Εβδομάδα ανανέωσης για 3 ζώδια -Έρχονται αλλαγές στα προσωπικά και στα επαγγελματικά - iefimerida.gr

Από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια βιώνουν μια περίοδο σημαντικής αλλαγής και νέων ευκαιριών, καθώς η ενέργεια του σύμπαντος στρέφεται προς το μέρος τους.

Η ηλιακή έκλειψη στην Παρθένο μπορεί να πέρασε, αλλά τα αποτελέσματά της παραμένουν ενεργά για αρκετές εβδομάδες ακόμα, δίνοντας ώθηση σε σημαντικές εξελίξεις.

Η φθινοπωρινή ισημερία στις 22 Σεπτεμβρίου, με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό, σηματοδοτεί μια νέα αρχή, προσκαλώντας μας να φέρουμε περισσότερη ισορροπία, αρμονία και δικαιοσύνη στη ζωή μας. Από την άλλη, η είσοδος του Άρη στον Σκορπιό την ίδια μέρα προσθέτει ένταση, αποφασιστικότητα αλλά και μια υπόγεια έντονη ενέργεια, ικανή να φέρει μεγάλες αλλαγές -είτε το επιδιώκουμε είτε όχι.

