3 ζώδια έρχονται αντιμέτωπα με κρυμμένα μυστικά που θα αλλάξουν τη ζωή τους - iefimerida.gr

3 ζώδια έρχονται αντιμέτωπα με κρυμμένα μυστικά που θα αλλάξουν τη ζωή τους

Φωτογραφία Unsplash
Η φθινοπωρινή ισημερία και η είσοδος του Ήλιου στον Ζυγό σηματοδοτούν μια φάση όπου η εσωτερική και η εξωτερική ισορροπία αποκτούν κεντρική σημασία, με το φως και το σκοτάδι να συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Παρ’ όλα αυτά, στις 6 Οκτωβρίου, η διέλευση του Ερμή στον Σκορπιό σε συνδυασμό με την πανσέληνο στον Κριό προκαλούν έντονες αλλαγές και αναταραχές σε τρία συγκεκριμένα ζώδια.

Η επικοινωνία βαθαίνει, οι σκέψεις γίνονται πιο έντονες και τα συναισθήματα εκρήγνυνται. Το σύμπαν μάς προτρέπει να σταματήσουμε να αποφεύγουμε την αλήθεια και να την αντιμετωπίσουμε κατάματα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας.

Τρία ζώδια, πιο συγκεκριμένα, θα βιώσουν αυτή τη μεταβατική φάση ως μια εποχή αποκαλύψεων, με μυστικά να βγαίνουν στην επιφάνεια και την πραγματικότητα να απαιτεί την πλήρη προσοχή τους.

