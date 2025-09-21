 Εβδομάδα ανανέωσης για 3 ζώδια -Έρχονται αλλαγές στα προσωπικά και στα επαγγελματικά - iefimerida.gr
ΖΩΔΙΑ

Εβδομάδα ανανέωσης για 3 ζώδια -Έρχονται αλλαγές στα προσωπικά και στα επαγγελματικά

Ζώδια/Φωτογραφία Unsplash
Ζώδια/Φωτογραφία Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια βιώνουν μια περίοδο σημαντικής αλλαγής και νέων ευκαιριών, καθώς η ενέργεια του σύμπαντος στρέφεται προς το μέρος τους.

Η ηλιακή έκλειψη στην Παρθένο μπορεί να πέρασε, αλλά τα αποτελέσματά της παραμένουν ενεργά για αρκετές εβδομάδες ακόμα, δίνοντας ώθηση σε σημαντικές εξελίξεις.

Η φθινοπωρινή ισημερία στις 22 Σεπτεμβρίου, με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό, σηματοδοτεί μια νέα αρχή, προσκαλώντας μας να φέρουμε περισσότερη ισορροπία, αρμονία και δικαιοσύνη στη ζωή μας. Από την άλλη, η είσοδος του Άρη στον Σκορπιό την ίδια μέρα προσθέτει ένταση, αποφασιστικότητα αλλά και μια υπόγεια έντονη ενέργεια, ικανή να φέρει μεγάλες αλλαγές -είτε το επιδιώκουμε είτε όχι.

Δείτε τα 3 πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ζώδια αστρολογία αστρολογικές προβλέψεις τύχη εβδομάδα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ