Αυτά είναι τα τρία ζώδια που θα περάσουν ονειρεμένα Χριστούγεννα - iefimerida.gr

Τα ζώδια που θα περάσουν υπέροχα τα φετινά Χριστούγεννα είναι τρία στο σύνολο.

Τα λαμπερά φωτάκια, ο ήχος από τα δώρα που ξετυλίγονται, το "All I Want For Christmas Is You" της Mariah Carey που ακούγεται σχεδόν σε κάθε κατάστημα, συνθέτουν λίγο πολύ την ατμόσφαιρα μέχρι το νέο έτος. Υπάρχει κάτι απίστευτα μαγικό σε αυτή την εποχή του χρόνου, και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι φίλοι και οικογένεια μαζεύονται για να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου.

Και ενώ πλέον μετράμε αντίστροφα τις μέρες για τα Χριστούγεννα και η λίστα με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις όλων είναι γεμάτη, υπάρχουν τρία ζώδια που δεν πτοούνται, το κέφι τους είναι στα ύψη και ανυπομονούν για τα Χριστούγεννα γιατί έχουν μεγαλύτερη εύνοια από τα άστρα.

Πιο συγκεκριμένα στις 25 Δεκεμβρίου, ο Ήλιος και η Σελήνη θα ταξιδέψουν σε ζώδια που κυβερνά ο Κρόνος. Ο ήλιος θα συνεχίσει να περνάει από το γήινο ζώδιο του Αιγόκερου, ενώ η σελήνη θα βρεθεί στον Υδροχόο. Δεδομένου ότι ο Κρόνος είναι ο πλανήτης που έχει να κάνει με τη δομή, την πειθαρχία και τους περιορισμούς, οι φετινές χριστουγεννιάτικες γιορτές είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά ζοφερές καταστάσεις για πολλούς, αλλά τρία ζώδια είναι βέβαιο ότι θα έχουν καλή διάθεση, ανεξάρτητα από αυτό. Ο λόγος για τους Ταύρους, τους Αιγόκερους και τους Υδροχόους που θα είναι στα καλύτερά τους.

Τα τρία ζώδια που θα περάσουν υπέροχα τα Χριστούγεννα

Ταύρος: Θα πάρετε μεγάλη αναγνώριση

Στις 25 Δεκεμβρίου, η Σελήνη θα περάσει στον 10ο οίκο σας της καριέρας και της δημόσιας εικόνας, φέρνοντας αναγνώριση. Είτε διοργανώνετε ένα μεγάλο πάρτι, είτε σκορπάτε χριστουγεννιάτικη χαρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω σας εκείνη την ημέρα.

Τώρα μάλιστα είναι η ιδανική στιγμή να κατευθύνετε την προσοχή σε θέματα που πραγματικά έχουν σημασία. Είτε επιλέξετε να προσφέρετε υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη είτε να προωθήσετε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στις ιστορίες σας στο IG, σίγουρα θα έχετε την τάση να χρησιμοποιήσετε το προφίλ σας για καλό σκοπό.

Αιγόκερως: Οι προσωπικοί σας στόχοι θα αποτελέσουν ύψιστη προτεραιότητα

Είναι η εποχή σας, Αιγόκεροι, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε περισσότερα στο πιάτο απ' ό,τι συνήθως. Στις 25 Δεκεμβρίου, ο Ήλιος θα συνεχίσει να περνάει από τον πρώτο οίκο σας, καθιστώντας την στιγμή ιδανική για να ξεκαθαρίσετε τους προσωπικούς σας στόχους και το πού θα εστιάσετε τις προσπάθειές σας. Φροντίστε μόνο να μην παραμελήσετε να απολαύσετε αυτές τις γιορτές με τους φίλους και την οικογένειά σας για χάρη της παραγωγικότητας.

Υδροχόος: Η αυτοφροντίδα θα γίνει προτεραιότητά σας

Την ημέρα των Χριστουγέννων, η Σελήνη θα συνεχίσει να περνάει από το ζώδιό σας, τονίζοντας την επιθυμία για προσωπικό χρόνο.

Μπορεί να απολαμβάνετε την παρέα των άλλων, ωστόσο φέτος θα έχετε την τάση να είστε αρκετά επιλεκτικοί. Καθώς το φεγγάρι ταξιδεύει στον πρώτο σας οίκο, θα βάλετε τις δικές σας ανάγκες σε προτεραιότητα, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σας ζητούν οι άλλοι. Αλλωστε, αυτό που έχει σημασία είναι να νιώθετε εσείς ικανοποιημένοι, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγετε νωρίς από το χριστουγεννιάτικο πάρτι.