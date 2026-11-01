Υποθέσεις ανοίγουν ξανά και έρχονται εκπλήξεις: Τι φέρνει ο Νοέμβριος για τα 12 ζώδια -Αναλυτικές προβλέψεις από τον Χρήστο Άρχο - iefimerida.gr

Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια από τον αστρολόγο Χρήστο Άρχο. Τι φέρνει ο Νοέμβριος, η Νέα Σελήνη και η Πανσέληνος.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πρώτο μισό του Νοεμβρίου επιβάλλει την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε οικονομικά και σχέσεις, καθώς οι ανάδρομοι πλανήτες φέρνουν καθυστερήσεις. Η Νέα Σελήνη στις 9 του μήνα σηματοδοτεί την ευκαιρία για νέα, ειλικρινή ξεκινήματα σε βασικούς τομείς.

Στα μέσα του μήνα, η σύνοδος Άρη-Δία κορυφώνει την ενέργεια, ευνοώντας τολμηρές αποφάσεις σε έρωτα και καριέρα. Η περίοδος απαιτεί προσοχή στον κίνδυνο υπερβολής και έντασης, ιδιαίτερα γύρω στις 16 με 19 Νοεμβρίου.

Μετά τις 22 Νοεμβρίου η ατμόσφαιρα αλλάζει με την είσοδο του Ήλιου στον Τοξότη. Η Πανσέληνος στις 24 του μήνα φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις και απρόσμενες εξελίξεις, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικών σχέσεων, απελευθερώνοντας καταστάσεις.

Προς το τέλος του μήνα, η είσοδος του Άρη στην Παρθένο αυξάνει την ενέργεια αλλά και την ανυπομονησία σε επαγγελματικά και οικιακά ζητήματα. Ταυτόχρονα, δρομολογούνται αθόρυβες αλλά καθοριστικές αλλαγές που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τις πορείες ζωής.

«Ο Νοέμβριος μπαίνει αργά, σαν να σέρνει ακόμη πίσω του τον Οκτώβριο. Ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι ανάδρομοι, και ως τα μέσα του μήνα τα πράγματα μοιάζουν να γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Ξαναπιάνουμε υποθέσεις που νομίζαμε κλεισμένες, κάποιος από το παρελθόν στέλνει μήνυμα, ένα ποσό αργεί να έρθει. Ο Ερμής γίνεται ορθόδρομος στις 13 Νοεμβρίου και η Αφροδίτη στις 14, και από εκεί και πέρα όλα αρχίζουν να κυλούν. Ό,τι ξεκαθαρίσει στο πρώτο δεκαπενθήμερο, γίνεται η βάση για τις αποφάσεις που θα πάρουμε στο δεύτερο.

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Στις 9 Νοεμβρίου η Νέα Σελήνη στις 17 μοίρες του Σκορπιού μάς καλεί σε ένα βαθύ, ειλικρινές ξεκίνημα, και το νιώθει πρώτο το 2ο δεκαήμερο των σταθερών ζωδίων. Η κορύφωση του μήνα έρχεται στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο Άρης συναντά τον Δία στον Λέοντα. Είναι μέρες θάρρους και μεγάλων αποφάσεων, που όμως παρασύρουν εύκολα στην υπερβολή, κυρίως στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Από τις 22 Νοεμβρίου ο Ήλιος περνά στον Τοξότη και ο αέρας αλλάζει. Η Πανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου, στις 3 μοίρες των Διδύμων, πέφτει δίπλα στον Ουρανό και φέρνει εκπλήξεις. Στις 26 ο Άρης μπαίνει στην Παρθένο, και στις 29 το τρίγωνο Ουρανού και Πλούτωνα αλλάζει, αθόρυβα, πορείες ζωής» αναφέρει ο διακεκριμένος αστρολόγος Χρήστος Άρχος στο iefimerida.gr

Ο Χρήστος Άρχος

Πώς θα είναι ο Νοέμβριος για τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Το πρώτο μισό του μήνα σάς ζητά να βάλετε τάξη σε όσα μοιράζεστε με άλλους. Ο Ήλιος και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου πέφτουν στον 8ο ηλιακό σας οίκο, οπότε είναι η ώρα να κλείσετε ένα δάνειο, μια οφειλή ή μια κουβέντα για κοινά χρήματα που αναβάλλατε. Από τις 22 Νοεμβρίου ο Ήλιος περνά στον 9ο οίκο και η διάθεση ανοίγει, με σχέδια για ταξίδια και σπουδές. Αν είστε του 1ου δεκαημέρου, κουβαλάτε όλο τον μήνα τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα πάνω σας. Νιώθετε πότε βάρος και πότε σύγχυση, και χρειάζεται να ξεχωρίσετε τι θέλετε πραγματικά από αυτό που απλώς φαντάζεστε. Οι φίλοι σας, με τον Πλούτωνα στον 11ο οίκο, και οι σωστές κουβέντες, με τον Ουρανό στον 3ο, σας βγάζουν από το αδιέξοδο, και η Πανσέληνος της 24ης φέρνει ένα νέο που περιμένατε.

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Για το 2ο δεκαήμερο ο μήνας κυλά ήσυχα και ξεκούραστα.

Το 3ο δεκαήμερο τα ζει όλα πιο έντονα. Ο Άρης και ο Δίας από τον 5ο οίκο σας ανάβουν τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για ρίσκο, με κορύφωση στις 16 Νοεμβρίου. Στις σχέσεις όμως η ανάδρομη Αφροδίτη, απέναντί σας στον 7ο οίκο, ξαναφέρνει ως τις 14 Νοεμβρίου μια παλιά συζήτηση, ίσως και έναν άνθρωπο από το παρελθόν. Γύρω στις 29 Νοεμβρίου ο σύντροφος είναι πιο ευαίσθητος από ό,τι δείχνει, οπότε μιλήστε του με τρυφερότητα. Ο Βόρειος Δεσμός από τον 11ο οίκο φέρνει στη ζωή σας ανθρώπους που θα μετρήσουν στο μέλλον.

ΤΑΥΡΟΣ

Αυτόν τον μήνα όλα περνούν μέσα από τους άλλους. Ο Ήλιος ως τις 22 Νοεμβρίου βρίσκεται στον 7ο ηλιακό σας οίκο, και ο ανάδρομος Ερμής ξαναβάζει στο τραπέζι μια συμφωνία ή μια κουβέντα με τον σύντροφο που δεν είχε κλείσει σωστά. Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης σας, είναι κι αυτή ανάδρομη ως τις 14 Νοεμβρίου στον 6ο οίκο: η δουλειά προχωρά πιο αργά και ο οργανισμός σας ζητά λίγη φροντίδα. Αν είστε του 1ου δεκαημέρου, ο Πλούτωνας από τον 10ο οίκο πιέζει όλο τον μήνα τα επαγγελματικά, και από 6 ως 21 Νοεμβρίου μια παρεξήγηση με συνεργάτη θέλει υπομονή. Από τις 26 Νοεμβρίου ο Άρης από τον 5ο οίκο ξυπνά τον έρωτα και σας ξαναδίνει το κέφι που σας έλειπε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Το 2ο δεκαήμερο έχει τη Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου ακριβώς απέναντι. Μια σχέση ή μια συνεργασία ξαναγράφει τους όρους της, και οι μέρες από 2 ως 12 Νοεμβρίου είναι οι καλύτερες για να πείτε καθαρά τι θέλετε.

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Το 3ο δεκαήμερο σηκώνει το πιο απαιτητικό κομμάτι. Ο Άρης και ο Δίας από τον 4ο οίκο ταράζουν το σπίτι, και ο Βόρειος Δεσμός από τον 10ο ζητά την ίδια ώρα να είστε παρόντες στη δουλειά. Μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση ή μια οικογενειακή απόφαση μπορεί να μπει μπροστά και να ζητήσει χρόνο που δεν έχετε. Από 16 ως 19 Νοεμβρίου κρατήστε χαμηλούς τόνους και μην αποφασίζετε θυμωμένοι. Η Πανσέληνος της 24ης στον 2ο οίκο σας δείχνει, καθαρά, πού φεύγουν τα χρήματά σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο μήνας ξεκινά με πολλή δουλειά και λίγο κουρασμένα νεύρα. Ο Ήλιος περνά ως τις 22 Νοεμβρίου από τον 6ο ηλιακό σας οίκο, και ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, είναι ανάδρομος εκεί ως τις 13 Νοεμβρίου. Ξαναδιαβάστε κάθε μήνυμα πριν το στείλετε, κρατήστε περιθώριο στις προθεσμίες και μη ζητάτε τα πάντα από τον εαυτό σας. Η μεγάλη σας στιγμή είναι η Πανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου στο ζώδιό σας, δίπλα στον Ουρανό, πάνω στο 1ο δεκαήμερο. Αν ανήκετε εκεί, κάτι αλλάζει ξαφνικά και, όσο κι αν σας ξαφνιάσει, σας απελευθερώνει. Από τις 22 ο Ήλιος απέναντι, στον 7ο οίκο, φέρνει τον σύντροφο στο προσκήνιο, και από τις 26 ο Άρης από τον 4ο ανεβάζει θερμοκρασία στο σπίτι. Το τρίγωνο Ουρανού και Πλούτωνα στις 29 Νοεμβρίου, με τον Πλούτωνα στον 9ο οίκο σας, μαζί με τη στήριξη του Κρόνου και του Ποσειδώνα από τον 11ο, σας λέει κάτι απλό: ό,τι αλλάζει τώρα, αλλάζει για καλό.

Το 2ο δεκαήμερο περνά έναν ήσυχο μήνα, με λίγη ώθηση από τον Άρη στις πρώτες μέρες, ιδανικό για να βάλετε σε σειρά όσα εκκρεμούν χωρίς άγχος.

Το 3ο δεκαήμερο έχει από τους καλύτερους Νοεμβρίους του ζωδιακού. Ο Δίας και ο Άρης από τον 3ο οίκο φέρνουν γύρω στις 16 Νοεμβρίου συμφωνίες, ταξίδια και καλά νέα. Η Αφροδίτη από τον 5ο ξαναζεσταίνει ένα αίσθημα, ο Βόρειος Δεσμός από τον 9ο ανοίγει δρόμους στο εξωτερικό και στις σπουδές, και ο Χείρωνας από τον 11ο σας στέλνει φίλους που στέκονται δίπλα σας χωρίς πολλά λόγια.

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ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Νοέμβριος σάς θυμίζει πώς είναι να χαίρεστε χωρίς λόγο. Ο Ήλιος περνά ως τις 22 Νοεμβρίου από τον 5ο ηλιακό σας οίκο, του έρωτα, των παιδιών και της δημιουργίας, και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου εκεί ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην καρδιά. Ο Άρης και ο Δίας συναντιούνται στις 16 Νοεμβρίου στον 2ο οίκο σας: τα χρήματα κινούνται, προς τα μέσα αλλά και προς τα έξω, οπότε βάλτε ένα μέτρο στα ψώνια. Αν είστε του 1ου δεκαημέρου, η δουλειά θέλει υπομονή, γιατί ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από τον 10ο οίκο σας ζορίζουν όλο τον μήνα και οι προϊστάμενοι δεν λένε πάντα καθαρά τι θέλουν. Από 6 ως 21 Νοεμβρίου ο Ερμής από τον 5ο, και από τις 26 ο Άρης από τον 3ο, σας βοηθούν να βρείτε τα λόγια και τον ρυθμό σας.

Το 2ο δεκαήμερο ζει τον πιο τρυφερό μήνα του ζωδίου. Η Νέα Σελήνη πέφτει σε τρίγωνο ακριβώς με τις μοίρες σας, και από 2 ως 12 Νοεμβρίου έρχονται γνωριμίες, μια πρόταση, όμορφες στιγμές με τα παιδιά.

Το 3ο δεκαήμερο παίρνει θάρρος από τον Ήλιο από 12 ως 22 Νοεμβρίου. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον 4ο οίκο ανοίγει όμως ως τις 14 Νοεμβρίου μια οικογενειακή εκκρεμότητα, και ο Χείρωνας από τον 10ο σας πιέζει στη δουλειά. Γύρω στις 29 Νοεμβρίου μετρήστε τα λόγια σας με τους δικούς σας. Η Πανσέληνος της 24ης στον 12ο οίκο σάς ζητά λίγη ησυχία, μόνο για εσάς, χωρίς τύψεις.

ΛΕΩΝ

Αυτός ο Νοέμβριος σάς ανήκει. Ο Δίας και ο Άρης περπατούν μαζί στο ζώδιό σας και συναντιούνται στις 16 Νοεμβρίου, στις 26 μοίρες. Αν είστε του 3ου δεκαημέρου, νιώθετε δυνατοί, τολμηροί και έτοιμοι να πάρετε αυτό που σας αξίζει. Απέναντί σας, στον 7ο ηλιακό σας οίκο, ο Βόρειος Δεσμός φέρνει μοιραίες γνωριμίες και κουβέντες που καθορίζουν μια σχέση, κυρίως από 12 ως 16 Νοεμβρίου. Στις 18 και 19 Νοεμβρίου όμως ο Ήλιος από τον 4ο οίκο τούς κάνει τετράγωνο, και τότε ο θυμός ανάβει εύκολα, το σπίτι διαμαρτύρεται και η υπερβολή πληρώνεται. Η Αφροδίτη από τον 3ο οίκο και ο Χείρωνας από τον 9ο σας βοηθούν να μιλήσετε με καρδιά και να καταλάβετε βαθύτερα.

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Για το 2ο δεκαήμερο το βάρος πέφτει στο σπίτι. Η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου σάς κάνει τετράγωνο από τον 4ο οίκο, και από 2 ως 12 Νοεμβρίου ένα οικογενειακό θέμα ζητά λύση, με τον ανάδρομο Ερμή να το καθυστερεί.

Το 1ο δεκαήμερο προχωρά με σταθερά βήματα, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 9ο οίκο και τον Ουρανό από τον 11ο να ανοίγουν ταξίδια και νέες φιλίες. Ο Πλούτωνας απέναντι, στον 7ο, κρατά όμως μια σχέση σε ένταση. Από τις 22 ο Ήλιος από τον 5ο οίκο ανάβει τον έρωτα, και η Πανσέληνος της 24ης στον 11ο σάς χαρίζει μια ωραία βραδιά με φίλους. Στις 26 ο Άρης περνά στον 2ο οίκο και στρέφει την προσοχή σας στα χρήματα και στις αξίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Νοέμβριος ξεκινά ήπια και τελειώνει με φόρα. Ως τις 22 Νοεμβρίου ο Ήλιος περνά από τον 3ο ηλιακό σας οίκο, και ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, είναι ανάδρομος εκεί ως τις 13 Νοεμβρίου. Χαρτιά, συμβόλαια, αυτοκίνητο και μηνύματα θέλουν δεύτερη ματιά. Η Αφροδίτη, ανάδρομη ως τις 14 Νοεμβρίου στον 2ο οίκο, επιστρέφει χρήματα που είχατε ξεχάσει, αλλά καθυστερεί και κάποιες πληρωμές. Ο Άρης και ο Δίας περνούν από τον 12ο οίκο σας και στις 16 Νοεμβρίου σας στέλνουν βοήθεια από εκεί που δεν το περιμένατε.

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Το 2ο δεκαήμερο ζει έναν παραγωγικό μήνα. Η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου σάς κάνει εξάγωνο από τον 3ο οίκο, και από 2 ως 12 Νοεμβρίου οι κουβέντες, οι σπουδές και μια χρήσιμη συμφωνία κυλούν όμορφα.

Το 3ο δεκαήμερο έχει έναν ήρεμο μήνα, ιδανικό για να οργανώσετε τα σχέδιά σας, με τον Ήλιο να σας στηρίζει από 12 ως 22 Νοεμβρίου. Το 1ο δεκαήμερο ζει τον πιο ζωντανό Νοέμβριο. Ο Ουρανός από τον 10ο ηλιακό σας οίκο κρατά την καριέρα σε κίνηση, με αλλαγές που έρχονται χωρίς προειδοποίηση. Από 6 ως 21 Νοεμβρίου ο Ερμής σας βοηθά να συνεννοηθείτε, όμως μετά η ένταση ανεβαίνει. Η Πανσέληνος της 24ης σάς κάνει τετράγωνο από τον 10ο οίκο, ο Ήλιος από τον 4ο πιέζει από τις 22, και στις 26 Νοεμβρίου ο Άρης μπαίνει στο ζώδιό σας. Θα έχετε ενέργεια, αλλά και ανυπομονησία. Βάλτε προτεραιότητες ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι, και αφήστε τις απαντήσεις για την επόμενη μέρα.

ΖΥΓΟΣ

Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης σας, μένει όλο τον μήνα στο ζώδιό σας και ως τις 14 Νοεμβρίου είναι ανάδρομη. Είναι μια καλή στιγμή να κοιταχτείτε στον καθρέφτη με ειλικρίνεια: τι θέλετε, πώς φαίνεστε, ποιες σχέσεις σάς ταιριάζουν ακόμη. Ο Ήλιος και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου πέφτουν στον 2ο ηλιακό σας οίκο και ανοίγουν νέα αρχή στα οικονομικά. Ως τις 13 Νοεμβρίου όμως ο ανάδρομος Ερμής ζητά προσοχή σε πληρωμές και λογαριασμούς.

Το 3ο δεκαήμερο ζει τον πιο ενδιαφέροντα Νοέμβριο. Η Αφροδίτη είναι πάνω σας, ο Δίας και ο Άρης από τον 11ο οίκο φέρνουν φίλους, ομάδες και νέους στόχους, και ο Βόρειος Δεσμός από τον 5ο ανάβει τον έρωτα, με κορύφωση στις 16 Νοεμβρίου. Ο Χείρωνας απέναντί σας, στον 7ο οίκο, αγγίζει όμως μια παλιά πληγή της σχέσης, κυρίως στις 29 Νοεμβρίου. Δείξτε κατανόηση χωρίς να εξαφανίσετε τον εαυτό σας.

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Για το 2ο δεκαήμερο ο μήνας κυλά ήσυχα, με μικρές χαρές. Το 1ο δεκαήμερο έχει όλο τον μήνα τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα απέναντι, στον 7ο οίκο, και οι σχέσεις περνούν από δοκιμασία. Ό,τι δεν στέκεται πάνω σε αλήθεια, φαίνεται. Ο Ουρανός από τον 9ο οίκο και ο Πλούτωνας από τον 5ο σας κρατούν όμως ψηλά, και το μεταξύ τους τρίγωνο στις 29 Νοεμβρίου φέρνει ένα βαθύ συναίσθημα ή μια απόφαση που σας ελευθερώνει. Η Πανσέληνος της 24ης στον 9ο οίκο ευνοεί ταξίδια και σπουδές, και από τις 22 ο Ήλιος από τον 3ο φέρνει καλά νέα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Είναι ο μήνας σας και το νιώθετε. Ο Ήλιος περνά ως τις 22 Νοεμβρίου από το ζώδιό σας, και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου πέφτει στις 17 μοίρες, πάνω στο 2ο δεκαήμερο. Αν ανήκετε εκεί, ανοίγει για εσάς ένας νέος προσωπικός κύκλος. Θέλετε να αλλάξετε εικόνα, κατεύθυνση, ίσως και ανθρώπους γύρω σας, και οι μέρες από 2 ως 12 Νοεμβρίου σάς δίνουν τη δύναμη. Ο Ερμής, ανάδρομος στο ζώδιό σας ως τις 13 Νοεμβρίου, σας γυρίζει σε σκέψεις και κουβέντες που είχαν μείνει στη μέση, και η ανάδρομη Αφροδίτη στον 12ο οίκο ξυπνά συναισθήματα που νομίζατε ξεχασμένα.

Για το 1ο δεκαήμερο ο Ερμής περνά πάνω σας από 6 ως 21 Νοεμβρίου και φέρνει μια σημαντική συζήτηση. Ο Πλούτωνας από τον 4ο ηλιακό σας οίκο κρατά όλο τον μήνα το σπίτι σε αναστάτωση, και από τις 26 ο Άρης από τον 11ο σας στέλνει φίλους που βοηθούν.

Το 3ο δεκαήμερο γιορτάζει τα γενέθλιά του με τον Ήλιο πάνω του από 12 ως 22 Νοεμβρίου, όμως ζει και τον πιο απαιτητικό μήνα. Ο Δίας από τον 10ο οίκο σάς κάνει τετράγωνο όλο τον μήνα, ο Άρης ως τις 26 Νοεμβρίου, και ο Βόρειος Δεσμός πιέζει από τον 4ο. Η καριέρα ανεβαίνει, έρχονται προτάσεις και ευθύνες, αλλά από 16 ως 19 Νοεμβρίου μια σύγκρουση με προϊστάμενο ή μια ένταση ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι είναι πιθανή. Η Πανσέληνος της 24ης στον 8ο οίκο φέρνει εξελίξεις σε κοινά χρήματα, δάνεια και κληρονομικά.

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ΤΟΞΟΤΗΣ

Ως τις 22 Νοεμβρίου ζείτε πιο μέσα σας απ' ό,τι συνήθως. Ο Ήλιος περνά από τον 12ο ηλιακό σας οίκο, και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου εκεί σάς ζητά ξεκούραση, ησυχία και ένα τέλος σε κάτι που σας βαραίνει. Από τις 22 Νοεμβρίου ο Ήλιος μπαίνει στο ζώδιό σας, και μαζί του ξαναβρίσκετε το χαμόγελο της εποχής των γενεθλίων σας.

Το 3ο δεκαήμερο έχει από τους πιο τυχερούς Νοεμβρίους του ζωδιακού. Ο Δίας και ο Άρης από τον 9ο οίκο ανοίγουν ταξίδια, σπουδές, νομικές λύσεις και επιτυχίες, με κορύφωση στις 16 Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη από τον 11ο φέρνει φίλους, ο Χείρωνας από τον 5ο ένα αίσθημα που σας γιατρεύει, και ο Βόρειος Δεσμός από τον 3ο καλά νέα. Για το 2ο δεκαήμερο ο μήνας κυλά ήσυχα, με λίγη ώθηση στις πρώτες μέρες και χρόνο για τον εαυτό σας.

Το 1ο δεκαήμερο ζει το πιο έντονο τέλος μήνα. Ο Ήλιος έρχεται πάνω σας από τις 22 Νοεμβρίου, και η Πανσέληνος της 24ης πέφτει απέναντι, στον 7ο οίκο, δίπλα στον Ουρανό. Μια σχέση ή μια συνεργασία παίρνει απρόσμενη τροπή, που στο τέλος μπορεί να σας ανακουφίσει. Από τις 26 ο Άρης από τον 10ο οίκο ανεβάζει την πίεση στη δουλειά. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από τον 5ο ηλιακό σας οίκο σάς στηρίζουν όμως όλο τον μήνα και δίνουν σοβαρότητα σε ένα αίσθημα, ενώ ο Πλούτωνας από τον 3ο φέρνει μια κουβέντα που σας αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο Νοέμβριος σάς φέρνει κοντά σε ανθρώπους που μοιράζεστε τα ίδια όνειρα. Ο Ήλιος περνά ως τις 22 Νοεμβρίου από τον 11ο ηλιακό σας οίκο, και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου εκεί ανοίγει νέους στόχους, νέες φιλίες και συνεργασίες. Ο Άρης και ο Δίας συναντιούνται στις 16 Νοεμβρίου στον 8ο οίκο σας και κινούν δάνεια, κοινά χρήματα και επενδύσεις, οπότε διαβάστε προσεκτικά πριν υπογράψετε.

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Το 2ο δεκαήμερο ζει τον πιο ευχάριστο μήνα του ζωδίου. Η Νέα Σελήνη σάς κάνει εξάγωνο ακριβώς στις μοίρες σας, και από 2 ως 12 Νοεμβρίου γνωρίζετε ανθρώπους που σας ανοίγουν πόρτες.

Το 1ο δεκαήμερο σηκώνει βάρος στο σπίτι και νιώθει ότι όλοι περιμένουν κάτι από αυτό. Ο Κρόνος, ο κυβερνήτης σας, και ο Ποσειδώνας σάς κάνουν τετράγωνο από τον 4ο οίκο, και ο Κρόνος, ανάδρομος ως τις 11 Δεκεμβρίου, ξαναφέρνει παλιά οικογενειακά θέματα. Ανάσα δίνουν ο Ερμής από τον 11ο, από 6 ως 21 Νοεμβρίου, και ο Άρης από τον 9ο, που από τις 26 Νοεμβρίου ανοίγει ταξίδια και σπουδές.

Το 3ο δεκαήμερο έχει τον Ήλιο στο πλευρό του από 12 ως 22 Νοεμβρίου. Η ανάδρομη Αφροδίτη από τον 10ο ηλιακό σας οίκο καθυστερεί όμως ως τις 14 Νοεμβρίου μια επαγγελματική εκκρεμότητα, και ο Χείρωνας από τον 4ο αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή στην οικογένεια. Στις 29 Νοεμβρίου κρατήστε ισορροπίες ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια, χωρίς να θυσιάσετε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Πανσέληνος της 24ης στον 6ο οίκο σάς θυμίζει να προσέξετε την υγεία και τον ρυθμό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Νοέμβριος σάς θέλει μπροστά, και στη δουλειά και στις σχέσεις. Ο Ήλιος περνά ως τις 22 Νοεμβρίου από τον 10ο ηλιακό σας οίκο, και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου εκεί ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο.

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Για το 2ο δεκαήμερο αυτό έρχεται με πίεση, γιατί η Νέα Σελήνη σάς κάνει τετράγωνο, και από 2 ως 12 Νοεμβρίου οι ευθύνες και οι απαιτήσεις ζητούν καθαρές αποφάσεις.

Το 3ο δεκαήμερο ζει έναν συγκλονιστικό μήνα. Ο Βόρειος Δεσμός είναι πάνω σας, και απέναντι, στον 7ο οίκο, ο Δίας και ο Άρης συναντιούνται στις 16 Νοεμβρίου. Μια σχέση παίρνει μεγάλη τροπή, μια συνεργασία ξεκινά ή κάποιος μπαίνει δυναμικά στη ζωή σας, με τις μέρες από 12 ως 16 Νοεμβρίου να είναι καθοριστικές. Προσέξτε μόνο τον εγωισμό, τον δικό σας και του άλλου. Η Αφροδίτη από τον 9ο και ο Χείρωνας από τον 3ο σας κρατούν ήρεμους.

Το 1ο δεκαήμερο έχει τον Πλούτωνα πάνω του, και στις 29 Νοεμβρίου ο Ουρανός από τον 5ο ηλιακό σας οίκο σχηματίζει μαζί του ακριβές τρίγωνο. Είναι μια από τις πιο απελευθερωτικές στιγμές της χρονιάς σας, με έρωτα, δημιουργία και ένα βήμα που αλλάζει τη ζωή σας. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από τον 3ο οίκο στηρίζουν σχέδια και συμφωνίες, ενώ από 6 ως 21 Νοεμβρίου ο Ερμής από τον 10ο φέρνει παρεξηγήσεις στη δουλειά. Η Πανσέληνος της 24ης στον 5ο οίκο φέρνει χαρά και έρωτα, και από τις 22 ο Ήλιος από τον 11ο σας γεμίζει φίλους.

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Νοέμβριος σάς ανοίγει το βλέμμα πιο μακριά. Ο Ήλιος περνά ως τις 22 Νοεμβρίου από τον 9ο ηλιακό σας οίκο, και η Νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου εκεί φέρνει σκέψεις για ταξίδια, σπουδές και νέους ορίζοντες. Ο Άρης και ο Δίας περνούν από τον 6ο οίκο, με πολλή δουλειά και αρκετή κούραση γύρω στις 16 Νοεμβρίου, οπότε μην ξεχνάτε να ξεκουράζεστε.

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Το 2ο δεκαήμερο ζει τον καλύτερο μήνα του ζωδίου. Η Νέα Σελήνη σάς κάνει τρίγωνο ακριβώς στις μοίρες σας, και από 2 ως 12 Νοεμβρίου έρχονται έμπνευση, ένα ταξίδι ή ένα νέο ξεκίνημα, με τον Ερμή από τον 9ο να σας στηρίζει από τις πρώτες μέρες. Το 3ο δεκαήμερο έχει έναν ήρεμο και γλυκό μήνα, με τον Ήλιο να σας δίνει σιγουριά από 12 ως 22 Νοεμβρίου.

Το 1ο δεκαήμερο ξεκινά καλά, με τον Ερμή από τον 9ο οίκο να βοηθά από 6 ως 21 Νοεμβρίου, και τελειώνει πιο έντονα. Η Πανσέληνος της 24ης σάς κάνει τετράγωνο από τον 4ο ηλιακό σας οίκο, όπου βρίσκεται και ο Ουρανός, και κάτι αλλάζει απότομα στο σπίτι ή στην οικογένεια, ίσως μια ξαφνική μετακίνηση. Από τις 22 ο Ήλιος από τον 10ο πιέζει την καριέρα, και από τις 26 ο Άρης μπαίνει απέναντί σας, στον 7ο οίκο, φέρνοντας εντάσεις με τον σύντροφο ή με συνεργάτες. Μετρήστε τα λόγια σας και δώστε χρόνο. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον 8ο οίκο ως τις 14 Νοεμβρίου σάς ζητά προσοχή σε κοινά χρήματα και σε συναισθηματικές εκκρεμότητες.