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Αν, για παράδειγμα, το χρώμα που θα βαφτεί το σαλόνι είναι «9» για τον έναν και «4» για τον άλλον, τότε η απόφαση παίρνεται εύκολα· επικρατεί εκείνος που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η παγίδα του να τσακώνεσαι για ώρες για κάτι που στην πραγματικότητα δεν σε νοιάζει τόσο, και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η σημασία που έχει το ίδιο θέμα για τον σύντροφό σου.

Οι ειδικοί στις σχέσεις βλέπουν στη μέθοδο αυτή μια μορφή ανακούφισης που προσφέρει καθαρότητα μέσα στον καβγά. Η ψυχολόγος Έρικα Μπαχ, με έδρα τη Νέα Υόρκη, σημειώνει ότι το σύστημα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση, αφού αναγκάζει τους ανθρώπους να σταματήσουν για λίγο, να σκεφτούν πραγματικά τη σημασία ενός ζητήματος και να εκφράσουν με ειλικρίνεια πόσο τους ενδιαφέρει.

Αυτή η παύση, έστω και μικρή, δημιουργεί χώρο για διάλογο, αλλά και για χιούμορ. Συχνά η διαδικασία αποφορτίζει την ατμόσφαιρα και υπενθυμίζει στο ζευγάρι ότι, τελικά, πολλά από τα ζητήματα για τα οποία μαλώνουμε δεν είναι τόσο σοβαρά όσο φαίνονται τη δεδομένη στιγμή.

Οι ειδικοί στις σχέσεις βλέπουν στη μέθοδο αυτή μια μορφή ανακούφισης που προσφέρει καθαρότητα μέσα στον καβγά / IMDB

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τα πιο καθημερινά έως τα ελαφρώς πιο σοβαρά. Μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια ταινία θα δείτε το βράδυ, αν θα βγείτε για μεξικάνικο ή ιταλικό φαγητό, ή ακόμη με ποια οικογένεια θα περάσετε τις γιορτές. Στα πιο μικρά θέματα, η κλίμακα λειτουργεί σχεδόν ως παιχνίδι, ενώ στα μεγαλύτερα προσφέρει μια πρώτη ένδειξη για το πού βρίσκεται ο καθένας και γιατί. Η ουσία δεν είναι μόνο ο αριθμός, αλλά και η εξήγηση που τον συνοδεύει: το να πεις «είναι 7 για μένα, γιατί φέτος νιώθω την ανάγκη να δω την οικογένειά μου» δίνει στον άλλο πρόσβαση στα συναισθήματά σου και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ειλικρινή συζήτηση.

Φυσικά, δεν είναι όλα τα προβλήματα τόσο εύκολα επιλύσιμα. Ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να «φουσκώσουν» τον αριθμό τους για να κερδίσουν, δίνοντας τεχνητά περισσότερη σημασία σε κάτι απλώς για να επιβληθούν. Επιπλέον, οι αριθμοί είναι υποκειμενικοί: το «8» του ενός δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμο με το «8» του άλλου. Και υπάρχουν στιγμές που οι διαφορές είναι τόσο φορτισμένες συναισθηματικά που καμία κλίμακα δεν αρκεί. Όπως τονίζει η Μπαχ, όταν τα συναισθήματα είναι έντονα και οι ανάγκες βαθιές, χρειάζεται μια συζήτηση σε μεγαλύτερο βάθος για να εκφραστούν τα πραγματικά αιτήματα που κρύβονται πίσω από τη σύγκρουση.

Η ψυχολόγος Έρικα Μπαχ, με έδρα τη Νέα Υόρκη, σημειώνει ότι το σύστημα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση, αφού αναγκάζει τους ανθρώπους να σκεφτούν πραγματικά τη σημασία ενός ζητήματος / ΙΜDB

Τι γίνεται στο ενδεχόμενο ισοπαλίας;

Υπάρχει και το ενδεχόμενο ισοπαλίας. Αν και οι δύο δώσουν στο ίδιο ζήτημα την ίδια υψηλή βαθμολογία, π.χ. 10 στα 10, τότε η μέθοδος δεν δίνει σαφή λύση. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύσταση είναι να ληφθεί γρήγορα μια απόφαση χωρίς περαιτέρω κόντρα, με την προϋπόθεση ότι την επόμενη φορά που θα προκύψει ένα θέμα αντίστοιχης σημασίας, η επιλογή θα περάσει στον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια αίσθηση δικαιοσύνης και εναλλαγής, χωρίς να διαιωνίζεται η ένταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία της μεθόδου βρίσκεται λιγότερο στην «τέλεια» επίλυση της διαφωνίας και περισσότερο στο πλαίσιο που προσφέρει: μια γλώσσα κοινή, μετρήσιμη και άμεση, μέσα από την οποία οι σύντροφοι μπορούν να δουν καθαρά πόσο νοιάζεται ο ένας για το εκάστοτε θέμα. Το να ξέρεις ότι για τον άλλον είναι «10» ενώ για σένα «3» σε κάνει πιο πρόθυμο να υποχωρήσεις, γιατί αντιλαμβάνεσαι την πραγματική βαρύτητα που έχει για εκείνον. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ότι οι ανάγκες σου ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη, ακόμη κι όταν δεν κερδίζεις κάθε διαφωνία.

Η «μέθοδος από το 1 έως το 10» δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την ουσιαστική επικοινωνία· αντίθετα, τη συμπληρώνει. Θυμίζει ότι μια σχέση είναι μια συνεχής διαδικασία δοσίματος και λήψης, όπου η κατανόηση και η προτεραιοποίηση των αναγκών του άλλου είναι θεμέλιο ασφάλειας και εγγύτητας. Λειτουργεί σαν ένα μικρό εργαλείο καθημερινής διαχείρισης συγκρούσεων, δίνοντας στο ζευγάρι την ευκαιρία να ξεφεύγει από τα αδιέξοδα και να επιστρέφει γρήγορα στη συντροφικότητα.