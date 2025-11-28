 Το ένα και μοναδικό ζώδιο που ανταμείβεται για όσα άντεξε -Και μπαίνει τώρα στην πιο φωτεινή του περίοδο - iefimerida.gr
ΖΩΔΙΑ

Το ένα και μοναδικό ζώδιο που ανταμείβεται για όσα άντεξε -Και μπαίνει τώρα στην πιο φωτεινή του περίοδο

γυναίκα με θέα
Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ποιο ζώδιο βρίσκει επιτέλους τον δρόμο μου και θα νιώσει πως άξιζε ο κόπος για ό,τι πέρασε τον τελευταίο καιρό.

Πρόκειται για ένα ζώδιο που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες λόγω του πλανήτη Κρόνου. Ο Κρόνος, γνωστός ως ο «δάσκαλος» του ζωδιακού, φέρνει εμπόδια και δοκιμασίες για να μας κάνει πιο δυνατούς και ώριμους. Ο Κρόνος μπήκε στο ζώδιο τον Μάρτιο του 2023 και από τότε η ζωή τους ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με περισσότερη προσπάθεια σε δουλειά, σχέσεις και προσωπικούς στόχους.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Κρόνος έφυγε προσωρινά, αλλά γύρισε ξανά τον Ιούλιο για λίγες εβδομάδες, φέρνοντας ένα τελευταίο «τεστ». Στις 27 Νοεμβρίου, ο Κρόνος σταμάτησε την ανάδρομη πορεία του, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στο ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι οι δυσκολίες αρχίζουν να μειώνονται και οι προσπάθειες αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Αυτή είναι η τελευταία φορά μέχρι το 2052 που ο Κρόνος θα βρίσκεται στο ζώδιο, επομένως μετά από αυτή τη φάση δεν θα ξαναδουν μια τόσο έντονη επιρροή του Κρόνου για πολλές δεκαετίες.

Δείτε ποιο είναι το ζώδιο στο Bovary.gr.

