Φθινοπωρινή ισημερία στις 22 Σεπτεμβρίου: Νέα αρχή για τρία ζώδια -Αφήνουν πίσω το παρελθόν, γυρίζουν σελίδα - iefimerida.gr

Η φθινοπωρινή ισημερία μας επηρεάζει, λίγο ή πολύ, όλους αστρολογικά, αλλά φέτος επηρεάζει περισσότερο τρία ζώδια.

Η 22η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό αστρολογικό γεγονός -το φθινοπωρινή ισημερία, που φέτος έρχεται ακριβώς μετά τη ηλιακή έκλειψη στην Παρθένο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη στιγμή, όπου το σύμπαν «κρατάει έναν καθρέφτη», καλώντας μας να δούμε τι έχουμε επιτύχει, τι μας κρατά πίσω και τι μπορούμε να αφήσουμε πίσω για να προχωρήσουμε με αρμονία και αυτοπεποίθηση.

Η αστρολογική σημασία της περιόδου αυτής ενισχύεται από την είσοδο του Ήλιου στον Ζυγό, που φέρνει στο προσκήνιο θέματα ισορροπίας, σχέσεων και εσωτερικής αρμονίας, ενώ η αντίθεση με τον Ποσειδώνα στον Κριό μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες και εσωτερικές αναζητήσεις. Για κάποια ζώδια, ο ισημερινός φέρνει την ευκαιρία για πραγματική ανανέωση και νέα ξεκινήματα.

Η φετινή φθινοπωρινή ισημερία είναι μια μοναδική ευκαιρία για Κριούς, Ζυγούς και Ιχθύς να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την προσωπική τους ανανέωση και να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, γεμάτο αυτογνωσία, αποφασιστικότητα και πνευματική ισορροπία.

