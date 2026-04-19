Εβδομαδιαίες προβλέψεις: Τα ζώδια που βλέπουν τις προσπάθειές τους να δικαιώνονται - iefimerida.gr

Η εβδομάδα 20 έως 26 Απριλίου διαμορφώνει ένα πιο σταθερό και ήρεμο ενεργειακό κλίμα για τρία ζώδια, δίνοντας την αίσθηση ότι η ένταση υποχωρεί και η καθημερινότητα αρχίζει σταδιακά να αποκτά ρυθμό και ισορροπία μετά από μια περίοδο πίεσης και βιασύνης.

Με τον Ήλιο να περνά στον Ταύρο, το σύμπαν αλλάζει ρυθμό: από την παρορμητικότητα περνάμε στη σταθερότητα, από τις γρήγορες αποφάσεις στην ουσιαστική εξέλιξη. Είναι η στιγμή που οι κόποι αρχίζουν να αποδίδουν, οι ιδέες να παίρνουν μορφή και οι ευκαιρίες να αποκτούν διάρκεια.

Αυτή η εβδομάδα δεν υπόσχεται εκρηκτικές αλλαγές -­υπόσχεται όμως κάτι πιο πολύτιμο: πρόοδο που κρατά. Με τη Σελήνη να ενισχύει την ενέργεια του Ταύρου στην αρχή της εβδομάδας, αλλά και με την Αφροδίτη να φέρνει αρμονία σε σχέσεις και οικονομικά, δημιουργείται ένα σκηνικό που ευνοεί τις σωστές κινήσεις, τις ουσιαστικές επαφές και τις αποφάσεις με προοπτική. Ο Ερμής, από την πλευρά του, βοηθά στην επικοινωνία, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και κάνοντας πιο εύκολες τις συμφωνίες και τις συζητήσεις.

